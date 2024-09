Con una rata al hombro como mascota, usuaria de Transmilenio se hizo viral: “Son hermosas”

El animal se veía bastante cómodo y no intentó bajar durante la grabación - crédito Tic Comp Pal / Facebook

De plaga a la mascota “ideal”. Las ratas en Bogotá habrían empezado a ser apreciadas por un reducido número de personas que parece luchar contra corriente para derribar los estereotipos que desde el siglo XIV y la peste bubónica rodean a estos animales.

Cuenta de ello son los pasajeros del sistema masivo de transporte que han sido vistos paseándose junto a su fiel roedor, como el hombre que las alquilaba o, más recientemente, una joven captada en un bus articulado, con su rata mascota al hombro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Con el audio viral: “Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es esoooo? (música dramática)”, de la serie Bob Esponja, fue retratada la curiosa escena en las redes sociales.

Su cuidadora logró entrenarla para que fuera colgada en el hombro - crédito Tic Comp Pal / Facebook

A pesar de lo innusual de la escena, los demás pasajeros se mostraron tranquilos al ver lo disciplinado que parecía el animal, manteniéndose aferrado al hombro de su cuidadora y paseándose, de vez en cuando, sobre la capota de la chaqueta, como si estuviera dándole pequeñas caricias. De ahí que, en las reacciones a la publicación, la mayor parte de los comentarios fueran positivos y destacaran su derecho a ser tratado con respeto, como un ser sintiente:

“Los animalitos no tienen la culpa de nuestros prejuicios”, “La verdad no piensan en las personas que les tienen mucho temor y se pueden desmayar o infartar”, “Ay, qué linda. Son hermosas y mientras uno les tenga sus vacunas al día, todo está bien”, “No veo la diferencia entre este animal o un perro o gato. Es un ser vivo, igual que todos, y tiene derecho a ser amado, aunque no me agrade del todo”, “Es un animalito que siente y si lo tiene ahí es porque seguro le da mucho amor. Merece que lo traten bien y lo amen”, “Los animalitos tienen derecho a vivir y pues si esa es su mascota, respetable”, “Se llama Tusi o eso me contó un día su dueña”.

El animal que, de acuerdo con otros pasajeros, se llamaría Tusi, es la prueba viviente de que las ratas mascotas se estarían convirtiendo en una tendencia que ya alcanzó a los bogotanos. Y no es para menos, ya que, según el blog especializado tiendanimal, “son muy curiosas y activas, sobre todo las hembras”, además, tienen una memoria privilegiada que les permite aprender trucos y patrones de comportamiento, aunque “requieren de atención, ya que al ser grandes necesitan por lo menos una hora diaria de ejercicios fuera de su jaula”.

Perros grandes deben ir con correa durante sus viajes en Transmilenio - crédito @linacespedes1

En teoría, las ratas están permitidas en el sistema, siempre y cuando cumplan con determinadas condiciones

Según indica el Manual de Transmilenio, “se permite el ingreso de usuarios al Sistema con animales domésticos tipo mascota, siempre y cuando se” cumpla con ciertas condiciones. Entre las que no se restringe el entrado de roedores, siempre y cuando se encuentren vacunados y vayan en una jaula o guacal:

Los perros, gatos u otras mascotas pequeñas deben ser trasladadas en un guacal o jaula construida de forma sólida, con la cual se impida que salgan libremente y se garanticen las condiciones de salubridad pública y aseo.

Los perros de razas medianas y grandes deben ingresar con collar y siempre estar sujetos por sus dueños. Durante el viaje deben permanecer en el piso.

Por razones de seguridad, ningún usuario podrá transportar más de una mascota al mismo tiempo, independientemente de si lo hace con collar o en un contenedor o guacal.

Se prohíbe llevar cualquier tipo de mascota en los brazos.

En ningún caso se permite subir las mascotas o los guacales y jaulas a las sillas.

Los gatos en Transmilenio deben ir dentro de un guacal y no pueden llevar recipientes con comida a su alcance - crédito @TransMilenio

Quien viaje con una mascota debe portar el carné de vacunación vigente y presentarlo, en caso de ser requerido por la autoridad, según lo exige el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana.

Las mascotas no deben ser alimentadas dentro del Sistema. Tampoco está permitido llevar recipientes con alimentos sólidos o líquidos dentro del contenedor o guacal.

Los perros de razas potencialmente peligrosas* solo pueden ser llevados por un mayor de edad, deben ingresar con collar y bozal, manteniéndolos puestos durante todo el viaje.

Los animales lazarillos pueden ingresar al Sistema sin bozal y deben estar debidamente identificados. Artículo 87 de la Ley 769 de 2002.

No ingrese con animales salvajes o animales domésticos, tipo mascotas, que no cumplan con lo establecido en este manual.