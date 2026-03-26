Así le fue a Francia, próximo rival de la selección Colombia, en su amistoso contra Brasil

Francia estrenó uniforme para medirse con Brasil en el primero de sus dos amistosos de marzo, pues después se verá con Colombia - crédito Brian Snyder/REUTERS

Uno de los rivales de la selección Colombia en los amistosos de marzo, preparatorios para el Mundial 2026, es la selección de Francia, un rival de alto nivel y complicado para medir el rendimiento de la Tricolor, además de que lo volverá a enfrentar después de seis años.

Los europeos vienen de verse las caras con Brasil, en uno de los clásicos del fútbol internacional y con un encuentro lleno de figuras en ambos bandos, muchas emociones hasta el último minuto y que mostró el poderío ofensivo de los galos, liderados por la estrella Kylian Mbappé.

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De esta manera, “Les Bleus” ahora ponen el foco en el compromiso contra los dirigidos por el técnico Néstor Lorenzo, que quiere buenos resultados en la doble jornada FIFA para ir definiendo la lista de 26 jugadores que llegarán a la Copa Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cómo le fue a Francia ante Brasil?

El Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, fue el escenario que recibió a dos de las selecciones más importantes en el planeta, que fueron finalistas del mundial de 1998 y cuentan con algunos de los jugadores de mayor importancia y reconocimiento en la actualidad.

Francia se quedó con el duelo ante Brasil al ganar 2-1 en el amistoso del 26 de marzo, con goles de Kylian Mbappé y Hugo Ekitike, mientras que el descuento llegó por obra de Bremer, dejando con muchas dudas a la Canarinha porque no se vio bien ante los europeos.

Vinicius Junior peleando el balón con el francés Malo Gusto en el amistoso de Brasil vs. Francia - crédito Brian Snyder/REUTERS

La apertura del marcador fue sobre la media hora del encuentro, a los 32 minutos, luego de que Ousmane Dembélé mandara un pase para el atacante del Real Madrid, en contragolpe, y el jugador superó con un pase sobre tierra al portero Ederson Moraes, que no ganó en el mano a mano.

“Les Bleus” ampliaron el marcador a los 65 minutos con Hugo Ekitiké, sacando un remate en el área y sorprendiendo a los aficionados, pues parecía que los europeos irían de largo en la pizarra sobre una Brasil que, al igual que en las eliminatorias, no se le vio bien para pelear el título del mundial.

Francia le ganó el amistoso a Brasil y está lista para vencer a la selección Colombia - crédito Brian Snyder/REUTERS

El descuento para la Canarinha llegó por medio de Bremer, sobre los 78 minutos, al tomar un rebote en el área, tras el pase de Luiz Henrique, y aunque sus compañeros apretaron por quedarse con el empate en el tramo final del juego, no fue suficiente para conseguirlo.

Cuidado con el ataque francés

Lo que se vio en el compromiso en el Gillette Stadium, fue una muestra de lo que puede ser la manera como los europeos buscarán el golpe ante la selección Colombia en el segundo amistoso del 29 de marzo, que será clave para ambos porque será el último antes de las convocatorias para el mundial.

Para empezar, la clave de Francia está en su frente de ataque, ya que cuenta con hombres rápidos y letales en el área que son Kylian Mbappé como el delantero estrella, apoyado en las bandas por Ousmane Dembélé y Hugo Ekitiké, para ampliar el campo y darle mayor volumen con la pelota.

Kylian Mbappe celebrando su gol con Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni y Hugo Ekitiké - crédito Winslow Townson/Imagn Images

Con respecto al medio campo, hay mucho apoyo con la pelota por parte de Michael Olise, compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich y que jugó de mediapunta frente a Brasil, al igual que Aurélien Tchouaméni, una de las figuras del Real Madrid y de mucho perfil ofensivo.

La selección Colombia debe cuidarse mucho a las espaldas de su defensa, porque por ahí es donde Francia buscará los espacios para atacar y llegar a la portería, así como en los rebotes en el borde del área.