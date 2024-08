Alfredo Redes jugó una pesada broma a Karen Sevillano y esta fue la fuerte consecuencia que le dejó: “Hermana, perdóname la vida”

Alfredo Redes filtró el número de Karen Sevillano - crédito montaje Infobae (fotos captura de pantalla/X)

En el mundo digital, las bromas entre creadores de contenido suelen ser parte del día a día, pero a veces, incluso las mejores intenciones pueden tener consecuencias inesperadas. Como es el caso de Karen Sevillano, la creadora de contenido y primera ganadora de La Casa de los Famosos Colombia que recientemente se vio envuelta en una situación incómoda y estresante tras una chanza que le hizo su colega y compañero de programa, Alfredo Redes.

Todo comenzó como un típico intercambio de humor y risas entre amigos, el cual se dio a través de la plataforma TikTok, en ese momento Eduardo Ferrer Almanza (su nombre de pila) decidió hacerle una broma a Sevillano.

Sin embargo, lo que debía ser un momento de risa y entretenimiento, rápidamente se transformó en un problema cuando, sin darse cuenta, el influenciador cartagenero filtró el número de teléfono personal de Karen en el video.

La reacción de Karen no se hizo esperar, pues a través de sus historias en Instagram les contó a sus más de tres millones de seguidores la difícil situación por la que está atravesando, ya que el número estaría circulando por varios lados.

En el corto video, la influencer explicó que la broma de Alfredo había derivado en un aluvión de llamadas y mensajes que colapsaron su chat y la dejaron prácticamente incomunicada.

“Ayer en el TikTok, Alfredo me hizo una broma. Mientras Alfredo me hacía la broma, se vio mi número de teléfono… Ay, no, Dios mío. Ustedes no saben cuántas llamadas he recibido hoy, no, no, no. ¿Yo merezco esto, Alfredo? O sea, ahora mi número anda por todo TikTok, en todas las redes sociales, ¡Alfredo!”, expresó Sevillano con evidente frustración y cara de tristeza.

Lo que Karen destacó en su mensaje es que la filtración de su número no fue intencional. Según explicó, Alfredo nunca tuvo la intención de compartir su contacto con los millones de internautas que ahora lo tendrían, sino que en el transcurso de la broma, su número apareció accidentalmente y esto desencadenó una avalancha de llamadas de fanáticos y seguidores.

La situación se salió de control rápidamente, afectando tanto la privacidad como la tranquilidad de Sevillano. Por su parte, Alfredo Redes no tardó en pronunciarse sobre el incidente y a través de sus redes sociales ofreció una disculpa pública a Karen, reconociendo su error y lamentando las consecuencias que este tuvo para su amiga. “Hermana, perdóname la vida, qué falla”, fueron las palabras que puso el influenciador junto al video de la caleña que lo reposteó.

Alfredo Redes pidió perdón a Karen Sevillano por broma que le hizo - crédito @alfredoredes/IG

A pesar de las disculpas, la realidad para Karen Sevillano sigue siendo complicada. Cambiar de número de teléfono podría parecer la solución más sencilla, pero como muchos saben, este no es un proceso tan simple para alguien cuya carrera y comunicación diaria dependen tanto de su contacto directo con el público.

Mientras tanto, Karen continúa lidiando con las llamadas y mensajes no deseados, esperando que la situación se calme con el tiempo. Algo que ha demostrado que ha manejado con música y actitud como a ella le gusta, pues minutos más tarde esa publicación se mostró bailando y cantando en su carro como normalmente lo hace.

Por ahora, lo único que queda es que la tormenta mediática pase y los seguidores de Karen están a la espera de ver como se resuelve la incómoda situación que, sin duda, sin dejar de lado la oportunidad de llamar a la influenciadora caleña con la esperanza de que conteste y poder comunicarse con ella, ya que desde que salió de La casa de los famosos Colombia su fandom ha crecido considerablemente.