María Corina Machado hizo un llamado urgente a Petro y Lula a no dar largas a la crisis política en Venezuela

Maria Corina Machado aseguró que la situación en Venezuela es de urgencia total - crédito redes sociales

El 28 de julio de 2024 se realizaron los comicios presidenciales en Venezuela, en las que el dictador Nicolás Maduro se reeligió hasta 2030, respaldado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que se niega revelar las actas electorales.

Para salir de la agitación política por la que atraviesa el vecino país, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro, gobernantes cercanos al régimen dictatorial venezolano propusieron nuevas elecciones.

Luego de un mes de que se celebraran los comicios presidenciales en el vecino país, María Corina Machado aseguró que la situación en Venezuela no ha cambiado, señalando que se encuentran a la espera de que la gestión de los gobiernos de Colombia y Brasil para negociar con el dictador den frutos.

La líder opositora pidió aumentar los esfuerzos para derrumbar el régimen en Venezuela - crédito Maxwell Briceno/Reuters

En ese sentido, la líder opositora venezolana pidió a los gobiernos de Colombia y Brasil acelerar las gestiones ordenadas por sus presidentes para llegar a una solución negociada tras las cuestionadas elecciones presidenciales en Venezuela.

“Estamos abiertos, hemos colaborado, tenemos comunicación fluida con ambos gobiernos. Sí creemos que tiene que acelerarse porque hay quienes piensan que esto se puede terminar convirtiendo en un mecanismo de darle largas a una situación que es claramente de urgencia”, señaló Machado.

A su vez, alertó sobre el próximo paso que dará el régimen de Nicolás Maduro para reprimir a los millones de venezolanos que no están conformes con el resultado de las elecciones ni con la postura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), órgano que ratificó la supuesta victoria del dictador sobre Edmundo González.

Edmundo González Urrutia fue citado por el régimen venezolano - crédito EFE

A propósito, la política venezolana hizo un llamado a la comunidad internacional y a su pueblo a proteger al presidente electo, que fue citado a declarar por la fiscalía chavista el 30 de agosto de 2024 bajo amenaza de una “orden de aprehensión” si no asiste.

“Obviamente, él no está en su residencia porque está bajo resguardo, al igual que yo, pero el próximo paso del régimen puede ser el allanamiento de la casa del presidente electo en las próximas horas”, aseguró Maria Corina Machado en una rueda de prensa.

Tácticas represivas del régimen venezolano

La opositora también se refirió al secuestro de su aliado político Biagio Pilieri. Al respecto, dijo que sostuvo un diálogo con él antes de que fuera detenido por las Fuerzas Militares venezolanas. “Yo hablé mucho con Biagio y él sabía que lo estaban persiguiendo, y aun así llegó a la concentración, yo le dije, ¿qué haces tú aquí? Y me respondió: ´Yo no te voy a dejar sola´ y me conmueve”, indicó.

El exdiputado Biagio Pilieri fue secuestrado por el regimen - crédito Ronald Peña/Efe

De igual manera, dijo que el propósito del régimen con este tipo de acciones es debilitar a la oposición, “pero se equivoca, porque lo que nos hace más fuertes”. Al mismo tiempo, sostuvo que el nombramiento de Diosdado Cabello como nuevo ministro del Interior busca transmitir un mensaje de terror a todo el pueblo venezolano.

“Yo creo que la designación de Diosdado Cabello en la cartera del Interior es enviar señales a lo interno para generar terror, pero no creo que sea peor al que estaba antes”, dijo Machado. “Ellos buscan aislarnos, que la gente se aterre, que ningún dirigente levante la voz, que la gente se vaya del país”, agregó.

La líder de la oposición venezolana terminó su intervención al asegurar que al interior de la dictadura hay divisiones sobre a la crisis política que se vive en el país. “A lo interno hay actores que se nos han acercado preguntando sobre las garantías y obvio que se las hemos dado”, precisó.