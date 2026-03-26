Willington Ortiz está de cumpleaños: así lo felicitaron en redes sociales al “viejo Willy”

Las redes sociales no olvidaron a Willington Ortiz en su cumpleaños 74. Desde hinchas hasta los clubes en los que jugó celebraron su día y su carrera - crédito Colprensa

El 26 de marzo de 2026 no solo representa una fecha de partido para la selección Colombia que se mide ante Croacia en la fecha FIFA. Curiosamente, es un día que coincide con el cumpleaños número 74 de Willington Ortiz, considerado como uno de los futbolistas colombianos más sobresalientes del siglo XX y una figura central en la historia del balompié nacional.

Aunque el interés general se enfocó en el compromiso que jugará la Tricolor ante los croatas en Orlando, no faltaron las felicitaciones y recuerdos en las redes sociales dedicados al atacante tumaqueño que pasó por Millonarios, Deportivo Cali y América de Cali en una carrera que comprendió entre 1972 y 1989.

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La celebración no solo incluyó a los hinchas sino que los clubes donde su carrera fue más resonante, Millonarios y América de Cali, así como la cuenta oficial de la selección Colombia, le rindieron sus respetos al delantero durante la jornada.

Descubierto por Jaime “el Loco” Arroyave, uno de los más recordados cazatalentos del fútbol colombiano, este lo llevó a Millonarios en 1971 para que se fogueara en sus divisiones inferiores. Ortiz no tardó en subir al primer equipo y en enero de 1972 se estrenó en un partido amistoso ante Internacional de Porto Alegre, anotando el gol de la victoria. A partir de ese día no volvió a salir de la titular, y armó un tridente con Alejandro Brand y Jaime Morón —recordado por la hinchada Embajadora como el “BOM”— con el que lideró al cuadro Albiazul para conquistar su décima estrella.

Willington Ortiz debutó en Millonarios en 1972, siendo figura en dos estrellas del Embajador - crédito Millonarios FC/X

Willington destacó en un momento donde el fútbol colombiano todavía no contaba con proyección ni éxitos internacionales, y en un momento donde su talento individual lo hacía equiparable a los talentos argentinos, brasileños, uruguayos y peruanos que dominaban Sudamérica en ese momento. Gracias a su capacidad para gambetear y superar rivales en velocidad, sumados a un control de balón notable y una facilidad para llegar al arco rival, recibió elogios a nivel internacional por su versatilidad a la hora de jugar en todo el frente de ataque.

Ortiz se quedó en Millonarios hasta 1979, conquistando un título de liga más en 1978. Luego fue transferido al Deportivo Cali, que aspiraba a formar un superequipo liderado por Willington y con nombres como Pedro Antonio Zape, Henry “la Mosca” Caicedo o Alberto de Jesús “el Tigre” Benítez. Su primer año fue el más importante, rozando un nuevo título de liga que fue a parar a manos del Junior de Barranquilla, cosa que no le impidió ser el goleador del Azucarero con 18 goles.

Al año siguiente protagonizó su momento más recordado en el Cali, convirtiendo un golazo ante River Plate durante la fase de grupos de la Copa Libertadores en el que superó al arquero Ubaldo “el Pato” Fillol y lo dejó regado en el piso antes de rematar a puerta vacía. Ese gol marcó la primera victoria de un equipo colombiano en el estadio Monumental.

En 1981, el tumaqueño le dio la primera victoria a un club colombiano en el estadio Monumental con un golazo en el que regateó a Ubaldo Fillol y lo dejó regado en el piso - crédito Noticiero 24 Horas

En 1983, Willington Ortiz fue transferido al América de Cali, sumándose a un plantel que dominó la década en el fútbol colombiano y en Suramérica. Además de participar en cuatro de las cinco estrellas consecutivas del cuadro Escarlata en ese periodo, disputó tres finales consecutivas de Copa Libertadores, todas ellas saldadas con derrota.

En 1983, el "Viejo Willy" se sumó al América, siendo protagonista del ciclo más exitoso en la historia del cuadro Escarlata - crédito @AmericadeCali/X

Pese a ello, el que ya era conocido como el “viejo Willy” seguía marcando diferencias en un plantel que contaba con nombres como Ricardo Gareca, Juan Manuel Battaglia, Roberto Cabañas, Anthony de Ávila o Álex Escobar. Al perder velocidad por los años, Ortiz fue reubicado en ese periodo para jugar con más funciones de creativo, hecho que le permitió alargar su carrera hasta 1989, cuando decidió abandonar la actividad.

Willington Ortiz nunca pudo jugar un Mundial con la selección Colombia, pero durante dos décadas fue su jugador más importante - crédito @FCFSeleccionCol/X

En la selección Colombia, Ortiz disputó 49 partidos y anotó 12 goles, siendo su momento más recordado su participación en el plantel que alcanzó la final de la Copa América 1975, el que por años fue uno de los mayores hitos del fútbol colombiano. Tras superar a Uruguay en la semifinal, el “Zapote Mecánico” cayó en una final reñida ante Perú, que se decidió en un tercer partido en Caracas. Aunque nunca tuvo la oportunidad de disputar una Copa del Mundo (estuvo muy cerca de hacerlo en el Mundial de Alemania 74, pero fueron eliminados por Uruguay), Ortiz sigue siendo recordado por su talento diferencial y por darle impulso al fútbol colombiano para seguir creciendo en el plano internacional.