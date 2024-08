Madrid y Francisco fueron eliminados del ‘Desafío XX’: quiénes quedan en competencia

Francisco y Madrid quedaron eliminados en una difícil prueba del ‘Desafío XX’ - crédito @franciscologiaa/Instagram

El reciente capítulo del Desafío XX sorprendió tanto a participantes como a televidentes, cuando Francisco y Madrid fueron eliminados del reality.

Ambos concursantes eran favoritos en el programa y su salida generó diversas reacciones en redes sociales.

El episodio fue complicado puesto que cuatro parejas tenían que ir a una prueba de eliminación en el box negro. Las parejas Kevyn y Guajira, Alejo y Luisa, Natalia y Be, y Francisco con Madrid compitieron con la esperanza de avanzar una semana más en la competencia. Finalmente, Madrid y Francisco fueron los primeros eliminados del equipo de Faustino ‘el Tino’ Asprilla.

Durante la prueba, las mujeres comenzaron el circuito liberando llaves y cadenas de una escalera, la cual luego debían utilizar para avanzar por un arrastre bajo malla y un túnel con obstáculos. Después, anclaban la escalera para subir al segundo nivel del box y cortaban cuerdas para liberar un aro que debía ser llevado de vuelta al inicio. Al tocar la campana, daban paso al relevo de los hombres, quienes repetían el proceso con algunas diferencias, incluyendo cruzar plataformas de distintos tamaños usando la escalera como puente. Guajira fue la primera en terminar su parte, dando a Kevyn una considerable ventaja.

Aunque Kevyn llevó la delantera seguido de Alejo y Be, Francisco y Madrid no lograron superar el último obstáculo, quedando eliminados. Madrid explicó entre lágrimas: “Estoy en shock, lo juro. Francisco depositó la confianza en mí y yo no lo hice bien...Yo quería ayudarle a llegar lejos, pero me siento muy mal”, fue la declaración de Laura Madrid. Francisco José Amaya, por su parte, respondió con calma ante su eliminación: “Tranquila, la definición no se nos dio. Cualquiera falla”.

Los seguidores del programa también expresaron su tristeza y frustración en redes sociales: “No ganaron el premio final, pero ganaron el corazón de todo el público. Hoy se fueron la dupla con el corazón más bonito, que bonitas personas”; “Maldita sea la hora en la que los chalecos más importantes dependen de los desafiólogos, maldita sea, hoy se fue Francisco por culpa de la señora de ayer, ya estoy harta, ya estoy cansada, Francisco merecía más”; “Se fue el único hombre noble del Desafío”; “Ninguna eliminación me había afectado tanto como está Madrid y Francisco, para mi eran especiales”; “Son unos guerreros “; “Por siempre team Madrid y Francisco unos tezos”; “Los superhumanos más humanos”.

La presentadora Andrea Serna aprovechó para resaltar el desempeño de los ganadores de la prueba, Kevyn y Guajira: “Kevyn, ustedes terminaron con muchísima ventaja” y a Francisco le dijo: “Se va el alcalde”.

Francisco y Madrid hablaron con Caracol Televisión sobre su salida: “Me siento muy tranquilo hasta donde he llegado y, bueno, la derrota fue así y la aceptamos”, expresó el cucuteño. Además, mencionó sus planes futuros, los cuales están orientados a postularse a la Alcaldía de Cúcuta y con el premio de 19 millones de pesos que se llevó espera montar un negocio: “Me llevo 19 millones, vamos a mirar a ver qué negocio podemos montar o en que la podemos invertir. El sueño más importante y el objetivo que tengo presente es ser alcalde, para el 2026 de la ciudad de Cúcuta”.

Mientras que Madrid detalló: “Me faltó un poquito de fuerza, la verdad, para así darle más ventaja a Francisco, lo reconozco, pero de todo se aprende, a empezar a trabajar más fuercita o dejar de insistir en venir a Desafíos, esto está muy duro”, expresó Laura, que había participado en la edición 2021 del programa.

Momentos antes de la prueba final, Francisco le regaló un millón de pesos a Ángela ‘La Crespa’, una desafiante invitada, con el propósito de ayudar a su hermano a tener una computadora. Con esto, el competidor demostró una vez más su generosidad y comprensión en el concurso: “Francisco dándole dinero a la crespa, cuando él también lo necesita, es un amor de persona”, comentó un televidente.

Los participantes que aún quedan en el Desafío XX son:

Equipo de Carlos ‘el Pipe’ Valderrama:

Karoline y Jerry

Kevyn y Guajira

Karen y Olímpico

Equipo de Faustino ‘el Tino’ Asprilla:

Natalia y Bee

Darlyn y Sensei

Alejo y Luisa