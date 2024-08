La Liga Betplay le envió mensaje de apoyo a la familia de Javier Acosta tras la muerte del barrista de Millonarios por eutanasia

Javier Acosta decidió someterse a la eutanasia debido a una osteomielitis debilitante - crédito Javier Acosta PK/Facebook

El 30 de agosto de 2024, se conoció a través de redes sociales el fallecimiento de Javier Acosta, hincha de Millonarios que se sometió al proceso de eutanasia.

“El coraje es la pasión de enfrentar la muerte con la misma intensidad con la que se vive la vida”. Así lo comunicó a través de la cuenta oficial de la Liga Betplay Dimayor @LigaBetPlayD de la siguiente manera:

Esta fue la imagen donde la Liga BetPlay Dimayor envió el sentido mensaje de condolencias a la familia de Javier Acosta - crédito @LigaBetPlayD / X

Último homenaje en el hospital San Ignacio

El hincha de Millonarios se someterá a la eutanasia el viernes 30 de agosto de 2024 al medio día - crédito redes sociales

A través de un denominado banderazo de la hinchada de Millonarios, llegaron el viernes 30 de agosto de 2024 a los alrededores del centro médico para despedir al joven.

El evento fue organizado por parte de los Comandos Azules, barra popular del cuadro bogotano, que se reportaron de forma masiva en las inmediaciones del cuadro azul.

Las manifestaciones comenzaron a darse desde comienzos de la noche del 29 de agosto, tras conocerse la noticia en donde el joven se sometería al proceso de eutanasia.

A través de un comunicado oficial sobre el tema de Javi (como lo conocía su círculo más cercano), se supo el apoyo masivo de lo que sería la manifestación que haría la barra de los Comandos Azules Distrito Capital.

“Como colectivo expresamos nuestro apoyo a Javi, la decisión que tomó es de un guerrero, de alguien que siempre se quiso levantar a pesar de las adversidades. Nos encanta la manera en la que abordó este tema, donde siempre dejó un mensaje positivo a sus oyentes, sin generar lástima, sino asumiendo las riendas de su existencia. Un mensaje donde resalta que valoremos la vida y a nuestros seres queridos”, dice el comunicado.

Motivo real por el que solicitó la eutanasia Javier Acosta

Como bien se conoció, el caso de Javier Acosta dio una vuelta por las redes sociales a nivel nacional.

La causa de su fallecimiento se dio por un hongo, y a partir de allí, tuvo que someterse a duros procedimientos para su recuperación.

Pese a que Javier intentó luchar y salir adelante, las circunstancias no fueron del todo positivas y terminó enterándose que tenía cáncer. El hincha de Millonarios reveló que padecía cáncer en la sangre, mientras que siguió batallando contra las infecciones y problemas en su organismo.

Tras dialogar con los médicos y la familia, Javier Acosta decidió aplicarse la eutanasia, que ya no quería sufrir más por su enfermedad.

Diálogo con los Impresentables de Los 40

Valentina Taguado visitó a Javier Acosta y se casó con él - crédito @valentinataguado/IG y Javier Acosta PK/Facebook

La historia se viralizó gracias a una entrevista que se concedió al programa radial y se conoció los detalles de la vida de Javier Acosta. En la charla con el medio de comunicación, el joven contó detalles personales de su vida, uno de ellos, su hija, quien era lo más importante para él:

“Tienes una niña, que también se llama Valentina, ¿cómo le explicas esta decisión a ella?, preguntó Valentina Taguado.

“Te lo voy a decir de la manera más sería posible, mi hija me dice lo siguiente: ‘Papi, mira, te voy a ser sincera, yo te amo y dicen que el primer de amor de una hija es su papá y tú eres mi primer amor. Prefiero que estés en el cielo con papito Dios, a verte sufriendo en una cama’. imagínese la madurez de mi niña.” indicó

Además comentó que es un fiel creyente de la vida después de la muerte y que no se preocupada morir tan joven: “Yo soy fiel creyente de que hay vida después de la muerte, sé que me voy a encontrar en el cielo con mis abuelitas, mis amigos de la barra que lloré... llevo 21 años de barra brava, soy viejo en esa vuelta. He comido tanta mierda, que para mí es un ratico. Yo creo que cuando la vida se pone dura de tanta vuelta, uno tiene que sonreír.” añadió en la charla con el programa radial.