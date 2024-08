Las mentes más brillantes de América Latina se reúnen en Bogotá en el festival de emprendimiento Gofest 2024

Durante tres días los participantes podrán disfrutar de diferentes zonas de experiencias - crédito CCB

Bogotá está lista para mostrar su espíritu emprendedor en el festival Gofest, uno de los eventos de emprendimiento más destacados de América Latina. Este evento gratuito, organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), tiene como objetivo unir al ecosistema emprendedor, visibilizar, inspirar e impulsar nuevas ideas de negocio y startups, así como generar oportunidades para desarrollar iniciativas empresariales innovadoras.

Bajo el lema “The Future is now”, del 28 al 30 de agosto, el Ágora Bogotá Centro de Convenciones será el epicentro de 120 speakers, startups, aceleradoras, empresas, business angels, mentores y referentes en innovación y emprendimiento del continente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A lo largo de 16 espacios y 9 temáticas, los participantes tendrán la oportunidad de conectarse con inversionistas nacionales e internacionales, exponer sus productos y servicios a un público global y recibir mentoría de líderes del sector.

Entre las temáticas que se abordarán en el evento destacan el uso de la tecnología para mejorar las condiciones de vida, cómo el emprendimiento impulsa la economía popular, la transformación de la educación a través de la tecnología y la revolución de la inclusión financiera para Pymes.

El Gofest ha contado con una asistencia total cercana a las 67.000 personas en sus ediciones anteriores, con un promedio de 10.000 asistentes cada año. En 2023, el evento alcanzó los 24.137 participantes - crédito CCB

La Cámara de Comercio de Bogotá destaca que esta séptima edición del Gofest contará con una “nómina de lujo”, que incluye la participación de figuras destacadas del ecosistema emprendedor global. Entre ellos se encuentran Hernán Kazah, cofundador de Mercado Libre; Daniel Bilbao, cofundador y CEO de Truora; Freddy Vega, cofundador y CEO de Platzi; Tomás Bercovich, CEO y fundador de Global66; y Pablo Hermoso, ingeniero de inteligencia artificial en Amazon Web Services (AWS). Estos expertos compartirán sus experiencias y conocimientos para inspirar y guiar a los emprendedores y empresarios colombianos.

Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, afirmó: “En la Cámara de Comercio creemos en la importancia de fortalecer el tejido empresarial con una visión innovadora y futurista de los negocios, donde el conocimiento y las nuevas tecnologías sean motores clave del crecimiento y la competitividad empresarial. Además, somos conscientes de la necesidad de conectar y dinamizar el ecosistema. Por eso creamos Gofest, un escenario que contribuye al logro de estos propósitos y nos acerca cada vez más al objetivo de convertir a Bogotá en la capital del emprendimiento y la innovación en Latinoamérica”.

Bogotá cuenta con 23 aceleradoras, 16 incubadoras y 11 centros de emprendimiento, consolidándose como un destino clave para la inversión en la región - crédito Cámara de Comercio de Bogotá

La importancia de Bogotá como centro emprendedor se refleja en el Colombia Tech Report, que indica que de las 1.720 startups que existen en Colombia, 949 están ubicadas en la capital, lo que representa el 55% del total. Además, Bogotá cuenta con 23 aceleradoras, 16 incubadoras y 11 centros de emprendimiento, consolidándose como un destino clave para la inversión en la región.

Daniel Bilbao, CEO y cofundador de Truora, expresó su entusiasmo por el evento: “Todo lo bueno que está sucediendo en Bogotá se está concentrando en el Gofest. Es un evento que genera mucho orgullo para la ciudad y para el país”.

Por su parte, Tomás Bercovich, CEO y cofundador de Global66, añadió que las condiciones actuales son ideales para emprender en América Latina: “Hoy es un buen momento para ser emprendedor, están alineados los planetas. Hay capital y es más fácil atraer talento que antes (...) hoy es el momento para ser emprendedor en Latinoamérica”.

Así puede registrarse para asistir al Gofest 2024

Los interesados pueden registrarse para el evento a través de un formulario de inscripción en línea - crédito Cámara de Comercio de Bogotá

Brasil será el país invitado en esta edición, trayendo consigo 12 startups y entidades clave del ecosistema emprendedor. Junto a Brasil, también tendrán una fuerte presencia otros países como México, Argentina y Estados Unidos. El festival ofrecerá una amplia variedad de espacios diseñados para satisfacer las necesidades de diferentes audiencias.

Para quienes deseen participar en el Gofest, podrán conectarse el 23 de agosto a un Facebook Live organizado por la CCB, donde se compartirá la agenda y programación del evento. Además, quienes quieran registrarse y asistir a la edición 2024 pueden hacerlo a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción.

A continuación, podrá revisar la programación detallada del Festival de Emprendimiento Gofest en Bogotá: