Laura Tobón enamoró con su hijo Lucca y la actuación que hizo de las emociones de Riley en la película ‘Intensamente’

Laura Tobón, la reconocida modelo y presentadora colombiana, ha vuelto a cautivar a sus seguidores en las redes sociales, pero esta vez con un tierno video protagonizado por su hijo Lucca. El pequeño se ha convertido en el centro de atención tras imitar de manera encantadora las emociones de la popular película animada de Disney, Intensamente.

De acuerdo con el video que Tobón publicó en el carro, la modelo decidió grabar a su hijo interpretando a los protagonistas de la producción audiovisual. En el clip, se puede ver a Lucca haciendo diferentes gestos que van acorde con los nombres que su mamá le va diciendo.

Poco a poco, Laura lo guía y le va enseñando cuáles son las emociones, mientras él las imita de manera auténtica y divertida.

“Bueno, mi amor, ¿Cuáles son las emociones? Comencemos por Alegría”, se le escucha decir a Laura Tobón mientras su hijo, con una amplia sonrisa, imita a ‘Alegría’. El pequeño luego continúa con ‘Tristeza’, mostrando una expresión melancólica, seguida de ‘Furia’, donde frunce el ceño con intensidad, y finalmente ‘Desagrado’, con una mueca.

La autenticidad con la que Lucca interpretó cada emoción no pasó desapercibida para los seguidores de la modelo y empresaria, por eso, inundaron la publicación con comentarios de admiración por el talento que ha demostrado tener el hijo de Laura, la conexión que tiene con su hijo y también por la ternura que emitió el pequeño.

“Laura, tu hijo es un verdadero encanto”, “Lucca es un pequeño actor en potencia”, “Aquí amamos el hijo de Laura Tobón”, “Qué niño tan inteligente y expresivo”, “Laura y su hijo son únicos”, fueron algunos de los mensajes que destacaron en el clip la creatividad y facilidad del niño para desenvolverse frente a la cámara sin ninguna timidez.

Este tipo de contenido no es nuevo en la cuenta de Instagram de Laura Tobón, ya que la presentadora suele compartir con sus seguidores momentos especiales junto a Lucca, mostrando el crecimiento y las travesuras del niño. De hecho, de los contenidos que más han llamado la atención y que más han replicado en las plataformas digitales está un video en el que el menor se robó toda la atención de sus seguidores, mientras intentó imitar a la perfección un tema de la agrupación británica Coldplay, con el tema A sky full of stars.

En el clip aparece el primogénito de la presentadora cantando con un trípode que está sobre una mesa y lo coge como si se tratara de un micrófono. Cuado empieza la parte en la que entra el vocalista de la banda, Chris Martin, Lucca empieza su actuación, tal como lo haría cualquier cantante en un evento multitudinario.

Allí se puede ver que el hijo de la modelo pone sus manos sobre la mesa como si estuviera tocando el piano y en repetidas oportunidades toma ‘su micrófono’ para seguir interpretando la que sería su canción favorita del momento.

Tobón compartió con gran emoción el audiovisual y puso una descripción en la que se les pide ayuda a sus seguidores para que el video tenga el alcance suficiente y llegue hasta los integrantes de Coldplay, acumulando miles de likes y comentarios.

“El amor de mi bebé por Coldplay. La pasioooonnnnn por esta canción. Ayúdenme a que este video le llegue a Coldplay”, escribió Laura con varios emoticones de amoción y amor.

“No puedo con tanto amor, me derrito de amor, “Me declaro su fan”, “Oalá Coldplay lo viera, sería maravilloso”, “En este perfil somos fan de las actuaciones de Lucca”, “De verdad que bebé de Laura es único, no me canso de verlo disfrutar y crecer”; “Eso es. Lucca dándolo todo en su escenario personal”, comentaron algunos fans de Laura y de Lucca.