En el restaurante de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno podrá comer toda la comida mexicana que quiera sin límite

Bogotá tiene una gran variedad de festivales gastronómicos y musicales a lo largo del año. Estos eventos no solo celebran la rica cultura local, sino que también atraen a turistas de todo el mundo.

Esta vez, Rancho MX y Clandestino unieron fuerzas para organizar el Festival Ancestral Brunch, un evento que combinará música y gastronomía durante su primera edición. Está programado para el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2024 en Cajicá, en las afueras de Bogotá.

El lugar escogido fue el restaurante de la influencer Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno Rancho MX, conocido por su ambiente alusivo a la cultura mexicana: “Es un centro de experiencias gastronómicas y coctelería de alto novel, es un lugar lleno de elegancia y tradición con espacios para toda la familia y para toda ocasión”, se puede leer en la descripción del establecimiento comercial.

El festival contará con cuatro escenarios que contarán con una amplia variedad de géneros musicales, incluyendo crossover, mariachi, reggaetón, música latina popular, banda y música electrónica. Entre los artistas anunciados se encuentran Kapo, el dúo Latín Dreams; el DJ de Clandestino, Michael Mejía; DJ Massanelo; Jhon Reyna; los DJs cartageneros Presi On & Renate; y desde Medellín, la DJ y productora Elisabeth Moon. Actuaciones especiales en b2b (back to back) incluyen a Sebastián Ortiz y Venthura, además de Prasca y Juan Mateus.

Adicionalmente, el evento ofrecerá una presentación musical con la temática del restaurante con la presentación del grupo Mariachi Evolución y un homenaje a Juan Gabriel con un repertorio completo de sus éxitos. La música norteña estará representada por la banda Carlos Julios.

En el área gastronómica, desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., los asistentes del “Brunch ilimitado” podrán disfrutar de una variedad de platillos sin límite (conocido como All You Can Eat), destacando lo mejor de la cocina mexicana y colombiana. Sin embargo, cuando se acabe la iniciativa de comida ilimitada, puede continuar disfrutando de la música y la gastronomía hasta las 3:00 a. m.

La venta de entradas ya está disponible a través de la página web de Rancho MX. Hay entradas vip por $300.000 y general por un costo de $170.000.

Qué artistas se van a presentar en el Festival Cordillera

El Festival Cordillera regresa a Bogotá los días 14 y 15 de septiembre en Parque Simón Bolívar, uno de los espacios verdes más grandes y emblemáticos de la ciudad. El evento promete una variada alineación de artistas como Juan Luis Guerra y Fito Páez.

El primer día, 14 de septiembre, los espectadores podrán disfrutar de las actuaciones de artistas como Juan Luis Guerra, Hombres G, Vilma Palma e Vampiros, Miranda y Bacilos. Por su parte, el 15 de septiembre, la segunda jornada del festival estará marcada por presentaciones de Fito Páez, Fonseca, Molotov, Rels B, Babasónicos y La Maldita Vecindad.

Fito Páez, el afamado cantautor y director de cine argentino, será uno de los protagonistas principales del festival. Asimismo, figuras como el dúo argentino Miranda, compuesto por Alejandro Sergi y Juliana Gattas, también hacen parte del cartel, según reportes de la cuenta especializada Music Trends Colombia.

Otros artistas destacados en esta edición del festival incluyen a Babasónicos, Molotov, Bersuit Vergarabat, León Larregui, Vilma Palma e Vampiros, Hombres G, La Maldita Vecindad, Juan Luis Guerra y la banda colombiana Armenia. Esta diversa cartelera refuerza el compromiso del festival de celebrar y promover la cultura musical latinoamericana.

Además, las entradas en Combo VIP Etapa 1 estarán disponibles por $1.019.000, mientras que las de Etapa 2 tendrán un costo de $1.079.000.

El cartel anunciado generó altas expectativas entre los fanáticos del evento, dado que el Festival Cordillera se ha distinguido en ediciones anteriores por su diverso repertorio de géneros musicales y porque logra reunir a artistas de diversas nacionalidades, el festival se destaca por ofrecer una experiencia vibrante y diversa para los asistentes.