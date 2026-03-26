Luz Adriana Camargo respondió a las acusaciones de Petro que vinculan a su esposo con Abelardo de la Espriella: “Tiene un poco de machismo”

La fiscal general Luz Adriana Camargo rechazó las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre su imparcialidad en la Fiscalía - crédito Composición fotográfica (Presidencia de la República/Colprensa)

Las diferencias entre el Gobierno nacional y la Fiscalía General han quedado expuestas en el escenario público en varias ocasiones. El presidente Gustavo Petro no se ha guardado sus palabras sobre el trabajo de Luz Adriana Camargo, a quien él mismo postuló para suceder a Francisco Barbosa, antiguo opositor del mandatario.

A propósito, en diálogo con Blu Radio, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, se refirió a estas tensiones y rechazó las acusaciones que el primer mandatario ha realizado contra ella y hasta su entorno familiar.

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En la entrevista, Camargo rechazó de manera tajante los señalamientos en los que se le cuestiona su imparcialidad; además de la versión que sugirió que su esposo tenía vínculos laborales con el abogado y candidato Abelardo De La Espriella.

La fiscal general defendió la integridad de su gestión y llamó al presidente Petro a usar canales institucionales para sus denuncias - crédito Luisa González/Reuters

Camargo calificó las acusaciones como “absolutamente falsas” y defendió la integridad de su gestión al frente del ente acusador. Además, lamentó que diferencias y denuncias institucionales se ventilen en redes sociales en vez de seguir los canales oficiales. “Es lamentable todo ese espectáculo hacia el exterior. Yo creo profundamente en la institucionalidad y creo en los canales regulares de comunicación”, declaró, e invitó al presidente a utilizar vías legales y formales si tiene objeciones sobre su labor.

Camargo enfatizó que tales afirmaciones afectan la imagen de la justicia y reiteró su deber de actuar con “total imparcialidad”. “Si él tiene reparos respecto de la actuación mía, él también tendría que utilizar los canales institucionales para hacer esos señalamientos de manera formal y de manera sustentada e informada”, aseveró.

La fiscal aseguró que no existe ninguna relación entre él y figuras políticas o del litigio de alto perfil. “Quien conoce a mi esposo pues tiene clarísimo que no tiene relación con político alguno, no es una persona política”, sostuvo.

Camargo calificó de “absolutamente falsas” las afirmaciones sobre supuestos vínculos laborales entre su esposo y Abelardo De La Espriella - crédito composición fotográfica (Colprensa)

Detalló que su esposo “no ha trabajado ni con Abelardo de la Espriella ni con ningún candidato presidencial, ni con ningún político, no es su mundo”. Además, reveló que él decidió retirarse del ejercicio profesional desde que ella asumió la Fiscalía, para evitar cualquier duda sobre la independencia de la institución.

Camargo también atribuyó los ataques a un sesgo de género. “Esto también tiene un poco de machismo en el fondo... porque es el tema de que tal vez la fiscal General de la Nación, porque el marido quiere o le dice, va a actuar de alguna manera favoreciendo o inclinando la balanza”, afirmó en la señalada entrevista.

El origen de la controversia y las denuncias del partido Colombia Humana

Esta controversia tiene origen a principios de febrero de 2026, durante el Consejo de Ministros liderado por el presidente Petro en Montería, donde el mandatario lanzó críticas contra la fiscal.

Esto ocurrió en un contexto en que la Fiscalía anunció la imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y Juliana Guerrero, candidata al Viceministerio de la Juventud, ambos cercanos al Gobierno.

Horas antes, el partido Colombia Humana había hecho pública una denuncia anónima sobre un presunto vínculo entre el esposo de Camargo y De la Espriella, solicitando una investigación formal para esclarecer si existía alguna alianza que buscara “encarcelar miembros del Gobierno”.

La colectividad política solicitó a las autoridades competentes abrir una investigación formal y que se le aclare a la opinión pública - crédito @ColombiaHumana_/X

Ante las acusaciones que surgieron en ese momento, Abelardo De La Espriella negó cualquier relación con la fiscal o su esposo, al calificar la denuncia como “delirante” y aseguró: “no conozco a la fiscal general ni a su esposo. Ya no encuentran qué inventar; el miedo a la derrota los tiene desesperados”.

Y es que, en la intervención ante su gabinete, Petro aludió a supuestos testaferros de tierras en Córdoba y sugirió que la fiscal estaría aliada con el abogado de los testaferros, sin mencionar de manera directa a De La Espriella.

“La gente desconoce quiénes eran los dueños de la tierra de Ciénaga de Oro. Ese desconocimiento de propietarios significa testaferrato y, por tanto, una oportunidad con la Fiscalía. Pero ahora la fiscal, dicen, que está aliada con el abogado los testaferros”, fueron las palabras puntuales del presidente Gustavo Petro.

El presidente también señaló discrepancias entre los registros de tierras de la SAE y la Fiscalía, e insistió en la necesidad de esclarecer la propiedad de predios en la región.