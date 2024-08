“Presidente machista”: Catherine Juvinao se despachó contra Petro por llamar a periodistas “muñecas de la mafia”

La representante Catherine Juvinao aseguró que Gustavo Petro “usó” la causa feminista para su campaña - crédito Iván Valencia/AP y montaje Infobae Colombia

Siguen las críticas contra el presidente Gustavo Petro por haber llamado a las periodistas del país “muñecas de la mafia”, concepto que ha sido utilizado en telenovelas y libros para referirse a las mujeres que hacen parte del mundo del narcotráfico, una problemática grave en Colombia. Los señalamientos del primer mandatario surgieron en medio del acto de posesión de la nueva defensora del Pueblo, Iris Marín, llevado a cabo en Nuquí (Chocó).

De acuerdo con el jefe de Estado, hay comunicadoras sociales, cuyos nombres no mencionó, que en medios de comunicación han contribuido a crear una imagen peyorativa del derecho a manifestarse. Entonces, las insultó: “Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta”, aseveró el presidente de la República.

Gustavo Petro aseguró que hay periodistas que estigmatizan la protesta y las llamó "muñecas de la mafia" - crédito @MiguelUribeT/X

Políticos, periodistas y la misma defensora del Pueblo, recién posesionada en el cargo, rechazaron las declaraciones del primer mandatario, asegurando que son irrespetuosas con las mujeres que ejercen el periodismo en Colombia. Iris Marín afirmó que, cumpliendo con sus responsabilidades en el nuevo puesto, las cuales empezará a ejercer el 1 de septiembre de 2024, no justificará un lenguaje discriminatorio contra las mujeres.

Insistió en que respaldará la “columna” de la institución que liderará, que es la igualdad. De hecho, uno de sus puntos de abordaje de las problemáticas del país será la violencia contra la mujer, puesto que, según confirmó en una entrevista con El Espectador, es una mujer feminista, que busca luchar por la igualdad de sus libertades y derechos.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó declaraciones de Gustavo Petro contra las mujeres periodistas - crédito @MarnIris/X

En consecuencia, aclaró que no existe ninguna justificación para agredir verbalmente a las periodistas. “No hay espacio para estigmatizaciones o agravios frente a las periodistas. Nada lo justifica. No somos muñecas ni instrumentos de nadie. Debatamos las diferencias, no violentemos a las mujeres”, detalló la funcionaria en su cuenta de X.

A las palabras de Marín se unió la representante a la Cámara Catherine Juvinao, respaldando su postura de defensa de las mujeres. Asimismo, criticó al primer mandatario por su discurso contra las periodistas. “Como mujer respaldo a la defensora del Pueblo, @MarnIris, por asumir una posición firme contra la violencia y estigmatización promovidas por @petrogustavo contra las periodistas. Es claro que tenemos un presidente machista que solo usó la causa feminista para conseguir votos”, aseveró la congresista en la red social.

La congresista Catherine Juvinao expresó su respaldo a la defensora del Pueblo, Iris Marín - crédito @CathyJuvinao/X

Los comentarios del jefe de Estado mostrarían una incoherencia con lo que dijo durante el acto de posesión de la funcionaria, en el que explicó que está buscando dar más espacio a las mujeres en escenarios de poder y de toma de decisiones. Justamente por eso presentó una terna de solo mujeres para la Defensoría del Pueblo, en la que quedó seleccionada Iris Marín.

“La mujer en Colombia es esclavizada y dejada, porque no hemos sido capaces de cumplir la promesa revolucionaria de 1810, de 1819, de construir una República democrática de seres libres, iguales y solidarios. No hemos sido capaces hasta ahora, quizás este Gobierno marque la diferencia, eso espero”, precisó el presidente.

En todo caso, el haber llamado “muñecas de la mafia” a las periodistas en ese mismo discurso le costó a Gustavo Petro varios señalamientos, en los que se le califica de ser un hombre machista y misógino. Así lo afirmó la directora de la revista Semana, Vicky Dávila: “Estas palabras dicen todo sobre Petro como persona, como hombre, como presidente. Lo que piensa de las mujeres, cómo las ve, qué valoración hace de ellas. “Las muñecas de la mafia”, una frase que pronuncia el presidente para referirse a las periodistas y que tiene una carga de profundidad. MISOGINIA pura, MACHISMO. Petro desprecia a las mujeres”, escribió la periodista.

La periodista Vicky Dávila criticó a Gustavo Petro por llamar a las periodistas muñecas de la mafia - crédito @VickyDavilaH/X