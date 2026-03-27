Westcol le preguntó de frente a Gustavo Petro por qué lo vinculan con el narcotráfico: “Los políticos eran los que ordenaban asesinar a el pueblo”

El jefe de Estado señaló en su entrevista con Westcol sobre las investigaciones de Estados Unidos en su contra - crédito @petrogustavo/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, recibió a Luis Villa, más conocido como Westcol, en la Casa de Nariño, el 26 de marzo de 2026, donde hablaron sobre los logros y fallas de su administración.

Durante el recorrido, Petro le mostró a Westcol uno de sus espacios personales de la residencia oficial, un rincón ambientado con un estilo que evoca a Gabriel García Márquez. En ese lugar, según dijo el mandatario, ha recibido a varias figuras internacionales, citando a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, y expresó que en el futuro también podrá recibir allí a su homólogo estadounidense, Donald Trump.

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En el encuentro, que duró más de una hora, el creador de contenido preguntó al primer mandatario sobre las acusaciones en su contra por presuntos nexos con el narcotráfico. “¿Por qué te relacionan con el narcotráfico? Si vos me estás diciendo que luchas contra él”.

El mandatario colombian habló, entre otros temas, sobre el papel de las nuevas generaciones en la política - crédito @westcol/Instagram y Europa Press

Gustavo Petro aseguró que los señalamientos en su contra son inventos de sus enemigos que consiguió por su trayectoria en el Congreso de la República, lugar en el que denunció varios escándalos de anteriores gobiernos.

“Mis enemigos, porque… Claro, que yo duré veinte años en el Congreso. Los políticos eran los que ordenaban asesinar al pueblo, no el pueblo de un partido o de otro, el pueblo porque se oponían, digamos, a que cruzara una ruta o a que sus hijos se metieran en ese tipo de grupos o cualquier circunstancia”, sostuvo.

En medio de la conversación, el presidente Petro le confesó a Westcol que, en su opinión, ganó la Presidencia de la República, en gran parte, por el apoyo de los jóvenes. Y destacó el papel de las nuevas generaciones en la política y la manera en que consumen información a través de redes sociales y plataformas digitales.

La investigación de Estados Unidos contra Gustavo Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico

Gustavo Petro enfrenta una investigación penal abierta por dos fiscalías federales de Estados Unidos que indagan sus presuntos vínculos con el narcotráfico y la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2022- Catalina Olaya

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga los posibles vínculos del presidente colombiano Gustavo Petro con narcotraficantes, una pesquisa que podría reconfigurar la relación bilateral en un año clave para Colombia, según reveló el medio The New York Times.

Las diligencias están en una fase inicial y han involucrado a fiscales especializados en delitos de narcotráfico internacional, así como a agentes de la Administración para el Control de Drogas y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, señalaron tres personas con conocimiento del caso citadas por el periódico.

La DEA menciona a Gustavo Petro en una investigación preliminar por posibles vínculos con el narcotráfico internacional, sin pruebas concluyentes - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

La trascendencia de estas investigaciones se vuelve mayor por antecedentes recientes en la política regional. Una de las fiscalías estadounidenses a cargo —la del distrito sur de Nueva York— fue la misma que lideró el proceso contra Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, quie fue extraditado apenas semanas después de dejar la presidencia en 2022, enfrentó un juicio y recibió una condena de 45 años de prisión por narcotráfico, aunque recibiera un indulto por parte de Donald Trump a finales del año pasado.

La investigación penal contra Gustavo Petro es conducida de manera independiente por las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn, que han indagado posibles reuniones del mandatario con grupos dedicados al tráfico de drogas y si su campaña presidencial solicitó donaciones a estas redes criminales, detallaron las fuentes consultadas por el medio citado. Las pesquisas también han implicado la participación de la Agencia Antidrogas (DEA por sus siglas en inglés) y funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.

Una de las preguntas centrales de la pesquisa es si existieron gestiones para captar financiamiento ilícito en la campaña de Petro. En ese contexto, fiscales colombianos citaron la admisión de Nicolás Petro Burgos, hijo de Petro, que reconoció la entrada de dinero irregular en la campaña presidencial de 2022. A pesar de este testimonio, no se han presentado cargos en contra del presidente, que ha calificado las acusaciones en su contra como maniobras de motivación política.

En respuesta a las solicitudes de comentarios de The New York Times, ni los representantes de Petro ni los portavoces de las fiscalías estadounidenses implicadas ofrecieron declaraciones públicas. Tampoco realizaron comentarios los portavoces de la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional.