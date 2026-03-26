Colombia

La ‘Paz Total’ se acabará en Colombia: el general (r) Matamoros analiza las negociaciones con grupos armados

En una entrevista con Infobae Colombia, el candidato presidencial indicó que los procesos de diálogo con criminales no tienen futuro

Guardar
El candidato presidencial habló de lo que sería su mandato si gana en los comicios del 31 de mayo - crédito Infobae Colombia

Durante el Gobierno Petro se han adelantado varios procesos de paz con grupos armados; sin embargo, hasta la fecha ninguno ha culminado de manera efectiva, provocando un rechazo nacional sobre el trato que han recibido los criminales durante las negociaciones.

Por ejemplo, se sigue cuestionando que las autoridades tuvieron en su poder a “Calarcá”, cabecilla de una de las facciones del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, pero tuvieron que liberarlo porque el Estado tenía conversaciones con el grupo armado en ese momento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Debido a casos como el mencionado, el futuro de la ‘Paz Total’ fue uno de los temas sobre los que habló, en diálogo con Infobae Colombia, el candidato presidencial Gustavo Matamoros Camacho.

El general (r) no negociará con grupos armados y delincuenciales

General (r) Gustavo Matamoros Camacho
El candidato presidencial indicó que él no negociará con grupos armados en caso de ser presidente - crédito: Infobae Colombia

Al ser cuestionado sobre el futuro de las negociaciones de paz en caso de que sea electo por los colombianos el 31 de mayo, el general (r) Gustavo Matamoroso aseguró que él no dialogará con las estructuras armadas.

No, en mi gobierno el 7 de agosto se acaban las mesas de negociación, y no es porque yo sea guerrerista, que quiero dejar eso también muy claro, porque todo el mundo dice: ‘Claro, militar, ahora va a llegar a bombardear y a echar balín’, como unos candidatos que dicen que van a bombardearse este país y le van a dar balín a todo lo que se mueva. No, yo no digo eso”.

Al argumentar su respuesta, el general (r) recordó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha protagonizado varios procesos de paz que terminan sin una solución para terminar con el conflicto.

“Los voy a acabar porque mire, el ELN está negociando con este gobierno desde los 60 y no hemos logrado nada. Lo único que han logrado esas negociaciones de paz es que los grupos terroristas aumenten, se agranden, porque esos grupos llegan con la intención de ver qué le van a sacar al Gobierno y no pagarle a esta sociedad colombiana los destrozos y las muertes que han causado”.

El candidato presidencial recordó que desde los 60 se ha intentado negociar con el ELN - crédito Europa Press
El candidato presidencial recordó que desde los 60 se ha intentado negociar con el ELN - crédito Europa Press

Gustavo Matamoros reveló que, en caso de ser presidente, ofrecerá a los grupos armados una ley de sometimiento en la que se comprometan a pagar por sus actos.

A ellos les vamos a proponer una ley de sometimiento, pero en esa ley de sometimiento, lo primero no es que reconozcan los hechos, porque los hechos ya sabemos quiénes los cometieron; es que paguen por eso, es que le restituyan a las familias el dolor que les han causado, es que entreguen rutas del narcotráfico, es que entreguen todo lo que es ilícito. Y después de eso, después de que paguen sus penas, de que paguen sus cosas”.

De la misma forma, Matamoros indicó que el propósito de ese sometimiento será que los desmovilizados puedan ser incluidos en la sociedad después de que paguen por sus crímenes.

“Los vamos a resocializar y los vamos a devolver a la sociedad siendo personas útiles, personas que han pagado su deuda con la sociedad, pero que de esa cárcel o de esas cárceles que vamos a construir, los vamos a volver colombianos de bien y les vamos a enseñar oficios para que cuando salgan nuevamente a la sociedad, aporten y no destruyan”.

