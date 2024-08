Ángela Benedetti, hermana de Armando Benedetti, cuestiona la confianza depositada en Laura Sarabia, a la que considera una asistente sin experiencia

Ángela Benedetti aseguró que Sarabia es una niña sin experiencia que maneja en país - crédito Presidencia/Colprensa

En una entrevista con la revista Semana, la exembajadora de Colombia en Panamá, Ángela Benedetti cuestionó con firmeza la figura de Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Benedetti destacó que Sarabia, que inició su carrera como asistente del senador Armando Benedetti y ahora se ha convertido en una de las personas más influyentes del Gobierno del presidente Gustavo Petro, carece de la experiencia y formación necesarias para asumir tales responsabilidades.

Benedetti relató su conocimiento sobre Sarabia, precisando que la joven asistente ha progresado vertiginosamente desde sus años universitarios hasta su actual posición de poder. Benedetti afirmó: “Conocí muy bien a Laura porque trabajó con Armando, mi hermano, es una niña que saltó de la universidad a trabajar con mi hermano, y hoy, prácticamente, maneja el país. No tiene ningún tipo de experiencia, ni formación académica. Por eso, cada día entiendo menos al presidente”, aseguró. La exembajadora se mostró desconcertada por esta ascensión meteórica y por la confianza que el presidente Petro deposita en Sarabia, pese a su falta de experiencia en áreas clave como la economía.

Ángela Benedetti, en su intervención, cuestionó enfáticamente la capacidad de Sarabia para dialogar con empresarios y marcar líneas de la política económica del país sin contar con una formación técnica adecuada. “Esto va por dos caminos, una cosa es lo que dice el presidente Petro y otra, su mano derecha, Laura Sarabia. Ella nos quiere vender la idea de que hay una excelente relación entre el empresariado y el Gobierno, pero el jefe de Estado, en cada oportunidad, insulta a los empresarios. No hay un solo gremio que tenga buena relación con el presidente”, dijo Benedetti.

Refiriéndose a las palabras del exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, agregó que no comprendía cómo alguien sin conocimientos en economía ni en finanzas podía asumir roles de tanta importancia y “posando de estadista”. En palabras de Benedetti “Ocampo dice que en los ocho meses que duró en Hacienda poco se reunió con el presidente, y que le tocaba a través de Laura. ¿Quién puede entender que un presidente deje el país en manos de una niña inexperta?”.

Aseguró que “a cualquier persona con ese nivel de poder se le corre el champú, y más a una niña como Laura. Ella, antes de posar de empática o de estadista, debería aclararles al país y a la justicia todo acerca de los escándalos en los que aparece salpicada”.

La crítica no se detuvo allí; Benedetti también expresó su descontento con el hecho de que la comunicación con el sector empresarial esté siendo gestionada por Sarabia en lugar del mismo presidente Petro. Indicó que esto podría ser interpretado como un signo de debilidad o ausencia del mandatario en asuntos cruciales para la estabilidad del país. “Imagino que, ante la ausencia del presidente, ella subsana estos vacíos”, puntualizó.

Por su parte, Benedetti destacó en Semana que Sarabia ha sido una figura de confianza para Petro desde la campaña electoral pasada, colaborando principalmente en la agenda presidencial. Su rol ha cobrado mayor visibilidad y ha permitido entender su influencia dentro del círculo cercano al presidente, especialmente en la toma de decisiones estratégicas.

La percepción de la exembajadora no es aislada, ya que refleja una corriente de opinión que cuestiona a miembros del Gobierno por su preparación y la velocidad con la que han asumido funciones de alta responsabilidad sin la experiencia previa necesaria.

Además, Ángela Benedetti hizo públicas sus opiniones sobre la actual situación política de Colombia, mostrando una pronunciada desilusión con el presidente Gustavo Petro y su administración. En sus declaraciones a Semana, indicó que percibe una decadencia en Colombia bajo su mandato. Su descontento va más allá de la figura del presidente, ya que cuestiona la designación y el papel central de Laura Sarabia.

En relación con el escándalo que hay por los chats entre Armando Benedetti y Laura Sarabia, la exembajadora manifestó que no tiene ni idea quién filtró esos audios, pero que eso demuestra que hay “falta de liderazgo del gobernante de turno. Si hay un líder que le pone tareas a su gente, metas específicas, muy seguramente estas cosas no estarían pasando. Claramente no hay liderazgo, ni siquiera en el interior del Gobierno”.