Martha Isabel Bolaños deslumbró en redes sociales con una impactante sesión de fotos

Martha Isabel Bolaños, actriz colombiana, tuvo un 2024 de bastante actividad. Aunque no formó parte del elenco de Yo soy Betty, la fea para su regreso en Prime Video y retomar su recordado papel como la Pupuchurra, la vallecaucana acaparó la atención de los televidentes con su participación en La casa de los famosos Colombia.

Allí generó reacciones encontradas, debido a la rivalidad que sostuvo con varios de los participantes y, especialmente, con las generadoras de contenido Karen Sevillano y La Segura, lo que le valió defensores como detractores en redes sociales. En la competencia llegó a estar entre los diez finalistas, pero se quedó a las puertas de la gran final, siendo eliminada en la semana 16.

Tras el final del programa de telerrealidad del Canal RCN, Martha se dedicó a otros proyectos, entre los que destaca su faceta como modelo. Aunque no es la primera vez que incursiona en este rol – de hecho sus inicios en el ámbito del entretenimiento fueron como reina de belleza –, a sus 50 años de edad parece estar más enfocada que nunca en esta nueva fase, ya que sus publicaciones en lo corrido del segundo semestre son principalmente luciendo distintos productos, desde confecciones hasta artículos de belleza, pasando por prestar su rostro para promocionar distintas marcas.

Precisamente, una de sus últimas sesiones fotográficas dejó boquiabiertos a quienes la siguen en redes sociales. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Martha Isabel compartió el detrás de cámaras de una de estas sesiones en las que lució toda su sensualidad ante los flashes mientras usaba una serie de atuendos de la marca DH.

También destacó el uso de joyería en la sesión, que forma parte del nuevo emprendimiento de la actriz bautizado Tendencias para el Alma, a través del que fusiona espiritualidad y moda mediante la venta y promoción de pulseras espirituales y joyería para el cuerpo.

En las grabaciones se evidenció que la caleña se desempeñaba igual de bien cuando hacía poses más sofisticadas como si se mostraba más espontánea. Esto llevó a que la reacción de los seguidores en redes sociales fuese de completa admiración, sobre todo, cuando los clips se difundieron en otras cuentas. “Espectacular”, “Una mujer muy hermosa y con clase”, “Por siempre la pupuchurra”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

Martha Isabel Bolaños se refirió a su ausencia en el regreso de ‘Yo soy Betty, la fea’

Mientras continúa explorando su faceta como modelo y empresaria, Martha sigue figurando en entrevistas, en las que la curiosidad por su ausencia en el regreso de la telenovela persiste. Prueba de ello fue una conversación con la emisora Radio Planeta, de Cali, en la que se refirió a la decisión que tomó la producción de no sumarla al proyecto.

“Hace año y medio, cuando arrancó por primera vez, mi mánager me dijo: ‘Marthica, van a hacer ‘Betty, la fea’ nuevamente y tu personaje no va’. Le dije ‘listo, okay, no pasa nada’”, contó la caleña en micrófonos.

Martha apuntó que desconocía la razón por la que no la llamaron para sumarse al resto del elenco, pero afirmó que desde su punto de vista podría deberse a la ausencia del personaje de Sofía (interpretado por Paula Peña) y que era su rival en la telenovela original.

Por otra parte, Martha aseguró que en caso de que hubiese una tercera parte no dudaría en sumarse al proyecto. “Siento que si hay una nueva temporada, sí me llaman, porque a lo último (de la segunda parte) me llamaron. Me dijeron: ‘¿Marthica, puedes?’. Yo: ‘Claro, me encantaría’. Pero, no alcanzó. Entonces, si hay una tercera, yo creo que sí voy. Pero, la verdad, no le encuentro motivo”, afirmó.