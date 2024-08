Cigarettes After Sex habló de su nuevo álbum ‘X’s’ y reveló sus planes de volver a Colombia: “Estamos planeando tocar en el Movistar Arena”

Cigarettes After Sex publicó su tercer álbum de estudio, X's, el pasado 12 de julio - crédito Ebru Yildiz/cortesía DMusicMarketing

Encuadrado estilísticamente en el dream pop y el slowcore, Cigarettes After Sex se labró su lugar como uno de los grupos más destacados del ámbito indie en los últimos años, gracias a un sonido hipnótico y minimalista en el que predominan las suaves melodías de guitarra y letras cargadas de nostalgia y melancolía interpretadas por su vocalista y principal compositor, Greg Gonzalez.

Su EP debut, I se publicó en 2012 y gracias al éxito viral de su sencillo Nothing’s Gonna Hurt You Baby, su carrera fue cobrando impulso hasta la aparición de su primer larga duración, titulado Cigarettes After Sex y publicado en 2017. Gracias a sencillos como K, Apocalypse, Sweet o Each Time You Fall in Love, el proyecto adquirió proyección internacional gracias a la aclamación de la crítica, y se embarcó en una extensa gira en la que pisaron Colombia por primera vez en 2019, año en el que brindaron dos presentaciones en la hoy desaparecida sala Armando Music Hall.

Su segundo álbum, Cry, mostró un avance significativo en la producción, que sigue la línea estilística de su predecesor, pero con una mayor sofisticación y un enfoque aún más introspectivo en las letras que se hizo evidente en los cortes de difusión Heavenly y Falling In Love. Presentando este LP fueron parte del Festival Estéreo Pícnic 2023.

En 2024 están de regreso con su tercera placa, X’s, en la que se mantienen las líneas características del grupo pero con unas letras más personales de lo usual por parte de Gonzalez, que tomó la relación sentimental que mantenía por los días en que grababa esta producción como punto de partida para componer. A esto se sumó la intención de seguir sumando detalles al sonido del grupo, algo evidente en las influencias hispanas, especialmente en el sencillo Tejano Blue.

Poco antes de dar inicio a su gira internacional, Greg Gonzalez habló con Infobae Colombia acerca de X’s, la influencia de la cumbia en sus canciones, su relación con el público latinoamericano, y hasta advirtió lo que pasará en un eventual regreso del grupo a Colombia.

Infobae Colombia: Las canciones de Cigarettes After Sex siempre hablan de amor y desamor, pero en X’s parece que por primera vez lo vemos buscando un concepto más amplio en la totalidad de canciones, como si narrará una historia compuesta. ¿Entró al estudio de grabación con esa idea en mente, o la idea se fue desarrollando sobre la marcha?

Este disco se grabó en varias sesiones diferentes, así que tuve que averiguar qué estaba haciendo sobre la marcha, sin duda. Pero lo principal que sabía que quería cambiar con este disco era que quería sonar un poco más producido. Las cosas que hacía antes eran más bien como si las hubiera hecho en vivo, como si fueran muy anticuadas. Y los viejos discos, como Crying o nuestro primer álbum, son discos en los que solo estamos nosotros en una habitación, todos tocando juntos, y no se grabó y no cambió mucho la producción. Así que, básicamente, solo se trata de capturar la actuación en vivo.

Pero, quería que se sintiera más como a finales de los 80, principios de los 90 e incluso como si los 70 tuvieran una producción más de pop suave. Eran canciones más herméticas, más cerradas, y todo era un poco bailable, así que eso es lo principal. Entré al estudio en ese momento con la banda y me pregunté cómo podía hacer que la música de Cigarettes se sintiera un poco más producida. Como si viniera de una era diferente.

Infobae Colombia: ¿Lo considera el álbum más personal de Cigarettes After Sex hasta la fecha?

Veamos... Supongo que tiene que ser así porque las canciones tratan principalmente de un romance y en otros discos que he hecho en el pasado había una mezcla de diferentes romances. Pero en este caso se trataba de una relación muy seria y quería centrarme principalmente en eso durante todo el disco, por lo que probablemente eso lo hace más personal de lo habitual.

Infobae Colombia: Sumó ideas del texmex en X’s, quizás de una manera más evidente que en trabajos anteriores. ¿Fue algo que llegó solo, siempre estuvo ahí, o simplemente decidiste que era un buen momento de probar con esa clase de influencia?

