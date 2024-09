Transportadores dejaron plantada a la ministra de Transporte: gremios no asistieron a la reunión convocada por el Gobierno

El gobierno colombiano sigue impulsando el diálogo con diferentes sectores del transporte, mientras el costo del diésel sigue causando un paro que perjudica diversas ciudades - crédito imagen de referencia Juan Páez/Colprensa

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), junto con la Cámara Intergremial del Transporte – Unidos y Fedetranscarga, no estuvieron presentes en la reunión convocada por la ministra de Transporte, María Constanza García.

Esta reunión para abordar el paro camionero en Colombia, que lleva ya cinco días por el aumento en el precio del diésel, comenzó sin la representación de algunos de los gremios más importantes del sector.

Este paro ha generado protestas y bloqueos en diversas vías del país, principalmente afectando a Bogotá y otras ciudades claves. La cadena radial Caracol Radio confirmó estas ausencias, mencionando que aún se desconocen las razones detrás de las mismas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En el marco de esta situación, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha hecho un llamado al diálogo con todos los sectores del transporte. “El problema es estructural y lleva años sin una solución definitiva, por lo que cada cierto tiempo se repiten las protestas de los camioneros”, aseguró Cristo en un intento por promover un acercamiento que permita una negociación efectiva para acabar con la crisis actual.

Por otra parte, Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, ha recalcado el impacto económico del alza del diésel, pronosticando que esta situación incrementará la inflación en un 0,3%.

En sus declaraciones, Bonilla dejó claro que mantener congelado el precio del diésel no es una opción viable. “La propuesta no puede ser mantener congelado el precio del diésel. Que me den alternativas”, expresó el jefe de la cartera de Hacienda, sugiriendo la búsqueda de acuerdos entre los generadores de carga y los camioneros.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se ha pronunciado, solicitando al gobierno de Gustavo Petro una negociación concertada y declaró un día de trabajo en casa para el Distrito Capital. Además, Galán informó que más de cuatrocientas unidades, entre agentes de Tránsito y miembros del Grupo Guía y Seccional de Tránsito y Transporte, están trabajando para regular la movilidad en la ciudad, que ha sido una de las más afectadas por el paro, con siete puntos de concentración de camioneros que dificultan el tráfico fluido.

Mientras tanto, Iris Marín, defensora del Pueblo, participa junto a los ministros de Transporte y Hacienda en las gestiones por parte del Gobierno nacional para intentar resolver el paro de camioneros.

Los transportadores han planteado la necesidad de nivelar los costos operativos como su principal demanda, argumentando que los altos precios de la gasolina y los peajes afectan significativamente su rentabilidad.

El representante de los camioneros, Joer Eduardo Salcedo, reafirmó la improductividad de movilizar vehículos sin garantías adecuadas para trabajar, lo que ha llevado a una situación de “parálisis nacional”, según puntualizó el ministro de Hacienda.

Se espera que al concluir la reunión de hoy se presenten conclusiones por parte de los ministros involucrados sobre las posibles soluciones a este conflicto que está afectando al país en su conjunto.