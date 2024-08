Denuncian nuevo ataque contra oleoducto Caño Limón - Coveñas, en Arauca

Atentado terrorista contra el oleoducto Caño Limón en Saravena reportado en redes sociales - crédito @OlguinMayorgaP / X

Sobre el mediodía del lunes 26 de agosto, se reportó a través de redes sociales un atentado terrorista contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en la vereda La Pava, ubicada en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca. El líder social Olguin Mayorga fue quien difundió la información sobre la explosión, que ocurrió a las 12:20 m.

Las autoridades locales todavía no han precisado la magnitud de los daños ocasionados por el incidente presentado en esta importante infraestructura de extracción y distribución de petróleo en el país. De acuerdo con informes preliminares, se sospecha que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es el responsable del ataque, teniendo en cuenta su marcada y amplia presencia, y a su vez por ser perpetrador de hechos similares con anterioridad; no obstante, esta información está en proceso de verificación. Se presume que este grupo insurgente reactivó sus ataques, los cuales no se habían registrado desde 2023.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los detalles alrededor del ataque son limitados, y aunque se desconoce la extensión de los daños materiales en el oleoducto, la comunidad está alerta ante posibles consecuencias medioambientales y las medidas necesarias para su mitigación. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial al respecto, por lo que se desconoce si hay personas heridas; no obstante, se estima que el daño ambiental ocasionado es incalculable. En redes sociales, los lugareños compartieron imágenes que evidencian una gran columna de humo negro tras la explosión.

Líder social Olguin Mayorga informa sobre explosión en el oleoducto Caño Limón - crédito @OlguinMayorgaP / X

“El daño ambiental causado por este atentado terrorista en Saravena es incalculable, exigimos al Gobierno nacional combatir con mano dura a los bandidos que nunca les ha interesado ninguna paz, solo fortalecerse y todos los ambientalistas su respectivo rechazo”, expresó el líder social mediante redes sociales. En paralelo, es preciso mencionar que tropas del Ejército Nacional reportaron en la misma mañana del lunes otro ataque en el oleoducto Bicentenario, situado en Fortul, Arauca, donde se presentó la afectación de un tubo por una detonación con considerables cargas de dinamita.

Ataques contra Caño Limón Coveñas

Semanas atrás ya se había registrado otro episodio perturbador; un derrame de crudo fue atribuido a falsos trabajadores que, tras fingir tareas de mantenimiento en el oleoducto, se marcharon luego de originar una fuga. Los atentados contra el Oleoducto Caño Limón Coveñas no son una novedad. En 2023, se contabilizaron nueve ataques en Arauca en los primeros cuatro meses del año. En 2018, un ataque afectó gravemente las veredas Cañaguata en Cubará (Boyacá), y las veredas La Granada y Miramar en Saravena.

La guerrilla del ELN ha sido señalada consistentemente como la principal responsable de estos hostigamientos que no solo infligen daños económicos sino también medioambientales. Según informes, estos ataques han destruido más de 65.000 metros cuadrados de suelo y contaminado cerca de 40.500 metros lineales de cuerpos de agua en cuatro décadas.

Una nueva explosión en uno de los principales oleoductos de Colombia ha puesto en alerta a las autoridades, que sospechan de un ataque del Ejército de Liberación Nacional - crédito @OscuraColombia / X

Desde su entrada en operación hace 33 años, el Oleoducto Caño Limón Coveñas ha sido blanco de más de 1.500 atentados, generando derrames de aproximadamente 3,7 millones de barriles de petróleo. Estos derrames contaminan el suelo y los cuerpos de agua, afectando la vida vegetal y acuática, y limitando el acceso a agua potable para las comunidades locales. Asimismo, las explosiones generan emisiones de gases y partículas que deterioran la calidad del aire.

Este reciente ataque ocurre después de que el Eln cuestionara al Gobierno por no haber publicado el decreto presidencial que los excluye de la lista de Grupos Armados Organizados (Gaos). El comandante del Eln, Antonio García, criticó al gobierno por no cumplir con esta promesa: “Hasta última hora del día 23 de agosto nada que se hizo público el decreto presidencial que retira al Eln de la lista de los Gaos. El Gobierno sigue regateando”. La guerrilla forma parte de una de las mesas de diálogo con el Gobierno Nacional y este decreto sería un paso crucial para continuar con estas negociaciones.