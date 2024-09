Colombia protege a las ballenas jorobadas con nuevas regulaciones para un avistamiento sostenible

La temporada de avistamiento de ballenas yubartas en Colombia ha comenzado bajo estrictas regulaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - crédito Whale Expeditions

En Colombia, la temporada de avistamiento de ballenas yubartas (jorobadas) se desarrolla bajo estrictas regulaciones anunciadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Estas medidas buscan proteger a estos cetáceos, garantizando la seguridad a los turistas y fomentando el turismo sostenible. Las ballenas yubartas visitan las costas del Pacífico colombiano cada año entre julio y octubre para dar a luz a sus crías, pero también ofreciendo un espectáculo natural para los amantes de estos mamíferos.

El Ministerio de Ambiente, en colaboración con la Dirección General Marítima (Dimar), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Superintendencia de Industria y Comercio, estableció una serie de recomendaciones y regulaciones para asegurar la práctica responsable del avistamiento de estos majestuosos mamíferos marinos.

Según informó la cartera de Ambiente, se determinó que cada embarcación puede permanecer en el área de avistamiento por un máximo de 30 minutos si está sola, y 15 minutos si hay más de una embarcación. Además, se permite únicamente la presencia de hasta tres embarcaciones simultáneamente en la zona de avistamiento.

Las buscan proteger a las ballenas yubartas, garantizar la seguridad turística y fomentar el turismo sostenible en la costa pacífica colombiana - crédito José Jácome/EFE

Esta normativa se implementó con el fin de evitar el estrés en las ballenas y proporcionar una experiencia segura. Así mismo, las autoridades sugieren que cada embarcación realice un máximo de dos jornadas diarias de avistamiento, una en la mañana y otra en la tarde, siempre en condiciones de luz natural adecuada, con un receso mínimo de tres horas entre cada jornada. Las observaciones deben realizarse por orden de llegada de las embarcaciones para mantener el control y minimizar molestias a los animales.

Todas las embarcaciones deben reportarse a la Estación de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima de la Capitanía de Puerto de Buenaventura por radio VHF Base marino canal 16 al momento de zarpe y arribo. Además, los proveedores de servicios turísticos están obligados a notificar a la autoridad ambiental competente sobre cualquier acto que ponga en peligro la biodiversidad.

Entre las recomendaciones adicionales se incluye mantener una distancia mínima de 200 metros de las ballenas, no interponerse en su recorrido natural, evitar realizar acercamientos directos y no permitir el contacto físico con los animales. Se pide también mantener el silencio durante el avistamiento para no perturbar a las ballenas y abstenerse de seguir a las hembras con sus crías. Es importante no arrojar residuos ni alimentar a las ballenas y retirarse del área si se detectan signos de estrés en los animales.

En cuanto al tema de la conservación, el Ministerio de Ambiente reafirma su compromiso adhiriéndose a convenios internacionales como la Comisión Ballenera Internacional, el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Comisión Permanente del Pacífico Sur.

Las autoridades permiten un máximo de tres embarcaciones simultáneamente en la zona de avistamiento de ballenas yubartas - crédito National Geographic

Así mismo, se enfatizó en un taller recientemente realizado en Tumaco (Nariño), en el que se capacitó a pescadores e investigadores sobre la identificación, reporte y manejo de enmallamientos de ballenas grandes, como las yubartas. Esta capacitación se llevó a cabo en el desarrollo del Plan de Acción Nacional de Mamíferos Acuáticos 2022-2035, que busca proteger a estos animales mediante prácticas de conservación no letales.

Durante este taller se explicaron las guías técnicas del Ministerio para manejar los enmallamientos, que incluyen avisar a las autoridades pertinentes, documentar el suceso desde una distancia segura y priorizar la seguridad humana sin ingresar al agua para rescatar a la ballena.

Estas acciones resaltan la importancia de realizar el avistamiento de ballenas de manera responsable y sostenible, protegiendo tanto a los cetáceos como a los ecosistemas marinos de Colombia.

Las playas del Chocó, destino imperdible durante el avistamiento de ballenas

Las playas del Chocó se transforman en destinos privilegiados durante la temporada de avistamiento de ballenas que dura desde julio a octubre - crédito colombiapais.com

Las playas del Chocó es uno de los destinos privilegiados durante la temporada de avistamiento de ballenas que se extiende desde el 12 de julio hasta el 14 de octubre de 2024. Este período permite presenciar el regreso anual de las majestuosas ballenas jorobadas a las costas del Chocó, siendo un espectáculo natural que atrae a turistas y amantes de la naturaleza.

Ubicada en la zona pacífica de Colombia, la región del Chocó es célebre por su biodiversidad y su paisaje natural casi intacto. A lo largo del año, la corriente de Humboldt favorece la pesca en estas aguas ricas en especies como el Marlín, el Pez Vela, el Dorado, y muchos otros. El avistamiento de delfines también es común en estas costas durante la mayor parte del año, añadiendo otro nivel de atracción para los visitantes.

La diversidad marina bajo el agua del Chocó se destaca notablemente en comparación con otras zonas del Caribe. La diferencia entre la marea alta y baja revela playas de cientos de metros de ancho y formaciones rocosas caprichosas, lo que crea impresionantes acuarios naturales. La calidad de las playas y la riqueza del paisaje submarino, combinadas con las mareas dinámicas , resultan en escenarios únicos para buceadores y exploradores marinos.

Las actividades vinculadas al avistamiento de ballenas son un aliciente más para los turistas que desean explorar esta parte de Colombia. Los visitantes pueden disfrutar de la observación de estos gigantes marinos mientras valoran la importancia de conservar su hábitat y el ecosistema en general.