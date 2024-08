Excolaborador de Mauricio Leal reveló que en medio de fenómenos paranormales le habrían revelado detalles del crímen

El excolaborador de Mauricio Leal Peluquería narra cómo la cercanía y el respeto del estilista influyeron significativamente en todo el equipo, cambiando sus vidas para siempre - crédito @MaitoLeal / Instagram

En un reciente testimonio, Andrés Felipe Olarte, excolaborador del Mauricio Leal Peluquería, relató cómo ha experimentado eventos paranormales desde la madrugada del 21 de noviembre de 2021, cuando los cuerpos del popular estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, fueron hallados sin vida en su residencia.

Olarte, que trabajó con Leal durante ocho años, compartió que la vida de los integrantes del equipo de trabajo cambió drásticamente desde ese momento. En conversación con La Red Viral, el exempleado detalló el impacto emocional que el suceso tuvo en el equipo de peluquería, describiendo a Mauricio como una figura paternal y ejemplar para todos los empleados.

“Yo creo que, al equipo de trabajo que al final éramos como una familia le rompieron el alma. Mauro más que ser como un jefe era un hermano, un padre, un ejemplo a seguir (...) Mauro era una persona muy humilde que saludaba de la misma forma a la famosa que a la señora de servicios generales”, recordó Olarte.

La relación paternal con Mauricio Leal es destacada por Andrés Felipe Olarte, describiendo el respeto y admiración del equipo - crédito Laura Acuña / Instagram

Andrés Felipe Olarte también habló sobre un incidente específico que ocurrió el mismo día que se descubrieron los cuerpos. Al visitar las afueras del conjunto residencial para obtener más detalles sobre lo sucedido, experimentó una sensación de presencia de Mauricio, sintiendo un golpe en la parte de atrás de su carro y un escalofrío que describió como extraño pero sin miedo. En ese momento, Olarte mentalmente le preguntó al estilista sobre lo ocurrido, sintiendo que Mauricio le indicaba que le revelaría la verdad en un sueño.

“A mí me pasó algo muy curioso, yo soy una persona que va mucho con las energías, que cree en las señales, en cosas paranormales por decirlo así (...) Sentí un golpe en la parte de atrás del carro y a Mauro lo siento sentado en mi espalda, me dio un escalofrío, pero en realidad, nada de miedo. Yo le decía en mi mente ‘Mauro, ¿qué pasó?’ Yo lo sentía achantado y confuso y me da a entender que me va a decir qué fue lo que pasó por medio de un sueño”, menciónó en la entrevista.

Efectivamente, Olarte afirmó haber tenido varios sueños en los días siguientes en los que Mauricio Leal le comunicaba detalles sobre su muerte. Una clienta incluso le relató a Olarte haber soñado que Mauricio le decía a ella que ‘como Felipe Olarte piensa que pasaron las cosas, fue la forma en la que sucedieron’. Durante la entrevista, Olarte también comentó sobre Jhonier Leal, hermano de Mauricio, y su comportamiento ante las circunstancias, describiéndolo con emociones encontradas.

La presencia de Mauricio Leal fue sentida por Olarte el mismo día que se descubrieron los cuerpos, marcando un antes y un después - crédito Mauricio Leal / Instagram

“Tuve tres sueños más con él, pero siempre he sentido que está como en un limbo, ni triste ni alegre y el día antes de la captura vuelvo a soñar otra vez, pero ahora con Mauro y con la mamá. La mamá me dice que muchas gracias por haber estado ahí, que nos vio y nos agradece por haber estado pendientes al llegar afuera de la casa”.

Un tema recurrente en los recuerdos compartidos por el equipo de trabajo es cómo el crimen no solo afectó sus vidas profesionales, sino también emocionales y personales. El afecto por Mauricio y la naturaleza cercana de su relación laboral hacen que el impacto de su muerte se sienta como una pérdida familiar.

En términos de investigación, se mencionó que un nuevo video, considerado clave por la Fiscalía, ha generado múltiples discusiones en las redes sociales sobre los hechos y el trabajo de las autoridades. Esto ha llevado a que más personas vinculadas al caso ofrezcan sus testimonios y recuerdos sobre el estilista, compartiendo experiencias y retazos de la vida que tenían junto a él.

Para concluir, Olarte expuso cómo no ha podido dejar de pensar en el caso, afirmando que el dolor persiste y sigue afectando su capacidad para dormir adecuadamente, incluso después de la captura del implicado. Mauricio Leal, también conocido como el “estilista de las estrellas”, era ampliamente reconocido por su talento y humildad, y su trágica muerte continúa resonando en la memoria de sus amigos, empleados y clientes.