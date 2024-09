“Si usted no se está comiéndose un cable, quédese en Colombia”: migrante en Estados Unidos sobre los costos y peligros de vivir en el exterior

La muerte de un compatriota en la frontera con México la hizo cuestionarse - crédito @majogoah1 / TikTok

La muerte de Edwin Álvarez, el barranquillero de 32 años que sufrió un infarto al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos a mediados de agosto de 2024, marcó un antes y un después para su familia, pero también para otros migrantes, como la creadora de contenido colombiana Hellen Garros, quien desde el país norteamericano hizo un llamado a quienes tienen en mente ‘cruzar por el hueco’.

“Si usted está bien en Colombia, quédese en Colombia. Si usted no se está comiendo un cable en Colombia, si usted tiene comida, tiene a su familia, tiene una vivienda, una vida digna en Colombia, deje de ponerse a inventar. Es más, si usted tiene la forma de conseguirse 12 o 13 millones de pesos, que más o menos es lo que vale cruzar de México a Estados Unidos, quédese quieto, mejor invierta esa plata en Colombia y no exponga a su familia a una situación como la de Edwin Álvarez”, dijo Garros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Y es que, a pesar de tener un salario que no alcanzaba sus expectativas, Edwin se encontraba vinculado de manera formal a una empresa, pero decidió perseguir el sueño americano, con la esperanza de comprarle una casa a su madre.

Su recomendación no fue otra que intentar conseguir la visa para llegar con vida a los estados Unidos - crédito @Helogarros / TikTok

“Hay gente que va a decir que pudo haberle pasado en Colombia, en Italia, en China, en Japón, porque el día de irse de este mundo es uno solo. Pero su familia ahora va a tener que enfrentar el tema de la repatriación, que requiere de tiempo, dinero, una cantidad de papeles... es una situación extremadamente dura”, lamentó Garros, entendiendo que este proceso no solo es demorado, sino también costoso; entre los 20 y 40 millones de pesos colombianos.

Así que, su invitación no fue otra que a pensarlo bien: “Pongan en una balanza si de verdad vale la pena arriesgar su vida por el Darién, por la frontera, por donde quieran venir. Miren bien si de verdad vale la pena arriesgarse a venir a este país de esa manera. Además, acuérdense que a todo el mundo no le va igual. Hay mucha gente que dura meses en una cárcel y al final los deportan. NO a todos les va bien”.

Ya en territorio Estadounidense, Edwin sufrió un paro cardiaco - crédito Víctor Alfonso Serna / Facebook

Garros quien ha logrado realizarse profesionalmente en los Estados Unidos no negó que lograran encontrarse oportunidades laborales atractivas, pero insistió que la migración irregular no es la manera de construir un mejor futuro:

“Yo sé que Estados Unidos es un país muy bendecido. Yo estoy agradecida con Dios de poder estar aquí, pero, de verdad, hay otras maneras de hacerlo. Pueden intentar mejor pidiendo una visa. Pero si tienen un trabajo o una vida digna en Colombia, no hagan locuras”.

Su madre, que es enfermera, dijo que se veía enfermo en el video - crédito Uso jr06

¿Qué se sabe del caso de Edwin?

Según explicó su padrastro, Said Manzur, en entrevista para El Heraldo: “Edwin trabajaba en la empresa Gecolsa y vivía en el municipio de Galapa con su mamá. El 7 de agosto se trasladó hacia el aeropuerto Ernesto Cortissoz a las 4:00 de la mañana, pues tenía que estar en Bogotá a las 8:30 a. m., para tomar un vuelo hacia Cancún, México. Allá le tocó esperar un par de días hasta que lo recogieron para llevarlo con destino a Tijuana, frontera con Estados Unidos”.

Durante el viaje siguió comunicándose, cuándo la señal lo permitía, pero una vez cruzaron la frontera sufrió un paro cardiaco y la familia se quedó sin saber de él, hasta que, un familia de la que era su novia (ya en los Estados Unidos) les dio la trágica noticia.

“Nos dicen que cuando entró a territorio estadounidense, el 11 de agosto, se emocionó mucho. Algo que le ocasionó un dolor en el pecho y le dio un infarto luego de empezar a botar saliva por la boca. Entiendo que a ellos les toca caminar un trayecto de varios kilómetros, en un desierto de hasta 47 grados. Quizás eso le afectó. De verdad queremos conocer las causas de su muerte. No hay nada claro”, precisó Manzur.