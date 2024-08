Jean Carlo Centeno explicó la influencia de Silvestre Dangond en su carrera musical: “Él me bautizó ese éxito”

Jean Carlo Centeno explicó que Silvestre Dangond bendijo la canción cuando se la entregó asegurando que sería todo un éxito - crédito Jean Carlos Centeno/Facebook

Jean Carlo Centeno se ha convertido en uno de los cantantes más relevantes de vallenato en el país, dado que hizo parte del Binomio de Oro, agrupación considerada pilar del género gracias a sus múltiples éxitos y a los años que se ha mantenido vigente.

Eso ha llevado a Centeno a ser reconocido por su voz y aporte al vallenato con canciones como Olvídala, Realízame mis sueños o Quiero que seas mi estrella, temas que no pueden faltar en fiestas o conciertos.

Pero, en una reciente entrevista con Elkin De La Hoz, conocido en redes sociales como Dímelo King, el cantante de vallenato confesó que un colega del género le entregó uno de sus mayores éxitos de los últimos años: Lo busqué.

Según explicó Centeno, uno de los cantantes de vallenato con el que tiene una excelente relación es con el urumitero Silvestre Dangond, del que se alegró de que le vaya bien en su carrera y el responsable de haberlo bendecido con el que sería una de las canciones significativas de su legado musical.

“Yo le debo a él un gran éxito, yo le debo Lo busqué, me lo entregó en el hotel Gran Meliá de Caracas. Me dijo: ‘Tengo una canción de la autoría de Ana Bárbara, escúchala, que si tú no la grabas la grabo yo’, le dije: ‘Manito vamos a grabarla los dos’, me dijo: ‘Nombe, grábala tú’”.

Centeno explicó que la negativa de Dangond por hacer parte de la canción estuvo relacionada con que el urumitero sabía que sería exitosa en la voz del ex Binomio de oro: “Porque dijo grábala tú que yo sé que tú la vas a pegar, él me la entregó con una energía y me bendijo, él me bautizó ese éxito, tengo que reconocerlo y donde quiera llego lo digo, él me bautizó ese éxito”, agregó.

Y es que con el paso del tiempo Silvestre Dangond se convirtió en un referente del vallenato que ha logrado presentaciones en varias partes del mundo, por lo que Centeno agregó que al urumitero “le ha ido muy bien y eso está bien para nosotros”.

Al respecto, Jean Carlo Centeno aseguró que siempre está muy pendiente de la actualidad de su colega y que admira todo lo que el urumitero ha logrado en su carrera, incluso, confesó una curiosa duda que le genera grabar canciones del compositor Fabián Corrales, primo hermano de Dangond.

“De hecho su primo hermano, Fabián Corrales, que es como un hermano para él, ha sido ese enlace familiar porque siempre cuando yo voy a grabar una canción de Fabián, siempre pienso ¿qué le irá a dar a Silvestre?, tiene que darle algo bueno porque si a mí me da algo bueno para ese man no tiene presa mala”, explicó.

Pero, un detalle no tiene contento a Centeno, pues confesó que, por las múltiples ocupaciones de Dangond, no se ha llevado a cabo la grabación del video de la última colaboración titulada Feliz aniversario.

“Lamentablemente, Silvestre no ha podido grabar el video porque la canción nos llevó al Grammy en 2022, el primero de muchos, lo declaro así, y no pudimos grabar el video porque se metió su novela de Leandro Díaz y yo le mandé a decir que me autorizara la imagen de él para hacerlo en caricatura, ya que no podíamos de carne y hueso, pero uno de sus representantes me envió la razón de que no autorizaba y que no se podía, que lo esperara, lo esperaré hasta este año, no me ha dicho nada, no me ha comentado nada porque él tiene muchos compromisos y yo lo entiendo”.

Por último, en cuanto a la relación que lleva con Silvestre Dangond, Centeno explicó que “hay mucha historia entre él y yo, bonita historia de colegaje de hermanos, no tengo nada malo de decir de ese señor”.