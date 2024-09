Descubren nueva modalidad de robo en cajeros automáticos del Valle del Cauca: hay alerta sobre las estafas financieras

Las autoridades alertan por la nueva modalidad de robo en los cajeros automáticos - crédito Freepik

Las estafas financieras se han vuelto comunes en el territorio nacional, donde los ciudadanos han sufrido por las técnicas de robo que desarrollan los delincuentes para retener su dinero afectando su economía.

Una de las modalidades más recientes fue descubierta por un hombre en Cali que denunció cómo fue víctima de hurto en un cajero automático cuando los billetes que intentaba retirar no salieron, pero sí fueron descontados de su cuenta.

De inmediato, el ciudadano informó lo sucedido al Departamento de Policía Valle del Cauca que se desplazó hasta el lugar. Allí, los agentes encontraron una banda metálica con pegamento que bloqueaba el dinero para evitar que los ciudadanos se lo llevaran.

La modalidad de robo consiste en instalar una banda metálica en la ranura por donde se expulsa el dinero en los cajeros automáticos. Este objeto cuenta con un lado pegajoso que atrapa los billetes, impidiendo su salida.



Los criminales esperan en inmediaciones del lugar hasta que los ciudadanos se vayan para retirar la pieza rápidamente y, como el dinero queda adherido a ella, se lo llevan del lugar sin despertar mayores sospechas, de acuerdo con lo revelado después de la investigación de las autoridades locales.

Por esta razón, la Policía realizó un llamado enfático a los usuarios que revisen cuidadosamente las ranuras de los cajeros antes de utilizarlos para asegurarse de que no haya dispositivos extraños. Además, les aconsejan no abandonar el lugar y comunicarse rápidamente con las autoridades si el cajero no entrega el dinero después de un retiro para evitar ser víctimas de los delincuentes que actúan con estos objetos para afectar sus finanzas.

El caso se presentó en el barrio Vipasa de Cali, en el momento en el que un ciudadano utilizó un corresponsal bancario para retirar dinero. Al no recibir el efectivo, el hombre contactó a la Policía, que se desplazó al sitio y encontró la banda metálica, lo que evitó que la banda criminal se quedara con su dinero.



Las autoridades reiteraron la importancia de estar vigilantes ante posibles fraudes y comunicarse con la Policía en caso de irregularidades. Los uniformados entregaron el efectivo al afectado y continuó con la inspección de cajeros para prevenir nuevos incidentes similares en la zona.

Este hecho recuerda la importancia de que la ciudadanía esté alerta y sigan las recomendaciones de las autoridades para evitar ser víctimas de esta nueva modalidad de robo que podría quitarle una gran parte de sus ahorros.

Cuide su dinero

Los expertos en finanzas alrededor del mundo recomiendan a los ciudadanos tener cuidado con el manejo de los cajeros automáticos para evitar robos de este tipo, por lo que piden a los ciudadanos tener cuidado con la privacidad de su clave y no compartirla con terceros.

Incluso, se recomienda realizar cambios periódicos de la misma y no usar fechas o cifras que tengan relación con algo visible para evitar que sea descubierta fácilmente por los criminales. Revise cuánto dinero tiene en sus cuentas bancarias y al hacer un retiro en lugares concurridos, como los centros comerciales, verifique que nadie lo esté siguiendo u observando de manera sospechosa, de lo contrario, comuníquese con las autoridades.



Del mismo modo, entidades como la Comisión para el Mercado Financiero de Chile han sido enfáticas en que puede actuar de la siguiente manera en caso de emergencia:

Si el cajero automático retiene su tarjeta, bloquéela y dé aviso inmediato al banco en que tiene su cuenta.

Si el cajero le entrega un monto de efectivo diferente al solicitado, denuncie este hecho con la máxima celeridad al banco en que tiene su cuenta.