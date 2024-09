Carolina Cruz reveló por qué siempre tiene los ojos rojos: sería una enfermedad

Carolina Cruz reveló que padece de una enfermedad en la piel - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La empresaria, modelo y presentadora vallecaucana Carolina Cruz compartió a través de las redes sociales una noticia sobre su salud que generó preocupación entre sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de cinco millones de seguidores, la presentadora de Día a día reveló que padece de rosácea, una enfermedad crónica que afecta la piel y los ojos.

“Ayer estuve donde mi oftalmólogo de cabecera y me dio mi diagnóstico: sufro de rosácea en la piel que afecta mis ojos, es una condición en personas blancas. Esto sumado al clima seco de Bogotá y las luces de mi trabajo no ayudan mucho, jajaj por eso permanecen tan rojos,” contó Cruz en sus historias de la red social.

La presentadora vallecaucana compartió su diagnóstico en las redes sociales - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

A pesar de su enfermedad, Carolina se mostró optimista: “Lo bueno es que a mis 45 años sigo 20/20,” aseguró la exreina de belleza. Este diagnóstico llega en un momento en el que Cruz continúa activa en su carrera profesional, lo que incluye su participación en el programa matutino de Caracol Televisión donde comparte set con Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carlos Calero y Carolina Soto.

Según la plataforma Medline Plus, los síntomas de esta condición incluyen enrojecimiento frecuente de la cara, pequeñas líneas rojas debajo de la piel, acné, inflamación de la nariz y piel gruesa en la frente, la barbilla y las mejillas.

Además, muchas personas con esta condición presentan problemas en los ojos, como sequedad, picazón y enrojecimiento.

La rosácea afecta la piel y los ojos generando molestias oculares - crédito Shutterstock España

Carolina explicó que estos factores, junto con su trabajo, han afectado su salud, algo que resulta evidente para quienes la siguen en televisión puesto que seguidamente tiene los ojos rojos.

“La rosácea es una afección común de la piel que causa enrojecimiento duradero en la cara. También puede provocar bultos pequeños con pus y que los vasos sanguíneos se dilaten.

Algunos síntomas pueden exacerbarse durante semanas o meses, y luego desaparecer por un tiempo”, indica el portal médico citado acerca de la enfermedad que tiene la modelo.

Carolina Cruz indicó que comenzará un tratamiento para su condición - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Carolina Cruz aclaró en sus redes sociales que comenzará un tratamiento para manejar su condición ocular: “Ahora comenzar un tratamiento, ya que tampoco produzco la grasita normal que producen nuestros ojos para hidratarlos,” detalló la vallecaucana.

Además de su carrera en la televisión, la exreina de belleza se ha ganado el corazón de su audiencia, es por eso que ha recibido numerosos mensajes de apoyo de sus seguidores. En respuesta a las preocupaciones de sus fans, la presentadora destacó: “Estamos vivos, estamos sanos, estamos bien”.

No es la primera vez que una figura pública colombiana habla sobre esta enfermedad. El actor Sebastián Martínez también, en un pasado, compartió su experiencia con la rosácea y cómo ha buscado tratamientos para manejar los síntomas.

Sebastián Martínez también ha hablado públicamente sobre su rosácea - crédito @sebastianmartinezn/Instagram

En un video publicado en sus redes sociales, Martínez explicó cómo comenzó a experimentar rosácea después de un episodio de alto estrés en su trabajo: “Para la gente que sufre de rosácea, este tema de irritabilidad en la piel que se pone roja, a mí me pasó por un estrés muy grande en un trabajo que tuve una vez, ¡pum! me brotó la rosácea y desde ahí en adelante ha sido un tema (...) la rosácea es muy complicada se puede con tratamiento manejar, pero es muy difícil”, expresó el actor.

El antioqueño contó sobre los cuidados específicos que debe tener con su piel y que su esposa Kathy Sáenz le enseñó diferentes métodos para manejar su condición. Entre sus recomendaciones, Martínez destacó la importancia de lavar el rostro con frecuencia, evitando jabones agresivos y el uso de agua fría en vez de caliente.

“Me enseñó que los hombres nos tenemos que lavar la cara también todos los días en la mañana y en la noche. Que uno no debe lavarse con estos jabones. Que no debe restregarse la cara y la piel no debe quedar templada … Me enseñó muchas cosas y me está cuidando la piel”, contó el paisa.