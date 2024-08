Liberación de fauna silvestre en el Pacífico: 59 animales regresaron a su hábitat en Valle del Cauca

La CVC liberó 59 animales salvajes en el Pacífico vallecaucano, devolviéndolos a su hábitat natural - crédito @CvcAmbiental / X

En un esfuerzo por restaurar el equilibrio en los ecosistemas naturales, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) liberó un total de 59 animales salvajes en su hábitat natural.

La iniciativa incluyó 29 tortugas, 5 babillas, 18 boas y 7 cangrejos, que habían sido rescatados, decomisados o entregados de manera voluntaria a las autoridades. Alexandra Duque, que formó parte del equipo de la CVC y recientemente se jubiló, destacó la importancia de estas acciones: “Liberamos diferentes especies acá en el Pacífico, las cuales estaban en el Centro de Atención y Valoración (CAV) San Emigdio de la CVC y el hogar de paso del Dagma”.

“Estos animales ingresaron de diferentes formas, como entregas voluntarias, rescates y decomisos, y surtieron todo su proceso dentro del CAV, pasando por la valoración, atención, la cuarentena y una vez listos, los trajimos a la libertad”, explicó la ahora exfuncionaria.

El proceso de rehabilitación que estos animales debieron pasar antes de ser liberados fue exhaustivo. Cada uno de ellos fue sometido a una valoración rigurosa y atención médica para asegurar su buen estado de salud. Esta acción destaca la importancia de la permanencia de la fauna silvestre en su entorno original, ya que la extracción de estas especies puede causar graves alteraciones en los ecosistemas.

La jornada de liberación no solo fue un evento ecologista, sino también un momento emotivo para el personal involucrado. Alexandra Duque expresó con emoción: “se siente una alegría inmensa poder traer estos animalitos a su hábitat natural”. Mediante un comunicado emitido por la Corporación, Duque enfatizó que el trabajo con la fauna silvestre debe realizarse con amor y pasión para lograr cambios significativos en la conciencia pública sobre el tráfico ilegal de animales.

La labor de la CVC no solo se enfoca en la liberación, sino también en la educación y sensibilización de la comunidad respecto a la importancia de mantener a la fauna salvaje en su entorno natural. “A la fauna hay que manejarla con amor, con pasión y así vamos a lograr que la gente entienda que los animales de la fauna silvestre no son mascotas”, subrayó Duque. Esta enseñanza no solo busca prevenir el maltrato animal, sino también fortalecer los lazos de la comunidad con la naturaleza.

Cabe recordar que, la legislación colombiana penaliza severamente la captura, comercialización y tenencia de especies silvestres nativas. Estas acciones pueden llevar a condenas de entre 2 y 8 años de cárcel y multas hasta de 5.000 salarios mínimos legales vigentes, dependiendo del tipo de animal y su estado al momento del procedimiento. Estas medidas legales buscan disuadir el tráfico y asegurar que más animales puedan ser rehabilitados y liberados.

El reciente retiro de Alexandra Duque marca el cierre de una etapa significativa en su carrera. Agradecida con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y con los recursos disponibles que hicieron posible esta liberación, expresó: “estoy muy agradecida con Dios y con la CVC por apoyarnos en este trabajo tan bonito”. Sus palabras reflejan el compromiso y dedicación que fue necesario para realizar con éxito esta misión.

Finalmente, la liberación de estos animales en el Pacífico no solo representa un logro en la conservación de las especies, sino también un recordatorio de la importancia de proteger a nuestra fauna. La CVC continúa su labor educativa y de rehabilitación, esperando que en el futuro, con la colaboración de todos, se pueda erradicar el tráfico ilegal de animales. Concluye estas acciones recordando la vital importancia de preservar nuestro ecosistema local y globalmente.