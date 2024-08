María Fernanda Cabal criticó que se vaya a pagar el viaje de tiktoker español a Colombia: “Es ofensivo”

María Fernanda Cabal criticó viaje pago de tiktoker español a Colombia cuando hay ciudadanos que recurrir a préstamos para sobrevivir - crédito Natalia Pedraza/EFE

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal criticó la reciente invitación que hizo el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, a un tiktoker español identificado como Fran Cuéllar, luego de que este preguntara a sus seguidores las razones por las cuales muchas personas están visitando Colombia.

“¿Qué le pasa a todos con Colombia? Alguien me explica qué hay en Colombia, qué venden, qué regalan. No entiendo. Como si Bogotá estuviera a dos horas en coche. ¿Qué hacéis todos en Colombia? ¿Por qué todos están en Colombia? En mis historias solo me sale gente en Colombia. Yo no digo que sea precioso, pero seguramente lo sea... impresionante. ¿Hay algo de lo que no me estoy enterando?”, cuestionó el ciudadano extranjero.

Ante las preguntas que lanzó el creador de contenido, el jefe de la cartera enlistó los atractivos del país, entre los que se incluyen la gran diversidad de fauna del territorio nacional, su gastronomía, su belleza natural y el abanico de actividades que se pueden hacer.

El joven afirma que espera visitar pronto el país para comprender un poco más esta situación - crédito @francuellas26_/TikTok

“Hay muchísimas razones, puede que sean las explosiones, el barbecue y la cerveza del tejo, o el bolo aéreo, como se le conoce al deporte nacional. Puede que sea el avistamiento de ballenas en el Pacífico colombiano, puede que sea la gastronomía, puede que sean festivales como el Petronio o la Feria de Cali, puede que sea el windsurfing en La Guajira, puede que sea el turismo ecológico en la Amazonía colombiana, en cualquier caso, te esperamos aquí en Colombia, el país de la belleza”, indicó Luis Carlos Reyes, también conocido como Mr. Taxes.

El funcionario lo invitó al país con todos los gastos pagos, a lo que el ciudadano español reaccionó, confesando su alegría por poder viajar a Colombia y agradeciendo al ministro. “De verdad, Luis Carlos, estoy superagradecido porque me has enseñado las maravillas de Colombia, y no solo tú, sino todos los colombianos”, precisó.

No obstante, el anuncio del jefe de la cartera generó indignación en la senadora María Fernanda Cabal, que criticó que el Gobierno nacional vaya a patrocinar el viaje del tiktoker en medio de las problemáticas económicas que afronta el país. Mencionó el caso de los habitantes que deben endeudarse para poder pagar sus arriendos.

“Tengan compasión con este país al que están exprimiendo con impuestos para dilapidarlos en cosas como esta. Traer a un tiktoker con todo pago mientras hay miles de ciudadanos buscando préstamos para pagar la renta es ofensivo”, aseveró la congresista.

María Fernanda Cabal aseguró que invitar a un tiktoker con todo pago es ofensivo - crédito @MariaFdaCabal/X

De acuerdo con DataCrédito Experian, uno de cada cinco colombianos se endeudan por medio de vías no regulares. Un ejemplo es la búsqueda de los famosos “gota a gota”, que hacen determinados préstamos estableciendo métodos de pago que las personas no pueden asumir.

“Realmente, lo que ellos quieren es despojar a estos comerciantes de sus empresas, de sus casas. La gran mayoría de comerciantes viven en el segundo piso de sus negocios. Ellos vienen detrás de los negocios, ellos no vienen detrás del préstamo”, aseguró a Noticias Caracol el abogado Miguel Ángel Ruiz, representante de una víctima de los prestamistas en Bogotá.

Uno de cada cinco colombianos se endeudan por medio de vías no regulares para sobrevivir - crédito Colprensa

Además, Superintendencia Financiera de Colombia informó que, a corte del 24 de abril de 2024, fueron aprobados 434.000 créditos en todo el país, que suman $686 billones. De la totalidad, $35 billones estaban en mora y $67 billones estaban identificados como cartera en riesgo.

“Ese aumento, básicamente, se da por las necesidades de gasto de los hogares que de alguna manera se dieron a partir de las afectaciones de ingreso del año pasado, obviamente los temas de desempleo y la limitante de consumo que las personas presentaron en el año 2023″, explicó a Telemedellín el experto en Ciencias Económicas y CEO de Trust Investment, Óscar Manco.