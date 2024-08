La Fiscalía pidió condenar por narcotráfico a León Fredy Muñoz, embajador de Colombia en Nicaragua

León Fredy Muñoz, embajador de Colombia en Nicaragua - crédito Colprensa

La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlenne Orjuela Rodríguez, solicitó a la Sala de Primera Instancia del mencionado tribunal condenar por narcotráfico al embajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz. El entonces representante a la Cámara fue sorprendido en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín con cocaína.

La fiscal delegada le pidió una codena a la Corte una pena de 108 a 132 meses de prisión por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. “Se considera que la pena a imponer sería la mínima señalada por el legislador”, indicó Orjuela Rodríguez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El 31 de mayo de 2018, León Fredy Muñoz fue detenido por las autoridades con 146 gramos de cocaína en aeropuerto de la capital de Antioquia. El vuelo venía proveniente de Bogotá. Además, en el año 2020, los investigadores del caso informaron que otros 200 gramos de cocaína fueron encontrados en la maleta del ahora embajador de Colombia en Nicaragua.

Al respecto, Muñoz manifestó ante la Corte Suprema de Justicia que lo sucedido con la cocaína es un “montaje” supuestamente realizado por sus rivales políticos. Según el exrepresentante, los principales responsables del supuesto montaje está a cargo de la familia Luis Suárez.

“Tomé la decisión de hacer política electoral para cambiar lo que estaba, la vida electoral me ha traído muchos problemas, me han hecho atentados” (...) hay una clase política que le ha hecho mucho daño a Bello y yo los denuncié. Denuncié al alcalde -César Suárez Mira- en agosto de 2016 y al mes siguiente por casualidad me hacen un atentado en el que le pegaron más de 40 tiros a mi carro. Eso fue para los días del plebiscito. Si no fuera por el blindaje me hubieran matado”, indicó León Fredy Muñoz.

Y agregó: “Yo no conocía ni siquiera la cocaína, nunca en la vida he consumido eso. Hágame pruebas, yo le decía a la misma Fiscalía a la Corte, hágame polígrafos, destapen mi vida. [...] Yo jamás he pensado una vaina de esas”.

Alejandro Sánchez, abogado del embajador de Colombia en Nicaragua, solicitó la absolución de su cliente, resaltando el supuesto montaje contra Muñoz.

“Al parecer habían contratado a algunas personas para encochinarlo políticamente (...) encochinar es manchar, ensuciar, enlodar. Esto según el diccionario de la real academia. Si intentaron acabarlo físicamente no cabe que pudieran encochinarlo políticamente?”, indicó el jurista.