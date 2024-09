‘Valkyria’, exparticipante del ‘Desafío’ y amiga de Maryan Gómez, reveló detalles de la vida de la deportista: “Se sentía sola y vacía”

Valkyria reveló que Maryan enfrentó juicio y presión social después de su participación en el ‘Desafío The Box’ - crédito @maryangomez_g - @andreolayag/Instagram

El 31 de agosto Maryan Gómez, deportista reconocida por su participación en el programa de Caracol Televisión Desafío The Box 2023, falleció en horas de la noche en una clínica de Bogotá debido a una complicación pulmonar.

La noticia ha generado conmoción entre sus excompañeros y los presentadores del programa La red, quienes fueron los encargados de anunciar la lamentable pérdida.

En su cuenta de Instagram, el programa publicó que “lamentamos informar el fallecimiento de Maryan Gómez, quien participó en el Desafío 2023. El deceso de la deportista de 29 años, oriunda de Villavicencio, se dio el 31 de agosto, a las 11:00 p. m., en una clínica bogotana. Adicionalmente, la familia informó que una complicación pulmonar fue la causante de su muerte”.

El fallecimiento de la participante de ‘Desafío The Box’ 2023 dejó un profundo impacto entre quienes la conocieron - crédito @diaadiacaracoltv/Instagram

Durante una emotiva despedida en el programa matutino de Caracol Televisión Día a día, Andrea Olaya, conocida como Valkyria, ganadora de la edición 2022 y amiga cercana de Gómez, habló conmovida sobre la pérdida de la deportista.

El presentador Iván Lalinde preguntó si el mal manejo de una gripa podría haber sido un factor en el fallecimiento de Maryan: “Esto que le pasó a Maryan, fue una gripa, como maltratada, mal manejada, ¿fue lo que la llevó a la muerte? ¿Tú sabes algo de eso?”, preguntó Lalinde durante el programa a la exparticipante.

La versión oficial de la muerte, compartida por la familia, fue por complicaciones pulmonares; sin embargo, Valkyria aseguró que la situación emocional de Maryan también podría haber jugado un papel en su fallecimiento.

“Siento que no soy la adecuada en este momento para hablar al respecto. Siento que es una realidad que tenemos que tocar. No me siento preparada para decirlo, yo ahorita en vivo, pero ya su entrenador dio declaraciones el día de ayer en la noche respecto a lo que pasó con Maryan (...) Como te digo, entró un mundo para el que ella no está preparada, ella era un alma inocente y las malas amistades la llevaron a estar muy sola y a tomar malas decisiones”, dijo Olaya en Día a día.

Maryan Gómez falleció el 31 de agosto en Bogotá debido a una complicación pulmonar, según declaró su familia - crédito @maryangomez_g/Instagram

El entrenador de la villavicense David Rojas dijo que una sobredosis fue la causa de su fallecimiento: “Murió por una sobredosis de droga. Después de El Desafío ella cayó en malas compañías; empezó la rumba, empezó a consumir y terminó de esta forma”, expresó Rojas.

Valkyria, hablando sobre las declaraciones de Rojas, escribió en sus redes sociales un mensaje en el que mencionó que la presión social y las redes sociales afectaron profundamente a Maryan, llevándola a sentirse sola y buscar escapatorias en malas compañías: “Mary fue una valiente y deseo de todo corazón que el mensaje de amor que transmitió a través de su vida se recuerde por siempre. El medio es muy duro, la presión social es muy dura, las redes sociales son muy duras. Definitivamente, el paso por el desafío le cambió la vida y tuvo que enfrentarse a ser juzgada, señalada, a sentirse fuera de lugar, a tener que ser exitosa bonita y próspera porque se supone que eso es lo que debería pasar después de un reality”, escribió Andrea en su cuenta de Instagram.

“Todo esto la llevó a rodearse de gente equivocada y de un entorno que solo la hizo sentirse más sola y vacía, que la llevó a aislarse y en el camino muchos nos alejamos. Todos tenemos nuestros demonios con los que luchamos a diario y nos centramos en nuestras vidas, alejándonos de seres queridos pensando que todo está bien. Y con Maryam en sus últimos días nada estuvo bien, pero ella estaba volviendo a empezar, con esperanza, pero le faltó tiempo”, añadió Olaya.

Valkyria habló de la difícil situación que enfrentó su amiga Maryan después de su paso por el ‘reality’ - crédito @chismealetos/Instagram

Sin embargo, la exparticipante y ganadora del programa durante su paso por el programa matutino pidió respeto y prudencia, además, destacó la importancia de no especular acerca de las causas de la muerte de su amiga: “Sabemos que todos quieren saber qué pasó, pero agradecemos un poco de prudencia y discreción (…) No especulen, no tejan versiones sobre lo sucedido, es un momento muy duro para la familia desafío (…) Cuando todo se aclare te tengamos tiempo de despedirla, seguro se enterarán de las versiones oficiales que se logren dar”.