Turista denunció el lamentable estado de por lo menos ocho perros y un gato en lujoso hotel de La Guajira

Turista denunció estado de abandono de perros y gatos en La Guajira - crédito @TatianaBahamon/Tiktok

Afortunadamente, cada vez son más las personas que conscientes de que cualquier acto, alerta o denuncia sobre presuntos casos de maltrato animal resultan vitales para salvaguardar la vida de los animales domésticos y silvestres.

Esto ha permitido que empresas y compañías adopten medidas de inclusión y protección de los animales; asimismo, se busca que las leyes sean mucho más severas de las que existen actualmente en la legislación colombiana.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Precisamente, esa fue la denuncia de una turista, vía TikTok, de nombre Tatiana Bahamón, que afirmó el lamentable estado en el que se encuentran al menos ocho perros y un gato callejero que rondan el hotel Bethel Playa Mayapo, en La Guajira. Pese a que la mujer reconoció que los animales no pertenecen a la administración del sitio, sí resulta lamentable que no se haga algo al respecto para, por lo menos, alimentarlos.

Turista denunció maltrato animal en La Guajira - crédito Freepik/Prensa Diana Diago

Bahamón recalcó que se trató de una de sus peores experiencias, debido al alto grado de desnutrición de los animales, quienes frecuentan las instalaciones del hotel, y hasta comparten con otros turistas, que lanzan trozos de alimentos en un esfuerzo de saciarles el hambre. La mujer insistió en que se trata de la responsabilidad social del establecimiento para garantizar que los animales no mueran por el abandono.

La turista invitó al hotel a crear un plan de acción para proteger a los animales - crédito iStock

“Yo no sé cómo la gente puede venir a disfrutar unas vacaciones viendo morir de hambre a ocho perritos y un gatito, la verdad me duele el corazón, no me parece que un hotel como estos, con un músculo financiero tan grande, no vele por esos animalitos de la zona, yo sé que no son animalitos que ellos trajeron acá, pero si hacen parte de la zona (...) Mi invitación es a que hagan un plan de acción para salvaguardar la vida de estos animalitos. Yo la verdad no disfruto unas vacaciones de esta manera, la peor experiencia de mi vida”, indicó la turista en un corto clip.

La reacción de la turista generó una ola de comentarios de usuarios que aplaudieron el gesto de hacer la denuncia ciudadana mencionando el hotel, mientras que otros cuestionaron que la mujer no haya ayudado a los animales.

“Yo desarrollé agorafobia después de una depresión, y no puedo salir a partes donde hay animales descuidados. Yo fui a una playa y no pude disfrutar. Les daba comida pero igual pensaba”; “cuánto dejaste para alimentarlos ?”; “Te entiendo perfectamente, deje de viajar a la costa por lo mismo, cada vez que iba lloraba mares con la crueldad que manejan”; “Te recomiendo el wayira Beach allá si cuidan y alimentan los animalitos”; “no solo eso , en toda la guajora es asi , la cantidad de perros callejeros es aterradora, Riohacha no es la excepción”, “No se porque en la costa son así con los animales 💔💔💔 siempre se me rompe el alma cuando voy (sic)”, fueron algunas reacciones al clip.

La mujer le donó croquetas al hotel para alimentar los animales - crédito @TatianaBahamón/Tiktok

Este hecho no quedó en la simple denuncia, debido a que, en otro video publicado por la misma usuaria, compartió que no pudo evitar aportar en la causa de alimentar a los animales que prácticamente estaban muriendo de inanición. Le donó croquetas, además de evidenciar los cuerpos esqueléticos de los canes. Sin embargo, reconoció que la donación solo los alimentaría por unos días, y de ahí en adelante, continuarían con su infierno.

“Hola, aquí compramos Purina, el señor que nos transportó nos colaboró, llegamos a la recepción a recibirlo y vamos caminando de regreso al hotel para darles comida a los animalitos. Esto les ayudará por ahí para dos días más, y ya luego vuelven a su aguantadera de hambre”, dijo Bahamón en el corto clip, que sirvió para cientos de usuarios tomaran las redes sociales del hotel y comentaran la falta de acción del lugar para afrontar esta problemática.