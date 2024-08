Impactante incendio en el Cauca no ha sido controlado y la columna de humo ya llegó a las casas de los pobladores

Las autoridades no se han pronunciado sobre esta tragedia que tiene en alerta a los pobladores - crédito Popayán y Cauca Noticias / Facebook

Las llamas están consumiendo rápidamente los corregimientos de Milagros, Mazamorras y San Antonio, que se encuentran ubicados en el municipio de Bolívar, ubicado en el departamento del Cauca. Así lo reportaron los campesinos que habitan estas zonas y que tomaron videos de la situación para demostrar la magnitud de la tragedia.

El incendio forestal ha acabado con decenas de hectáreas, ubicadas en el sur del Cauca, de acuerdo con la información entregada por los pobladores que compartieron las imágenes de lo que está pasando y que ha acabado con la flora y la fauna de la zona.

“Estamos atrapados porque esa cantidad de humo llega hasta las viviendas, muchos tenemos miedo de salir porque uno no sabe si la candela está cerca, casi no se ve mucho por el camino”, dijo uno de los habitantes del corregimiento de Milagros, que se identifica en las redes sociales como Alberto Aguilar.

Este es solo uno de los mensajes que compartieron los miembros de la comunidad a través de las plataformas digitales, donde elevaron la voz para hacer un llamado de apoyo a las autoridades a nivel nacional, pues los esfuerzos de los locales por extinguir las llamas han sido en vano.

Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre lo que habría desatado la conflagración, pero los habitantes de la zona claman por ayuda. Incluso, el senador del Polo Democrático, Robert Daza, se pronunció, asegurando que el incendio empeoró en la mañana del 28 de agosto de 2024.

“La comunidad campesina está sobrepasada por la fuerza de las llamas y los fuertes vientos. Urge la intervención de los organismos de socorro y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En medio del verano, la escasez de agua agrava la situación, por lo que solicitamos transporte aéreo para controlar la emergencia”, fue la solicitud que realizó por medio de su cuenta de X.

Del mismo modo, se dirigió a la alcaldesa Sandra Liliana Rodríguez para que convoque de inmediato un Consejo de Gestión del Riesgo, con el fin de que las autoridades nacionales puedan intervenir en la situación.

El llamado se extendió al Ministerio de Ambiente y el Ministerio del Interior, que aún no han emitido ningún pronunciamiento sobre esta situación. Se espera que en las próximas horas se lleven helicópteros y se puedan sofocar las llamas.

Otros incendios en Colombia

Algunos sectores del país continúan atravesando por una fuerte temporada de sequía. Pese a que el país ya entró en el fenómeno de La Niña, se siguen sintiendo los estragos de la ola de calor en diferentes zonas. Una de ellas es Montenegro, en el departamento del Quindío.

Allí se desató un incendio forestal en el sector conocido como Ciudad Alegría, donde tuvieron que acudir los bomberos y otros organismos de socorro para atender la situación que se estaba saliendo de control. Afortunadamente y gracias a su rápida intervención, se logró controlar la conflagración durante la jornada del 28 de agosto.

Aunque no se conocen las causas exactas de la situación que desató las llamas, las autoridades pidieron a la ciudadanía tener cuidado, pues podrían desatar una emergencia al realizar quemas controladas o arrojar desechos que pueden ocasionar llamas en estos sectores boscosos.

“Es necesario tener en cuenta que en esta época de intenso sol, no se deben realizar fogatas o quemas, no dejar vidrios en zonas boscosas y no arrojar colillas de cigarrillos encendidas”, fue el llamado efectuado desde el organismo de gestión del riesgo, de acuerdo con la Crónica del Quindío.