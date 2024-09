Kany García reveló a quién prefiere entre Karol G y Shakira: “Ella ha rotó muchos estereotipos”

Kany García dijo por qué prefiere a Karol G antes que a Sahkira EFE / Fernando Villar.

La cantante de baladas pop Kany García compartió en una entrevista para Vibra Bogotá sus razones por las que prefiere más a la reguetonera Karol G que a Shakira, además de destacar el empoderamiento que ambas han creado, no solo en la industria latina, sino en la música global.

En la entrevista la puertorriqueña tuvo que elegir entre las colombianas, teniendo en cuenta el factor de empoderamiento femenino.

“No, yo me voy con Karol G a full. Karol G me encanta porque es una mujer que empodera, y no es que Shakira no lo sea, pero Karol es una mujer que en estos últimos tiempos ha roto un montón de estereotipos”, explicó Kany.