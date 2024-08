Esta es la lucrativa marca por la que Alejandro Estrada se mantuvo fuera de las cámaras y dejó la actuación

Alejandro Estrada tiene lucrativa empresa con la hace fortuna fuera de las cámaras - crédito @alejoestrada/Instagram

Alejandro Estrada se alejó de la actuación para perseguir su sueño de ser empresario y lo consiguió, pues luego de varios años de esfuerzo y dedicación logró consolidar su marca como una de las más reconocida del país en el sector de la óptica.

Ocho y Medio es la marca de gafas con la que el reciente eliminado de Masterchef Celebrity Colombia 2024 está agrandando su fortuna fuera de las cámaras y con la que se consolidó como uno de los más grandes empresarios del sector ótico a nivel Latinoamérica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La razón por la que el actor cucuteño de 44 años de edad siempre posa en sus publicaciones con lentes sin importar si estos son medicados o de sol, es porque él es la imagen principal de su marca, la cual también promociona con la ayuda de sus colegas actores que le ayudan a través de sus redes sociales con contenido asociado a los productos que venden en Ocho y Medio, gracias a la cual consiguió hacer realidad su sueño de emprender.

Alejandro Estrada salió de 'Masterchef Celebrity' por hacer trampa - crédito @alejoestrada/Instagram

Además de su carrera actoral, Alejandro ha demostrado ser un empresario con visión, pues en 2016 se aventuró a iniciar en un negocio desconocido para él, pero del que poco a poco fue aprendiendo y abriendo mercado hasta que fundó su propia marca de gafas, un emprendimiento que ha logrado posicionar en varios países fuera de Colombia. Actualmente sus lentes llegan a República Dominicana, Venezuela, Ecuador y Bolivia.

El nombre de la marca está inspirado en su pasión por el cine, tomando referencia de una película clásica que le resultó fascinante. En conversación con emisora La FM de RCN Radio, Estrada compartió detalles sobre este proyecto, que comenzó como una alternativa a su carrera actoral. “Para nadie es un secreto que la actuación es una carrera efímera: hoy tienes trabajo, pero mañana no sabes. Un día mi madre, Martha Hernández, me dijo: ‘debes tener un plan B’, y como soy un hombre de negocios que no se queda quieto, decidí seguir su consejo y empecé a darle forma a esta empresa”, compartió el reciente eliminado del reality de cocina del que salió por una aparente trampa.

El negocio de Alejandro Estrada fuera de la televisión

Lo que para el exparticipante de Masterchef Celebrity comenzó como una alternativa de ingresos, se convirtió luego en su principal fuente de trabajo, tanto así que se concentró en expandir la marca.

Alejandro Estrada volvió a los escenarios tras 12 años ausente en las tablas - crédito cortesía Teatro Nacional

El enfoque se Ocho y Medio no solo se centra en ofrecer gafas de alta gama, sino que también está direccionada a ofrecer productos que aporten beneficios prácticos a las personas. El empresario cucuteño mencionó las ventajas de usar un buen lente, con el filtro adecuado, ya que estos ayudan a aliviar dolores de cabeza, el malestar tras una noche de fiesta y facilita la conducción para personas fotosensibles.

“Más allá de lucir unos lentes, debemos pensar en no ocultar nuestra realidad, que nos vean los ojos”, mencionó Alejandro añadiendo que la autenticidad y la transparencia son los valores que también se reflejan en su vida personal y profesional.

Por otra parte, el actor compartió su proceso y los canales con los que consiguió que su marca evolucionara e incluso traspasara fronteras en ferias de moda en Italia, donde ha aprendido de las grandes marcas de gafas. “En las ferias, las grandes marcas vinculan el diseño con grandes celebridades. Es un aprendizaje constante, y eso es lo que me motiva a seguir innovando en mi marca”, contó Estrada.

Alejandro Estrada siempre posa con gafas de su marca - crédito cortesía Canal RCN

La comunidad digital de su marca suma 70 mil seguidores en la cuenta de Instagram y se ha consolidado en el mercado especializado, ofreciendo una amplia gama de alternativas que van desde gafas deportivas hasta oftálmicas. El catálogo está disponible en línea, y la marca se enorgullece de utilizar materiales de alta calidad como acetato, Ultem, titanio y monel, conocidos por su durabilidad y resistencia.

“En Ocho y Medio pueden encontrar gafas para todo tipo de ocasión. Contamos con materiales increíbles en acetato, Ultem, aleaciones de materiales, titanio y monel”, agregó el actor que luego de 12 años volvió a subirse a un escenario con la obra La cena de los idiotas en el Tetaro Nacional de La Castellana.