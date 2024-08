La ex Miss Medellín Valeria Giraldo denunció a Westcol por campaña de odio y amenazas: “No descansaré hasta que la justicia se encargue de hacerle pagar”

Valeria Giraldo da las razones por las que denunció a Westcol - crédito @valeriagiraldotoro y @westcol/IG

La polémica que por estos días ha sacudido las redes sociales ha sido la que vienen protagonizando Westcol y Valeria Giraldo, debido a los comentarios que han surgido en diferentes oportunidades, especialmente por parte del creador de contenido hacia la ex reina de belleza.

Sin embargo, la situación tuvo un giro luego de la denuncia pública que hizo Giraldo, ex Miss Medellín, contra el streamer, en la cual confirmó que lo acusa por generar una campaña de odio en su contra, lo que ha desencadenado una serie de amenazas hacia ella y su familia, situación que la llevó a acudir a la justicia colombiana.

Valeria Giraldo recurrió a sus historias de Instagram para compartir su experiencia y expresar su malestar por la situación que enfrenta actualmente. En un video que ha captado la atención de miles de usuarios, explicó que esta sería la única vez que aborda el tema públicamente y que espera que de esta manera quede clara su posición y respuesta.

La exseñorita Medellín salió a hacerle frente a los comentarios de Westcol - crédito Valeria Giraldo Toro/ Instagram

La modelo antioqueña continuó su declaración señalando que se había cansado de ver cómo el influenciador actuaba sin consecuencias, afectando a diversas personas. Esto la llevó a tomar la decisión de recurrir a la justicia para que Westcol responda por sus acciones.

“No voy a descansar hasta que la justicia se encargue de hacerle pagar a esta persona todo lo que ha hecho, no solo contra mí, sino contra otras personas vulnerables”, expresó de manera contundente Valeria Giraldo.

De acuerdo con sus declaraciones, todo comenzó meses atrás, cuando Westcol empezó a hablar de ella durante sus transmisiones en vivo. Según la exreina, el streamer no solo difundió información falsa, sino que también inició una campaña de odio en su contra, incitando a sus seguidores a atacarla en redes sociales.

“Resulta que hace unos meses, Luis Fernando Villa, más conocido en redes sociales como Westcol, salió a decir cosas horribles de mí, a tratarme de la peor manera, diciéndoles a sus seguidores que cada que vieran una foto mía o que cada que me vieran sintieran todo tipo de cosas horribles, asquerosidades que no quiero ni mencionar. Lo que hizo esto fue que todos sus seguidores, como él sabe que hacen lo que él les diga, se fueran a mi perfil a escribirme todo tipo de cosas horribles hasta tratar de atentar contra mi vida, contra mi dignidad, contra mi familia, amenazándome de muerte y por eso fue que instaure una denuncia”, explicó la mujer.

Westcol es denunciado por Valeria Giraldo - crédito @westcol/Instagram

Valeria hizo énfasis a la razón por la que decidió salir a hablar del tema en su perfil de Instagram, ya que aunque había tomado la decisión de guardar silencio, se cansó.

“Desde que instaure la denuncia yo decidí hacer caso omiso a sus comentarios porque nunca paró, eso sí, recolectaba y recolectaba pruebas para sumarle a esa denuncia, para que el tema legal se encargara, porque esto ya está en manos de la justicia en este momento. Pero ahora ya no solo es un discurso de odio ahora ya está afectando mi dignidad como mujer”, indicó.

En su declaración, Valeria desmintió rotundamente cualquier tipo de relación amorosa con el streamer, aclarando que lo único que existió entre ellos fue una relación laboral y, en algunos momentos, una amistad.

Valeria Giraldo denunció a Westcol por los comentarios que está haciendo de ella y la campaña de odio que emprendió - crédito @rastreandofamosos/IG

“Ya estoy cansada. De verdad no entiendo cuál es la razón de dar a entender que tuvo algún tivo de intimidad conmigo, cuando él sabe que no es así y se los puedo jurar por Dios porque ni siquiera un pico le llegué a dar, para que él ahora venga a decir un poco de cosas y trate de insinuar un poco de cosas horribles. Yo a él sí lo veía como un amigo, es más, su amistad me costó el favoritismo en el reinado”, confirmó la exreina.

La denuncia de Valeria Giraldo ha generado una gran cantidad de reacciones en redes sociales, donde sus seguidores y otros usuarios han manifestado su apoyo y solidaridad ante la difícil situación que enfrenta. Por su parte, la modelo se mantiene firme en su decisión de buscar justicia y poner fin a lo que describe como un acoso injustificado por parte de Westcol.