Con video en mano denunciaron colatón en Transmilenio justo en las narices de los vigilantes: “Por ellos hay otros que no caben en el alimentador”

El denunciante insiste que son las mismas personas las que se cuelan a diario en su estación - crédito @OscuraColombia / X

La cultura del colado parece imponerse a la del “sí pago” en Transmilenio, incluso, con las sanciones y cambios a la infraestructura de portales y estaciones, para sanar el déficit de 3,07 billones de pesos que tiene el sistema.

Así lo denunció un ciudadano que día a día tiene que ver cómo un grupo de aproximadamente quince personas ingresa al sistema sin pagar, incluso, frente a los guardias de seguridad que custodian los torniquetes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Repetidamente ha visto como otros usuarios que, seguramente, pagan su pasaje se han quedado fuera del alimentador por falta de espacio, luego de que el grupo, conformado por supuestos migrantes venezolanos, se toma las entradas del bus en la ruta Guaymaral.

“Miren eso. Todos los que se cuelan, siempre es el mismo grupito como de 15 venezolanos, que vienen ocupando todo el espacio en el alimentador y hay gente que ni siquiera se puede subir porque esos hijueput@$%# vienen ocupando el alimentador de Guaymaral”, lamentó.

Quien realizó la denuncia sostuvo que a diario ingresan al sistema sin pagar, afectando a quienes sí lo hacen - crédito @OscuraColombia / X

Pero lo que más le genera molestia es cuando logran tomar un asiento, mientras que, los verdaderos usuarios de Transmilenio van incomodos y pagan cada vez precios más altos por cuenta de los colados:

“Inclusive, en muchos casos se van sentados, y Transmilenio no hace nada, la Policía no hace nada, el alcalde no hace nada y nosotros pagando acá el déficit que genera esta gente que se cuela. Entonces ahí es cuando uno se pregunta ¿A qué estamos jugando?”, se cuestionó, al igual que quienes llegaron a cruzarse con el video denuncia a través de las redes sociales y reclaman un control efectivo de las autoridades que custodian el sistema:

“Transmilenio no es malo por el servicio, es por la cultura de sus usuarios... está más que demostrado”, “Hace mucho no me subía a Transmilenio y la sorpresa que me lleve... las estaciones y portales llenos de vendedores, basura, mercancía en el piso, la gente sin cultura, policías ineptos. Cada día hay más problemas que soluciones”, “Los pobres auxiliares de Policía ni armamento portan ¡Tampoco les pidan tanto!”, “¿Suponen que dos o tres policías van a parar esa cantidad de vándalos? Toca meter un buen grupo de fuerza pública y llevarlos a la estación”, “Un día le dije a un policía que se fijara en cómo la gente se subía sin pagar y su respuesta fue: ese no es mi trabajo. Entonces le pregunté cuál rea y con voz amenazante me dijo: no tengo porque contestarle”.

El déficit de Transmilenio ya alcanza los 3,07 billones de pesos - crédito Tullaveplus.

Por estar coqueteando, policías habrían dejado colar a por lo menos seis personas en Transmilenio:

El miércoles 14 de agosto de 2024, una situación controversial involucró a dos policías en la estación Perdomo de TransMilenio, ubicada en la autopista Sur de la capital colombiana. La denuncia pública, realizada por un usuario en la red social X (antes conocida como Twitter), acusó a los uniformados de negligencia en sus funciones mientras una decena de personas ingresaba sin pagar.

El denunciante explicó que los policías, quienes supuestamente estaban coqueteando y riendo, no vigilaban las entradas, permitiendo que seis personas se colaran en el sistema. Además, mencionó que otros infractores aprovecharon la situación para ingresar por las puertas del vagón dos de la estación y que en el vagón uno entraron muchas más personas, haciéndolo “imposible llevar la cuenta”.

Los uniformados intercambiaban risas mientras que los ciudadanos se colaban - crédito Colprensa

TransMilenio estableció un sistema de seguridad que incluye la presencia de policías dentro de las estaciones para evitar el ingreso sin pago y garantizar la seguridad de los usuarios. Estos uniformados tienen la tarea de vigilar que se validen los pasajes con el fin de prevenir inseguridades, ya que una gran parte de las personas que ingresan sin pagar son acusadas de cometer robos u otros delitos dentro del sistema.

El ciudadano que expuso la negligencia de ambos policías lo hizo acompañando del siguiente mensaje: “Duré 15 minutos en la estación Perdomo, se colaron seis personas y los de SegurCol les avisaban, pitaban, y ellos tranquilos, coqueteándose y riéndose. ¿Para eso les están pagando?”.

La denuncia no pasó desapercibida y fue atendida rápidamente en el perfil oficial de TransMilenio. La compañía expresó su compromiso para investigar el caso y tomar las medidas correctivas necesarias para asegurar que sus estaciones se mantengan seguras y los procedimientos de ingreso sean rigurosamente supervisados.