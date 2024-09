Estefanía Gómez reveló por qué fue “terrible” la negociación para su participación en ‘Betty la fea: la historia continúa’

La actriz que interpreta a 'Aura María' habló de por qué solo aparece muy poco en la secuela de la serie - crédito captura de video

La actriz ibaguereña Estefanía Gómez es conocida principalmente por su papel de Aura María Fuentes en la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea. Su participación en esta serie la consolidó como una figura reconocida en la televisión colombiana y latinoamericana.

Su papel, como otros protagonistas de la serie original, es importante; sin embargo, en la primera temporada de la secuela llamada Betty, la fea: la historia continúa, transmitida por la plataforma de streaming Amazon Prime Video, la ibaguereña solo aparece en el capítulo 10.

El personaje de Aura María, una de las integrantes del grupo de amigas conocido como “el cuartel de las feas”, se caracterizó por su belleza, carisma y actitud alegre. A lo largo de la serie, la secretaria de la recepción de Ecomoda enfrentó diversos desafíos personales y profesionales mientras trabaja en la empresa, donde se desarrollan gran parte de los sucesos de la telenovela.

Su papel fue fundamental para añadir humor a la trama, pero para la productora de la nueva temporada no fue así. La actriz reveló al programa Lo sé todo, del Canal 1, que sí recibió el llamado para hacer parte de la secuela; sin embargo, confesó que tuvo problemas con su manager en las negociaciones.

“Esto sí es primicia, esto no se lo he contado a nadie, pero fue un tema terrible que tuve. Yo en ese momento, cuando llega la negociación de Betty, la fea, yo no tenía manager, entonces dije: ‘bueno, voy a buscar una manager que solamente me haga la negociación, pero no que sea mi mánager para otros proyectos’. Encontré a una manager que me parecía muy chévere, siempre la veía con otras actrices y de lejitos me caía bien. La contraté a ella y estuvo de acuerdo con hacer mi negociación”, explicó la ibaguereña al medio, sin revelar nombres.

A pesar de que la ibaguereña puso su confianza en la mujer que la iba a representar ante la productora, la comunicación no se dio de la manera adecuada y con el pasar del tiempo no tenía información de su participación: “Tuvimos la primera sentada de negociación, pero siempre hay una segunda vez donde ellos vuelven a proponer. Pasaba el tiempo, ella se fue del país y yo la llamaba y la llamaba y ella nunca me contestaba. Hasta que al final dije: ‘No, yo lo que voy a hacer es conseguir un abogado que me haga esta negociación’”, añadió.

La desaparición de la mujer que contarte para que hiciera las negociaciones con la producción de la secuela de la serie generó desconfianza por parte de la ibaguereña: “Me llamaron para un reality en México y yo les di el teléfono de ella, pero los del reality me volvieron a llamar a mí y eso me pareció muy extraño”.