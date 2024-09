Jorge Enrique Robledo también se despachó contra Gustavo Petro y su teoría de golpe de Estado: “Él debe demostrar”

El exsenador Jorge Enrique Robledo cominó a Gustavo Petro a presentar pruebas sobre el supuesto golpe de Estado - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Joel González/Presidencia de la República

La versión implantada en redes sociales del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre un supuesto golpe de Estado en su contra, fueron múltiples las reacciones en las redes sociales. Una de ellas, la del excandidato presidencial y exsenador Jorge Enrique Robledo, que con un video en sus redes sociales se despachó contra el mandatario y lo conminó a presentar las pruebas sobre estos señalamientos.

Robledo, director del partido Dignidad y Compromiso, que tiene representación en la Cámara de Representantes con la congresista Jénnifer Pedraza, se mostró preocupado por lo dicho por el jefe de Estado, que estaría respondiendo con un elemento distractor a los datos que pusieron, otra vez, en entredicho la legalidad de la contabilidad presentada ante las autoridades, de cara a los comicios del 2022.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Con esta publicación, el excandidato presidencial Jorge Enrique Robledo lanzó duros ataques al presidente Gustavo Petro - crédito @JERobledo/X

“El presidente Gustavo Petro debe darles a las autoridades las pruebas de los que, según él, ‘se han organizado para darle un golpe de Estado’, acusación de un delito que a muchos nos cuesta trabajo creer y que él debe demostrar”, comentó Robledo, asiduo crítico del primer mandatario y que no dejó pasar la ocasión para enfilar sus ataques contra el gobernante, a dos años de iniciado su mandato.

Los señalamientos de Gustavo Petro sobre un supuesto golpe de Estado en su contra

Y es que Petro, en sus redes sociales, sorprendió en la mañana del 1 de septiembre de 2024, con una publicación en la que revivía la vieja teoría de que en su contra se estaba llevando a cabo un plan para desestabilizar al Gobierno. Todo esto, luego de que se conociera una nueva evidencia sobre lo que sería la violación de topes por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE); una factura no declarada a tiempo.

“Se han organizado para dar el golpe de Estado. Lo anunciado se desarrolla. Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha popular”, comentó Petro en su perfil de X, en el que puso sobre la mesa un debate que ya ha dado en otros escenarios.

Gustavo Petro habla de un golpe de estado luego de manifestaciones por parte de camioneros - crédito @petrogustavo

Gustavo Petro y su ataque a las periodistas: “Muñecas de la mafia”

No es la primera vez que el primer mandatario intenta instalar en la opinión pública estas teorías, que ha transformado a golpes blandos o, simplemente, persecución de los medios de comunicación. Además de esta controversia, Petro también afronta duras críticas por los señalamientos que hizo a las mujeres que ejercen el periodismo, a las que calificó como las “muñecas de la mafia”.

“Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar”, enfatizó el presidente, que desató una dura respuesta de diferentes organizaciones, como la Defensoría del Pueblo, cuya titular, Iris Marín, se pronunció en las redes sociales acerca de esta afirmación; que justamente se dio en su posesión en el cargo.

“No hay espacio para estigmatizaciones o agravios frente a las periodistas. Nada lo justifica. No somos muñecas ni instrumentos de nadie. Debatamos las diferencias, no violentemos a las mujeres”, indicó la titular de la entidad que defiende los derechos humanos. “No esperen de mí como Defensora del Pueblo que justifique el lenguaje discriminatorio o que estigmatiza a las mujeres”, agregó.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó declaraciones de Gustavo Petro contra las mujeres periodistas - crédito @MarnIris/X

Al respecto, la respuesta desde el despacho del presidente de la República fue la de repetir el discurso en el que el primer mandatario lanzó las duras acusaciones contra el gremio. Justo en el horario estelar, con una intervención que se extendió por 40 minutos y en la que, además, reveló detalles de la situación de su hija Antonella Petro, que decidió irse del país, según él, por amenazas y la presión mediática.