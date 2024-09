Denuncian brutal ataque a menor de edad en un colegio, llevaba tiempo sufriendo bullying por su nacionalidad

Los menores de edad la rodearon y la golpearon - crédito cortesía

El jueves 15 de agosto, una estudiante del Colegio El Toberín IED se encontraba en su jornada académica con normalidad cuando se percató de que se le perdieron sus gafas, le preguntó al personal administrativo de la institución académica, pero no aparecían. En ese momento un compañero se acercó y le dijo que otro joven tenía sus lentes.

A las 12:00 p. m, este muchacho la comenzó a intimidar con otro grupo de estudiantes, insultándola en repetidas ocasiones. Al día siguiente, los padres de la menor, identificada como Valeria, de 14 años de edad, fueron a hablar con la coordinadora del colegio sobre lo sucedido; sin embargo, no los atendió, aun sabiendo que tenían temor por la integridad de su hija como consecuencia de las amenazas previas.

“Ella hizo caso omiso a la denuncia que le estábamos haciendo, no hizo una alerta, no hizo absolutamente nada. De hecho, pereció como si estuviera encubriendo al muchacho, argumentando que él no era así”, manifestó Tirso Medina, padre de la joven, en entrevista con Infobae Colombia.

A la salida del colegio, estos jóvenes, en compañía de otras dos niñas, se acercaron a Valeria para intimidarla en grupo. “Le decían que se fueran a una cancha que está cerca porque la iban a golpear, empezaron a insultarla”, argumentó el familiar.

La menor trató de defenderse en un estacionamiento del sector y comenzó a gritar pidiendo ayuda a los vecinos para que la protegieran de sus compañeros. En ese momento, los jóvenes la rodearon, liderados por el muchacho que la amenazó previamente, cuando las niñas la golpearon.

“Mi hija sufrió bullying recién entró al colegio debido a que somos venezolanos, nosotros siempre le dijimos que no le prestara atención a estas ofensas. Luego de la pelea la niña llega a la casa, mi esposa la ve y sale a poner la queja”, denunció Medina.

De acuerdo con el padre de la menor, el joven ha estado implicado en varios hechos delictivos. “Previamente, ha tenido ya problemas, ha robado bicicletas y ha intimidado mucha gente”, agregó.

Los padres hablaron con el director, que se enteró de que ese mismo día en horas de la mañana habían hecho la denuncia que la coordinadora no tomó en cuenta. Posteriormente, se dirigieron a la Fiscalía General de la Nación.

“El día martes vamos al colegio con todo lo que nos dio la Fiscalía, pusimos la denuncia en la institución, y ahora si están prestando atención a lo que le sucedió a mi hija”, agregó Medina. Los familiares de Valeria hicieron la investigación y se dieron cuenta de que en la institución académica han ocurrido diversos hechos de violencia.

“En un principio, el director dijo que eso había ocurrido fuera del colegio, por lo que no tenían nada que ver. Pero, luego prestaron la debida colaboración”, concluyó el padre de la niña. El joven, que sería el responsable del ataque, continúa sin algún llamado de atención, lo que preocupa a la familia de la menor, que podría ser agredida de nuevo.

Luego de los hechos, los jóvenes utilizaron las redes sociales para continuar intimidando a Valeria con mensajes de odio e insultos hacia ella. “Las niñas que la golpearon siguen intimidándola, nosotros le dijimos a Valeria que la ignore, pero ha tratado de poner a todo el grupo en su contra. De hecho hay otra compañera que publicó en el TikTok cosas feas que van hacia ella”, dijo Yasmin Quintero, madre de Valeria. Los familiares hicieron un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y se proteja la integridad de la menor de edad.