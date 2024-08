Otra expareja de Epa Colombia se defendió de las acusaciones de la empresaria que la señalan de haberle robado dinero

Annie Espejo habló en una entrevista sobre las graves acusaciones de Epa Colombia y Yina Calderón - crédito @anniespejo / Instagram

La creadora de contenido Annie Espejo dio sus primeras declaraciones en una entrevista para La red, en donde aclaró algunas acusaciones que hizo en medio de un en vivo su expareja Epa Colombia, en compañía de Yina Calderón.

En medio de la transmisión, la empresaria de keratinas la acusó de haberse quedado con un dinero cuando compartían una relación sentimental hace años.

“No me parece justo lo que está haciendo, no entiendo por qué razón lo hizo, lo único que yo hice en el pasado fue apoyarla y, además, de darle mi apoyo emocional y psicológico. Nunca me he involucrado con plata, nunca he tenido nada que ver con ese tema, no tengo ni idea de lo que habla”, dijo la influencer en la entrevista.

Espejo asegura que se ha contactado personalmente con ella para preguntarle las razones por las que inventó que le había robado una gran suma de dinero. Además, según La red, Annie llevará la situación a instancias judiciales.