El cabecilla de esta red es un narco francés recluido en la cárcel La Picota, una de las más custodiadas del país - crédito Camila Díaz/Colprensa
El general (r) Matamoros indicó que ofrecerá una ley de sometimiento para los integrantes de grupos armados - crédito Camila Díaz/Colprensa

Por último, Gustavo Matamoros mencionó que el presidente de Colombia debe trabajar por el bienestar de la sociedad, no para cumplir con las peticiones de grupos armados o de terceros.

“Espero que este mensaje llegue a los colombianos porque para ellos es que estoy trabajando, para nadie más, para los colombianos. Yo no trabajo aquí ni para los venezolanos ni para los ecuatorianos, sino para el pueblo colombiano, que se merece tener un dirigente serio, responsable y trabajador”.

Temas Relacionados

Gustavo MatamorosPaz TotalGrupos armadosColombia-Noticias

Más Noticias

Alcaldía de Cartagena anunció nueva rotación y fechas del pico y placa para particulares y motos en 2026: iniciará en Semana Santa

Desde finales de marzo, los dueños de carros y motos deberán ajustar sus recorridos para evitar multas y complicaciones en las vías de la ciudad

Alcaldía de Cartagena anunció nueva rotación y fechas del pico y placa para particulares y motos en 2026: iniciará en Semana Santa

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Los cafeteros tienen su primer reto de cara a la Copa del Mundo de la FIFA de 2026, ante la tercera mejor selección en Qatar 2022 y con varias figuras en plantilla

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Millonarios le daría salida a dos jugadores por bajo rendimiento: estas serían las bajas de Fabián Bustos

El entrenador argentino ha consolidado una nómina para pelear la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, dejando de lado a algunos futbolistas que llevan un tiempo sin mostrar mejoría

Millonarios le daría salida a dos jugadores por bajo rendimiento: estas serían las bajas de Fabián Bustos

Rock al Parque 30 años ya tiene fechas en octubre: Idartes presentó el calendario oficial de los Festivales al Parque 2026

Una serie de actividades artísticas reunirá expresiones como el joropo, el vallenato, el jazz y la salsa, destacando la importancia de los festivales en la construcción de identidad y patrimonio en Bogotá

Rock al Parque 30 años ya tiene fechas en octubre: Idartes presentó el calendario oficial de los Festivales al Parque 2026

Gustavo Bolívar aseguró que si algún “viejo” vota por Paloma Valencia, quiere decir que al pueblo “le sobra ignorancia”

El exdirector del DPS recordó que la candidata presidencial se opone a la reforma pensional que impulsó el Gobierno nacional

Gustavo Bolívar aseguró que si algún “viejo” vota por Paloma Valencia, quiere decir que al pueblo “le sobra ignorancia”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército bombardeó campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare: buscan establecer si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos

Ejército bombardeó campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare: buscan establecer si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

ENTRETENIMIENTO

Rock al Parque 30 años ya tiene fechas en octubre: Idartes presentó el calendario oficial de los Festivales al Parque 2026

Rock al Parque 30 años ya tiene fechas en octubre: Idartes presentó el calendario oficial de los Festivales al Parque 2026

Gustavo Santaolalla anunció el paso de su ‘Ronroco Tour 2026’ por Colombia: fechas, lugares y precios de boletería

Diego Sáenz y Cristina Warner confirmaron el fin de su relación: “Esperamos respeto”

Blessd dejó de seguir a Kris R y confirmó su distanciamiento: “Uno va entendiendo cómo se mueve todo”

Abiertas las votaciones de los Premios Nuestra Tierra 2026: así puede apoyar a su artista favorito

Deportes

Dueño del Junior de Barranquilla definió el futuro del técnico Alfredo Arias: esto dijo Fuad Char

Dueño del Junior de Barranquilla definió el futuro del técnico Alfredo Arias: esto dijo Fuad Char

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Millonarios le daría salida a dos jugadores por bajo rendimiento: estas serían las bajas de Fabián Bustos

Willington Ortiz está de cumpleaños: así lo felicitaron en redes sociales al “viejo Willy”

Colombia vs. Croacia: hora y dónde ver el primer amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA