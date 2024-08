Natalia confesó el sufrimiento que vivió por su relación con Kevyn en el ‘Desafío XX’: “Casi muero”

Natalia, 'Desafío XX' habló de las duras críticas que recibió pro su romance con Kevyn - crédito @natalia.desafioxx/Instagram

Mientras cumplía un castigo junto a su equipo, Natalia Roncancio Rincón rompió el silencio y confesó a sus compañeros la dura crisis que le generó iniciar una relación sentimental con Kevyn dentro del Desafío XX.

Natalia sintió que el público no le perdona haberse metido con un hombre comprometido, aun cuando ella conocía la situación: “No es fácil salir a la calle y que todo el mundo te señale”.

Según relató la creadora de contenido para adultos, se sintió asfixiada ante la lluvia de críticas en su contra, y afirmó que ha sido la etapa más dura de su vida.

“Me he enfrentado a cosas duras, pero de esta casi no salgo, por poco muero”, aseguró.

Los 20 años del Desafío han estado cargados de tensión y emoción, sin embargo, la competencia no ha sido la protagonista, pues en redes lo que más se comenta es la infidelidad que cometió Kevyn Rúa con su compañera de juego, quien a pesar de que conocía la existencia de la pareja que tenía el vigilante afuera, decidió aventurarse a tener un amorío con él dentro del reality.

A pesar de que Natalia reveló estar acostumbrada a recibir malos comentarios y a que juzguen su trabajo como creadora de contenido para adultos, los fuertes comentarios y las reacciones negativas que generó su romance con el desafiante oriundo de Puerto Boyacá le sumergió en un hueco negro del que pensó que no podría salir.

“Les juro que he pasado por épocas dura en mi vida, me he tocado sortear crisis de todo tipo, esto eran críticas, críticas y críticas, nunca me había tocado una situación de hate tan grande. A mí me pueden decir cosas feas de mi cuerpo, de lo que hago en redes, me vale cinco, pero ya como que vayas caminando y todo mundo te esté gritando ladrón, ladrón, ladrón, tu llegas a tu casa y terminas cuestionándote”, relató.

Pese a que afirmó que se sintió ahogada y sin salida, Natalia finalmente logró superar su crisis gracias al apoyo de su padre y sus amigos quienes le recordaron la persona valeinte que era: “Yo lloraba todo el día y toda la noche, yo decía “¿qué hice?” y las personas que de verdad me conocen me decían “Tú no eres así” porque yo no quería trabajar. Entonces, empecé a trabajar todo el tiempo, grabar contenido y me encontré con personas que me ayudaron a superar eso... Todos me critican, pero yo digo “Ay, ninguno ha cometido un error en televisión nacional”.

Natalia y Kevyn pusieron fin a su relación en el ‘Desafío XX’

La pasión entre la pareja de desafiantes no prosperó aunque el joven guarda de seguridad le había prometido a la influencer que él estaría firma con ella, incluso cuando terminará la competencia.

Una vez que la producción del programa decidiera darles un tiempo a los participantes para que estuvieran en sus casas con sus familias, todo cambió entre entre Kevyn y Natalia, pues no se hablaron durante la pausa que tuvieron fuera del ciudadela en la que se graba la competencia y al regresar, su romance tomó un giro inesperado para el público.

Kevyn dejó a su anterior novia pro Natalia, no obstante, durante la salida vivió una situación que lo hizo reflexionar sobre su futuro junto a la creadora de contenido y concluyó que lo mejor era terminar.

Antes de anunciar la ruptura, Rúa aclaró que esta no se había dado por su culpa, pues de su parte no actuó mal, pero la mala actitud de Natalia durante el tiempo que estuvieron fuera lo llevó a pensar en poner punto final.

“Yo no le hice nada… la pelada es chévere y ya… como compañera aquí en El Desafío y ya, hasta ahí llegó todo. Yo tengo los pantalones bien puestos para no ponerme a hablar mal de otra persona y si esa personita cree que gana más hablando y diciendo cosas, pues eso es respetable”, declaró Kevyn. dejando claro que prefería no entrar en detalles negativos sobre su ex pareja.

A pesar de su postura reservada, Kevyn también se mostró crítico sobre la relación que mantuvo con Natalia. En sus palabras, manifestó que no se involucró en la relación con ella por motivos estratégicos o de cálculo. “Yo lo que hago lo hago de corazón, el que haga cosas por números es un payaso, pero se hicieron cosas que no valieron la pena, eso es aprendizaje”, aseguró, sugiriendo que la experiencia le había dejado lecciones importantes sobre sus decisiones personales.