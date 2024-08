La polémica postura de panelista española contra la condena a Daniel Sancho: “El cuerpo no se ha encontrado”

La mujer afirmó que no le parecía justa la condena - crédito Mañaneros/RTVE

La condena a cadena perpetua contra Daniel Sancho por la muerte de Edwin Arrieta ha generado múltiples reacciones en España, país del que es oriundo el confeso asesino, en Tailandia, nación en la que se registró el crimen, y Colombia, de donde era el cirujano.

Es por ello que en los principales programas de opinión en España se llevaron a cabo debates para conocer las posturas sobre la decisión que tomaron los jueces en el tribunal de Kho Samui, pero fue la discusión que se registró entre dos panelistas de Mañaneros de RTVE, lo que llamó la atención en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Esto se debe a que una abogada invitada al programa manifestó que el procedimiento fue correcto y que a pesar de la apelación anunciada por parte de la defensa de Sancho, desde su experiencia entendía que el material probatorio era necesario para determinar que el español había premeditado el crimen.

“Las pruebas estaban sobre la mesa, todo indicaba que Daniel Sancho es el asesino de Edwin Arrieta”, destacó la jurista.

“El cuerpo no se ha encontrado”, la postura que generó indignación

Panelista de programa español se manifestó en contra de la condena - crédito Reuters/RTVE

De manera rápida, una de las presentes en el set le contestó a la jurista con su postura, revelando que ella piensa que fue un castigo demasiado fuerte para un caso en el que se presentaron pruebas “débiles”.

“Me he quedado bastante fría, yo no esperaba esta condena, cadena perpetua, me esperaba que se iba a quedar en un homicidio doloso o en un homicidio imprudente, porque entiendo que no se dan las circunstancias para una condena de este calado, no olvidemos que le estamos privando a una persona de libertad durante toda su vida en un caso en el que las pruebas en algunos casos son débiles”, afirmó la panelista.

Sumado a ello, tomó como un argumento para su postura que no se haya encontrado el tórax de Edwin Arrieta, que luego de ser arrojado al mar por Daniel Sancho, no pudo ser localizado por las autoridades. Cabe recordar que, esto mismo fue expuesto por la defensa del español para asegurar que sin todo el cadáver no se podía determinar el motivo de muerte del colombiano.

“Recordemos que todavía no se ha encontrado todo el cadáver de Edwin Arrieta y un cadáver es una fuente de prueba muy importante en un proceso como este”.

Por último, en el programa estuvieron de acuerdo en que en Tailandia los jueces no entendieron el “impacto mediático” que tenía el caso de Daniel Sancho y que esto hizo que no tuvieran en cuenta una reducción de la condena.

“Ayer hablábamos del privilegio de los guapos y yo creo que en España hemos pecado en eso, hemos considerado que era hijo de un actor famoso, que era guapo, y nos cuesta trabajo, es un sesgo que nos impide ver que una persona atractiva puede ser mala”, puntualizó una de las panelistas.

Juango Ospina también arremetió contra los medios y su injerencia

El jurista expresó lo que siente tras la condena contra Daniel Sancho - crédito @juangoospina/Instagram

En un mensaje similar al de la autocrítica expuesto por la panelista, el abogado de la familia Arrieta también se pronunció tras la lectura del fallo y afirmó que las pruebas habían prevalecido.

“Finalmente prevalecieron nuestras tesis y las de la fiscalía frente aquellas que siguen aumentando el dolor de una familia, que sigue esperando que se les pida perdón. Perdón por arrebatarles a unos padres lo que más querían, a una hermana su mejor amigo y compañero, y a sus amigos, su compañero de buenos momentos”.

Por último, Ospina arremetió contra los medios de comunicación y la postura que algunas figuras públicas tomaron por ser amigos del actor Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho.

“Sobre todo, gracias a tantos y tantos que estáis ahí fuera y nos habéis enviado mensajes de apoyo en los momentos más difíciles. Difícil el idioma, la cultura, y la presión mediática”, puntualizó el abogado.