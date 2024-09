Epa Colombia le respondió a quienes la acusan de lavar dinero: “Les cuesta decir que me superé”

La empresaria se defendió de los comentarios que la acusan de lavado de activos - crédito @epa_kera100k/Instagram

La influencer y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, ha ganado notoriedad en las redes sociales por su contenido humorístico, polémicas y por su emprendimiento.

Su empresa se dedica a la producción y comercialización de productos para el cuidado del cabello, especialmente keratinas. Estos artículos han sido muy populares por sus propiedades alisadoras y restauradoras del cabello. A pesar de su éxito comercial, Epa Colombia ha estado envuelta en varias controversias legales y mediáticas, pero ha sabido capitalizar su presencia en redes sociales para potenciar su marca.

Annie Espejo acusó a la empresaria de tener ingresos sospechosos en redes sociales y la llamó "lavadora de plata" - crédito @epa_kera100k/Instagram

Como recientemente, que volvió estar en el centro de la polémica las plataformas digitales, después de las declaraciones de la influencer Annie Espejo, que la acusó de tener ingresos de dudosa procedencia: “Esta lavadora de plata merece mucha más fama, ya no más compasión con la gente mala. No volveré a tener más pesar. No guardaré más secretos”, dijo la creadora de contenido.

Esta controversia ganó mayor notoriedad cuando en la tarde del martes 3 de septiembre, durante una dinámica de preguntas en Instagram, uno de los seguidores de Barrera le preguntó directamente si lavaba dinero. Así que la bogotana aprovechó y se defendió de estas acusaciones a través de sus historias, donde cuenta con más de 2.4 millones de seguidores.

La influencer afirmó que cuando las personas tienen éxito con sus negocios, otros tienen dificultades para reconocerlo y buscan ensuciar ese logro: “Cuando sales adelante, te superas y creces, como persona, como negocio, el colombiano, el ser humano le cuesta reconocerlo. Nunca dicen que la vieja es trabajadora, es emprendedora, berraca, la vieja se cae y se vuelve a levantar, sino que simplemente dicen: ‘lava dinero’. Tú para decir que yo lavé dinero tienes que tener pruebas , pero cuáles son las pruebas porque todo el mundo puede decir que lavó dinero, pero ¿a quién le lavó dinero? ¿A qué mafioso?”, expresó Barrera.

La creadora de contenido afirmó en Instagram que sus ingresos provienen de su negocio - crédito @SamuelP85959477/X

“Les cuesta decir que me superé, que tengo un excelente producto, que salí adelante, que todos los días vendo. Mientras ellos tienen que esperar que les salga una publicidad y vivir como viven, lastimosamente de las redes sociales no se come, uno todos los días se tiene que levantar a trabajar y dar lo mejor de uno”, añadió la bogotana.

A pesar de su defensa, las redes sociales se llenaron de comentarios negativos y de burlas: “Pero tú hablas sin prueba y nadie dice nada”; “😂 Todos los días lava”; “Pero yo no la veo trabajar. Antes mostraba todo lo de su empresa, ahora solo es hablar, hablar, el chisme, el bochinche... A la gente le gusta el chisme, si. Pero uy no, ya ella y 69 se pasan”; “Es rica a punta de dejar calva a media Colombia, así me eliminé los comentarios 😂”; “No tengo pruebas pero tampoco dudas 😂😂”; “Ella trabaja pero con el bochinche😂”; “Trabajará pero con la lengua jaja”; “Las que lavan Plata en Colombia y se hacen llamar “empresarias” “emprendedoras " 😂😂”; “Hasta ella está quedando calva por las por las keratinas que vende”, son algunas reacciones en la red social Instagram.

La bogotana creó una marca de productos capilares - crédito @epa_kera100k/Instagram

En otro video publicado en las redes sociales de su empresa, la bogotana reveló cómo inició con su emprendimiento: “Mi empresa inició hace cinco años cuando decidí sacar mi familia adelante, emprender y decir: ‘voy a montar empresa y me voy a superar porque tengo muchos sueños (...) Me la pasaba mucho con los gays y me la pasaba mucho con los trans y ellos traen una keratina con formol de Venezuela, que cera fría, y yo veía que les iba muy bien. Yo dije: ‘tengo que sacar una keratina espectacular, pero que no tenga formol’ (...) nunca desistan (...) todos los días se levanten con una mente positiva de que lo van a lograr y que van a pegar un maravilloso producto como yo que hoy en día soy la reina de las keratinas, la número uno y he sacado miles de familias adelante”.