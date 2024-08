Dominica Duque se vio afectada en el último reto de ‘Masterchef Celebrity’ por la ausencia de Alejandro Estrada: “Extraño la voz de Alejo”

Dominica Duque tuvo que enfrentar un nuevo reto sin la ayuda de Alejandro Estrada - crédito Canal RCN

Tras la salida de Alejandro Estrada de Masterchef Celebrity, la periodista Dominica Duque se ha visto afectada por la falta de apoyo y asistencia del actor, pues durante todos los retos, Estrada la guiaba en la resolución de sus platos.

Sin embargo, en el último desafío, donde los cocineros debían replicar unos platos profesionales, Duque confesó que extrañaba la ayuda de Alejandro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Dominica tuvo que hacer la preparación de una clase de arroz atollado que estaba acompañado de una guarnición de carne. Sin embargo, cuando le dieron el recetario que debía copiar, se vio en crisis y aseguró que le hacía falta la presencia de su pareja.

La periodista se dejó ver afectada por la ausencia del Alejandro -crédito @malia_30_10 / TikTok

“Extraño la voz de Alejo, Alejo, ¿cómo se hace este arroz? Ay, no está Alejo”, dijo entre risas la periodista de La FM ante las cámaras del programa. Aunque la periodista hizo el comentario con un sentido cómico, algunos televidentes aseguraron que la periodista la está pasando por momentos duros dentro del reality y que sin la ayuda de Estrada es más probable que la eliminen.

Por otro lado, otros internautas aseguran que Dominica aprendió varios trucos en la cocina gracias a su pareja y que con esas se podrá defender y mantenerse por más tiempo dentro de la competencia.

El resultado del plato de Dominica

La periodista pasó al atril con su preparación que, a simple vista, los jueces destacaron: el emplatado y lo vistoso de la preparación; sin embargo, durante la prueba, los jurados encontraron algunos errores que la hicieron volver a tener un resbalón en la comparecencia, estando entre los 3 platos menos fuertes de la noche.

“El plato se llama A volar”, se dijo. “Yo siento que me van a dar más palo, pero bueno, decidí ponerle tocineta en lugar de chicharrón porque siento que le daba más sabor al arroz, pero además no se lo puse porque se me olvidó cogerlo de la despensa”, confesó Duque.

El chef invitado al programa destacó el sabor que puso la periodista en el plato: “Me gusta la sazón del plato, está sabroso, pero si te soy sincero, el lomo es lo que no me convence, está un poco crudo para cortarlo, pero está muy delicioso en sabor”, fue la devolución del experto que le molestó un poco a Dominica. “Donde yo hubiera llevado el término diferente, me mandan al calabozo con el delantal negro, es que yo estoy muy confundida”.

Por su parte, el chef Nicolás de Zubiría le dijo a la participante que le hacía falta un poco de poder a su plato en los ingredientes que lo acompañaban, “este chimichurri que tienes aquí, le hace falta poder, si la vas a sazonar tienes que ponerle más acidez, eso hace que le baje puntos a tu plato, de resto está rico”.

Dominica presentó un plato rico con algunas fallas técnicas - crédito captura de pantalla Canal RCN

“Tu plato tiene buen sabor, está bien sazonado, la carne está bien cortada, pero te hubiere sugerido que lo hicieras en contra de la fibra para que sea más fácil de comer”, comentó la chef mexicana Adria Marina.

Los comentarios por la carne de Dominica desataron varias reacciones entre sus compañeros, al punto que Cony Camelo aseguró que los chefs le exigen de más a la periodista. “El lomo que llevó Jacko es exactamente igual al lomo que presenta Dominica, el corte es igual, el término es igual, lo que no entiendo es que le critican cosas que al otro no le critican, entonces a Dominica terminan dándole más duro”, aseguró Cony.

“Su plato está muy rico, pero su arroz está irregularmente cocinado”, fue el comentario final del chef Jorge Rausch, lo que terminó de quitarle puntos al plato de la presentadora.

Franko de nuevo entre los peores platos del reto

El comediante Franko Bonilla volvió a estar dentó de los peores platos de la competencia - crédito Canal RCN

En el mismo reto, el humorista Franko tuvo que recrear un plato que tenía como ingrediente principal el cerdo y una preparación con cubios, inspirada en los platos de Boyacá. Aunque el comediante dijo que había dado su mejor esfuerzo, se coronó de nuevo como el peor plato del reto, pues los jurados aseguraron que el plato no tenía sabor y el cerdo estaba seco.