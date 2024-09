Valentina Taguado alertó que están tumbando a la gente con campañas tras la muerte del hincha de Millonarios Javier Acosta: “Hay miles de personas estafando”

Valentina Taguado denunció estafas a nombre de Javier Acosta - crédito @valentinataguado/IG y Javier Acosta PK/Facebook

El 30 de agosto se llevó a cabo la eutanasia a la que se sometió el barrista de Millonarios Javier Acosta, después de ser desahuciado por un cáncer causado por una bacteria que entró a su cuerpo y le produjo graves afecciones en su salud.

Después de conocerse la decisión del joven, y durante una entrevista que le realizaron en el programa Impresentables, de Los 40 Colombia, Valentina Taguado, Pipe Flórez y Roberto, quienes dirigen el espacio, le informaron a Javier que habían creado un espacio para recoger fondos que estarían destinados a la educación de su hija, gesto que el barrista agradeció.

En medio de la entrevista que el barrista ofreció, Valentina Taguado le explicó que la iniciativa había surgido en un intento para que él se pudiera morir con tranquilidad y con el conocimiento de que su hija tendría asegurado el futuro académico.

Tal como lo explicó Valentina, la recolecta de fondos se haría desde la plataforma Vaki, en donde las personas podrían hacer sus respectivas donaciones por arriba de los 3.000 pesos colombianos, donaciones que subieron rápidamente gracias a las personas que se conectaron con la historia de Javier y de su hija.

La presentadora de 'Los 40 Colombia' publico el perfil falso con el que están estafando - crédito @valentinataguado / Instagram

Aunque la intención de Los Impresentables fue buena, Valentina Taguado informó desde sus redes sociales que algunas personas habían creado un perfil falso de Javier y se estaban haciendo pasar por sus familiares para robar el dinero.

La primera foto que compartió Valentina fue una en la que se veía un perfil falso con el nombre de usuario javi.acostapk, cuenta que ya contaba con más de 70 mil seguidores, por lo que la locutora no dudó en denunciarla desde sus historias de Instagram. “Este perfil es falso”, escribió para alertar a sus seguidores.

Además, Taguado notó que en las publicaciones de ese perfil estaban compartiendo un código QR de Nequi con la siguiente descripción: “Muchas personas me pidieron la cuenta de este número de Nequi, solo las personas que quieran colaborar de corazón”, publicación que Valentina confirmó que se trataba de una estafa.

La presentadora aseguró que muchos perfiles están estafando a nombre de Javier - crédito @valentinataguado / Instagram

“La familia de Javier no está pidiendo ni plata ni ayuda por ningún lado, el único medio para la educación de María Valentina es un link de la Vaki que creamos para ella. Hay miles de páginas y personas estafando a todo el mundo diciendo que son su familia”, escribió molesta.

En las siguientes historias que compartió desde sus redes sociales, confirmó que estuvo en la velación del barrista el domingo 1ro de septiembre, en donde se le vio compartir con algunos de los familiares de Javier Acosta, junto a su compañero de cabina, Pipe Flórez.

En las fotos reposteadas por los familiares, le agradecen a Los Impresentables por haber estado tan presentes en el último proceso de Javier. “Gracias por acompañar a mi tío Javi”.

Valentina se “casó” con Javier Acosta antes de morir

Horas antes de que Javier se practicara la eutanasia, la presentadora de Los 40 Colombia confesó que fue a visitarlo, ya que después de la entrevista que le realizaron quedó demasiado afectada, por lo que quiso despedirse de él en persona. Fue después de ese momento que Valentina publicó un video en donde se le ve bastante afectada y confesó que se había “casado” con el barrista.

Valentina Taguado fue a visitar a Javier Acosta y se casaron con intercambio de anillo y aretes - crédito @valentinataguado/IG

En el corto video, Valentina confesó todo el cariño que sentí por Javier y lo dura que fue para ella conocer su historia. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de los internautas, pues ella reveló que se casaron rápidamente en los cortos minutos que se vieron.

“Yo le dije que lo quería visitar y que lo quería abrazar y me dio la oportunidad de hacerlo, lo fui a visitar. Él dice que fue muy feliz, pero yo creo que él me hizo más feliz a mí. Ahora bien, dato no menor, nos casamos. Simbólicamente, nos casamos y hasta me dio anillo, yo le di un aretico porque no tenía más, él me dijo que: hasta que la muerte nos separe”, dijo la presentadora un poco conmovida.