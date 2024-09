Este fue el récord mundial que rompió Yeferson Cossio: “Vamos por más”

Yeferson Cossio rompió uno de los dos récords mundiales que planeaba superar - crédito @yefersoncossio/Instagram

Yeferson Cossio se mostró orgulloso en sus redes sociales tras conseguir romper dos de los récords mundiales que se había propuesto superar, pues el creador de contenido paisa de 30 años ahora es el dueño de una nueva marca: la mayor cantidad de hamburguesas armadas en una hora. “Vamos a intentar cumplir dos nuevos Guinness World Records”, dijo.

Además de la meta que sobrepasó, el influencer paisa quiso beneficiar a los habitantes de barrios desfavorecidos de la capital antioqueña a donde llegó para repartir todo el producto que hizo parte de la prueba. “Hoy siete mil personas en Medellín se van a acostar sin hambre”, añadió.

El antioqueño que tiene acostumbrado a sus seguidores a seguir dinámicas que están siendo tendencia, las cuales replica para generar contenido en sus redes sociales donde terminan recibiendo críticas. Esta vez fue la excepción ya que compartió un reel en el que se observa el proceso que desarrolló con un gran equipo para cocinar más de siete mil hamburguesas, en sesenta minutos para una buena causa.

Yeferson Cossio rompió marca mundial con la que benefició a más de siente mil personas - crédito @yefersoncossio/Instagram

En el video se logra ver la participación de diferentes cocineros, camarógrafos, entre otros asistentes y familiares que presenciaron el insólito hecho. Cossio se puso la diez y colaboró en todo lo que pudo, además que decidió portar un sombrero alusivo al reto e hizo el control de calidad probando una de las miles de hamburguesas que se estaban cocinando.

El tiempo corrió y completada la hora se lograron cocinar aproximadamente10.500 hamburguesas, cifra que superó a la meta trazada. Según manifestó el antioqueño en sus redes sociales. Sin embargo, las sorpresas no quedaron allí. puesto que Yeferson anunció que dichas cantidades de comida habían sido repartidas en las calles de Medellín.

“Por muchos más récords cumplidos”, “nadie sabe el trabajo que hay detrás de cada uno de estos reels”, “Dios te bendiga para que sigas ayudando a mucha gente porque eres de alma noble”, “eres una persona bastante generosa”, fueron parte de los comentarios que recibió la publicación del influencer.

Yeferson Cossio le jugó broma pesada a su novia y hermana

El Youtuber que alcanzó su popularidad en redes sociales gracias a las bromas graciosas que compartía junto a su familia no para de comprender con este tipo de contenido en su cuenta oficial de Instagram en la que acumula los más de once millones de seguidores, sin embargo, demostró que cuando de generar contenido se trata no tiene límites.

En el clip se observa el momento cuando lo supuestos secuestradores abordaron el carro, rompieron los vidrios y se “llevaron” a Yeferson a un camión que se había atravesado delante de ellos. La hermana y novia del influenciador quedaron completamente atemorizadas, sus gritos fueron la evidencia - crédito @yefersoncossio/Instagram

A nivel mundial se viralizó un reto con el hombres fingen un secuestro para posteriormente pedir la mano de su pareja, no obstante, en esta ocasión el chiste a Cossio le salió mal, pues la reacción de su hermana Cinthia y la de su novia Carolina no fue la que él esperaba.

El video, que ha acumulado más de 380.000 “me gusta” hasta la fecha, muestra un montaje en el que un grupo de personas actúa como secuestradores y simula una agresiva interceptación del vehículo en el que Cossio viajaba junto a su hermana, Cinthia, y su novia, Carolina.

La publicación muestra cómo los supuestos secuestradores rompen se lanzá sobre el vehículo en el que se movilizaban y con bates rompen los vidrios del automóvil. Posteriormente, “secuestran” a Cossio, llevándolo al interior de un camión que se había parqueado estratégicamente frente a ellos bloqueando su paso.

Las diversas reacciones por parte de los seguidores no se hicieron esperar - crédito @yefersoncossio/Instagram

Las dos acompañantes de Yeferson se quedaron dentro del carro aterrorizadas sin entender la situación, pues ellas son el punto focal del video. Mientras Carolina rompe en llanto, Cinthia, en un estado de pánico, reacciona con una serie de golpes hacia su hermano. La escena culmina con Cossio saliendo del camión con una sonrisa y un ramo de flores, desmintiendo el supuesto secuestro.

“Con el dinero que votan deberían crear institutos para que la gente aprenda inglés o algo importante”, comentó uno de los cibernautas que criticó la broma del influencer, reflejando una mezcla de escepticismo y admiración por el ingenio del influencer.