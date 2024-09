Carballo publicó su último chat con Maryam Gómez y arremetió contra quiénes la criticaron en vida: “Qué vergüenza”

Carballo lanzó pullas a quienes criticaron a Maryam Gómez en el pasado, pero que ahora, luego de su muerte, le expresaron su apoyo - crédito @carballojor y @maryangomez_g/Instagram

La muerte de la joven instructora de crossfit Maryam Gómez, quien participó en el Desafío The Box 2023, impactó al mundo del entretenimiento y enlutó a los exconcursantes del reality.

Carballo, marchista atlético y uno de sus mejores amigos, fue de los primeros en pronunciarse ante la noticia y publicó la última conversación que tuvo con la deportista antes de que una complicación pulmonar le arrebatara la vida en una clínica de Bogotá.

El atleta huilense, además de dejar ver la estrecha relación que tenía con Maryam Gómez —a quien aseguró que le dio todo el amor y respecto que pudo en vida—, también se fue de frente contra quienes criticaron en el pasado a la exdesafiante y que, ahora, luego de su muerte aseguraron sentir dolor por su partida. “Vayan a buscar vistas a otra parte”, escribió.

Carballo publicó su último chat y el último video junto a Maryam Gómez, exdesafiante que murió por una complicación pulmonar - crédito @carballojor/Instagram

“Las flores que pude y el amor que pude te lo di en vida. Siento mucho no alcanzar a llegar para decirte como siempre que todo estaría bien. Vuela alto mi reinita del crossfit”, estas fueron las sentidas palabras con las que el atleta huilense despidió a su excompañera de competencia y amiga personal.

Jorge Luis Castillo Carballo, nombre de pila del deportista agregó cuánto lamenta no haber logrado llegar a la clínica para visitar a Maryam y lamentó el hecho de no poder volver a hacerla reír: “Quien más que tú que todo el tiempo repetías que era la persona más talentosa que conociste, odiaré una vida no poder sacarte más sonrisas y demostrarte que nunca estuviste sola”.