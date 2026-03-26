La ‘Paz Total’ se acabará en Colombia: el general (r) Matamoros analiza las negociaciones con grupos armados

El candidato presidencial habló de lo que sería su mandato si gana en los comicios del 31 de mayo - crédito Infobae Colombia

Durante el Gobierno Petro se han adelantado varios procesos de paz con grupos armados; sin embargo, hasta la fecha ninguno ha culminado de manera efectiva, provocando un rechazo nacional sobre el trato que han recibido los criminales durante las negociaciones.

Por ejemplo, se sigue cuestionando que las autoridades tuvieron en su poder a “Calarcá”, cabecilla de una de las facciones del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, pero tuvieron que liberarlo porque el Estado tenía conversaciones con el grupo armado en ese momento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Debido a casos como el mencionado, el futuro de la ‘Paz Total’ fue uno de los temas sobre los que habló, en diálogo con Infobae Colombia, el candidato presidencial Gustavo Matamoros Camacho.

El general (r) no negociará con grupos armados y delincuenciales

El candidato presidencial indicó que él no negociará con grupos armados en caso de ser presidente - crédito: Infobae Colombia

Al ser cuestionado sobre el futuro de las negociaciones de paz en caso de que sea electo por los colombianos el 31 de mayo, el general (r) Gustavo Matamoroso aseguró que él no dialogará con las estructuras armadas.

“No, en mi gobierno el 7 de agosto se acaban las mesas de negociación, y no es porque yo sea guerrerista, que quiero dejar eso también muy claro, porque todo el mundo dice: ‘Claro, militar, ahora va a llegar a bombardear y a echar balín’, como unos candidatos que dicen que van a bombardearse este país y le van a dar balín a todo lo que se mueva. No, yo no digo eso”.

Al argumentar su respuesta, el general (r) recordó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha protagonizado varios procesos de paz que terminan sin una solución para terminar con el conflicto.

“Los voy a acabar porque mire, el ELN está negociando con este gobierno desde los 60 y no hemos logrado nada. Lo único que han logrado esas negociaciones de paz es que los grupos terroristas aumenten, se agranden, porque esos grupos llegan con la intención de ver qué le van a sacar al Gobierno y no pagarle a esta sociedad colombiana los destrozos y las muertes que han causado”.

El candidato presidencial recordó que desde los 60 se ha intentado negociar con el ELN - crédito Europa Press

Gustavo Matamoros reveló que, en caso de ser presidente, ofrecerá a los grupos armados una ley de sometimiento en la que se comprometan a pagar por sus actos.

“A ellos les vamos a proponer una ley de sometimiento, pero en esa ley de sometimiento, lo primero no es que reconozcan los hechos, porque los hechos ya sabemos quiénes los cometieron; es que paguen por eso, es que le restituyan a las familias el dolor que les han causado, es que entreguen rutas del narcotráfico, es que entreguen todo lo que es ilícito. Y después de eso, después de que paguen sus penas, de que paguen sus cosas”.

De la misma forma, Matamoros indicó que el propósito de ese sometimiento será que los desmovilizados puedan ser incluidos en la sociedad después de que paguen por sus crímenes.

“Los vamos a resocializar y los vamos a devolver a la sociedad siendo personas útiles, personas que han pagado su deuda con la sociedad, pero que de esa cárcel o de esas cárceles que vamos a construir, los vamos a volver colombianos de bien y les vamos a enseñar oficios para que cuando salgan nuevamente a la sociedad, aporten y no destruyan”.

El general (r) Matamoros indicó que ofrecerá una ley de sometimiento para los integrantes de grupos armados - crédito Camila Díaz/Colprensa

Por último, Gustavo Matamoros mencionó que el presidente de Colombia debe trabajar por el bienestar de la sociedad, no para cumplir con las peticiones de grupos armados o de terceros.

“Espero que este mensaje llegue a los colombianos porque para ellos es que estoy trabajando, para nadie más, para los colombianos. Yo no trabajo aquí ni para los venezolanos ni para los ecuatorianos, sino para el pueblo colombiano, que se merece tener un dirigente serio, responsable y trabajador”.