Crecí tocando el bajo y tocando en un montón de bandas. Tocaba cumbias y mucha música. Crecí escuchando un montón de bandas del estilo y pensaba: “¡Esta música es genial!”, pero me interesaban otras cosas en ese momento. Cuando fui a Nueva York, comencé a escuchar a Tana y pensé: “Hay mucha música genial aquí en la que realmente no pensaba”.

Los Ángeles Azules fueron una gran influencia en Tejano Blue y Ambien Slide... Me encantan tantas canciones geniales, así que me obsesioné con ellas (risas).

Comencé a adoptar o descubrir más música mexicana, casi llegué a la obsesión y descubrí muchas cosas que definitivamente influyen mucho en los discos. Yo diría que muchas cosas son una gran influencia y, especialmente, al tratar de encontrar una manera de poner un ritmo en Cigarettes After Sex que fuera inesperado, pero que también llevara a un lugar muy personal. El Paso es muy hispano, y esa música estuvo presente en mi infancia, así que se siente muy familiar y es un ritmo que me encanta, es latino. Definitivamente, fue una gran influencia en este disco.

Infobae Colombia: Probablemente, una de las mejores canciones de X’s es “Hideaway”. ¿Cuál fue la inspiración a la hora de componerla?

Esa canción me gusta porque básicamente el bajo suena todo el tiempo, lo cual es bueno. Surgió por la que era mi novia en ese momento, con la que vivía en ese momento en Los Ángeles. Ella se despertó y estaba de mal humor. Me dijo que estaba de mal humor y me dijo que siempre que estuviera de mal humor nunca le hablara al respecto. No quería que le preguntara qué le pasaba, como si ella ya supiera cómo reponerse. Me dijo que si alguna vez estaba de mal humor, era mejor que yo fuera a distraerla o hiciera algo para animarla. Ese día estaba de mal humor y entonces dije ‘vamos a la playa, vamos a despejarte y sacarte de la cama’. Y conduciremos hasta la playa mientras pasamos un dulce día juntos para animarnos. Así que esa canción es sobre alguien que está de mal humor y dices “vamos a hacer algo y ponerte de buen humor ahora”.

Infobae Colombia: Cigarettes After Sex anunció fechas en Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía. ¿Cómo se prepara para estar tantos meses en la carretera?

Cuando empezamos a hacer giras en 2016 hicimos unas giras locas y fuimos a Asia muy rápido y cosas así, así que nos acostumbramos, lo que en realidad es una locura. Esta gira es una gira increíble, pero es incluso menos loca que las giras que has hecho antes, en cierto modo. Ya lo hicimos muchas veces y ya tenemos formas de prepararnos mentalmente y mantenerse saludable y todo eso. Es algo que aprendes en la carretera, lo que debes hacer y cómo mantenerte, es algo importante.

Lo principal es tomar muchos vuelos. Parece que eso es lo más difícil de las giras, honestamente, es como tomar vuelos de 17 horas y cosas así. Pero me gusta mucho estar en un avión, así que tengo ganas de subirme a él.

Infobae Colombia: El grupo tiene una cantidad de público en Latinoamérica muy respetable, ha pasado por festivales de música y dado shows en solitario en México y varios países de Suramérica. ¿Cómo se siente cada vez que en el itinerario aparece Latinoamérica?

Siempre estoy muy emocionado. Quiero decir, muchos fans estadounidenses son muy apasionados y parecen amar a la banda, realmente la entienden, porque es una base de fans muy romántica. Creo que hay tanta música romántica que viene de América Latina que realmente entienden lo que intento decir con Cigarettes. Y solo trato de hablar sobre el romance y el desamor y hacer que eso sea todo. Me encanta cuando podemos volver a México o América Latina. Siempre es genial.

Infobae Colombia: ¿Cuándo podremos verlos en Latinoamérica tocando los temas de X’s?

Vamos a estar en México en octubre. Y luego pienso que el año que viene intentaremos hacer más para volver y tocar en más países.

Infobae Colombia: Cigarettes After Sex estuvo en Colombia en la gira del debut. Luego volvieron para presentar Cry, esta vez en un festival. ¿Qué sigue para los seguidores de la banda en Colombia?

El próximo año podríamos hacer un Movistar Arena en Bogotá. Eso esperamos. Lo intentaremos.