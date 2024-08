Epa Colombia aseguró que ‘La tremenda’ “se comió medio Cúcuta”, y la respuesta de la influenciadora no le gustó: “Con los hijos, no”

Las creadores de contenido tuvieron una discusión pública en las redes sociales - crédito @epa_colombia - @tremenda.show/Instagram

La empresaria e influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, volvió a realizar una transmisión en vivo junto a la DJ de guaracha Yina Calderón, y como lo han hecho en versiones anteriores, las creadoras de contenido hablaron sobre distintas figuras del entretenimiento colombiano.

Durante su conversación, mencionaron a la influenciadora la ‘Tremenda’, cuyo nombre real es Dailyn Montañez; sin embargo, un comentario de Epa Colombia generó polémica.

“Ella te tira muy duro, amiga, y ella se comió a media Cúcuta (...) tanto que habla que su esposo y le gustan los niños, pues abusó del mismo novio, era un chico, pero es que ya está grande, gordo los dos, parecen hermanos”, dijo Daneidy durante la transmisión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La empresaria dijo que la cucuteña se había comido con todos los hombres de su ciudad natal - crédito @yinacalderonguaracha/TikTok

Ante las declaraciones de Epa Colombia, la influencer La Tremenda respondió a la frase que ella se había acostado con varios hombres de su ciudad natal.

“Señoras, vengo a hablar seriamente con lo que ustedes dijeron en un ‘en vivo’, de que yo me comí a medio Cúcuta o a Cúcuta entera, pero gracias a Dios que con esta misma mano puedo contar a los que me comí y me sobra. Sí me encanta la verga y siempre he mostrado la persona que soy (...) Gracias a la verga tengo un hijo maravilloso (...) pude tener un hijo naturalmente con mi esposo, porque yo sí tengo una familia feliz, y gracias a que soy feliz, no tengo la necesidad de meterme en la vida de nadie y mucho menos en las vidas tan miserables que tienen ustedes”.

La influencer se defendió, pero mencionó a la hija y a la empresa de la bogotana - crédito @tremenda.show/Instagram

La creadora de contenido cucuteña también se refirió a la empresa de keratinas y a la hija de Barrera: “Ya no está vendiendo como antes y si tu empresa ya no está dando y el Invima te quiere destruir todos tus productos, no es mi problema y tampoco es mi culpa que te estés quedando calva, con tus mismos productos (...) con esto simplemente se está mostrando como una villana envidiosa y la verdad súper feo de su parte (...) recuerde que usted parió una hija, una hija que todavía no ha crecido, que tal que no sea como yo y no se coma media Cúcuta, sino Colombia entera, entonces mejor controle su lengua”, añadió y expresó que no quiere que las empresarias mencionen más su nombre.

La discusión no paró ahí puesto que Epa Colombia no les gustó que la Tremenda mencionara a su pequeña: “La gente que le pasa metiéndose con mi hija, mi hija apenas tiene 4 meses (...) ¿Cómo te vas a meter con mi hija? Y ¿cómo que mis empresas están mal? No. Que tienes a tu familia feliz, te felicito, yo también tengo mi familia feliz ¿Amiga, me estás discriminando por ser lesbiana? No querida, mi familia también es feliz, mi pareja me ama y me apoya muchísimo (...) amiga, ella se atacó porque dije que se había comido todos los niños de Cúcuta y es la verdad, amiga, pero te metiste con mi hija, con mi empresa me da igual, pero con los hijos no querida”.

La empresaria acusó de homofóbica a la influencer cucuteña - crédito @famososhastalaz/Instagram

Debido a que la influencer mencionó a la bebé de la empresaria, muchos seguidores de ella atacaron a la cucuteña en sus redes sociales: “Le tocó quitar los comentarios, no te metas con mis seguidoras. Ahora aguanta. No te metas con mi hija, jamás en tu vida te vuelvas a meter con mi hija, mi hija es perfecta, la niña más linda del mundo y también viene de un hombre o de donde salió la esperma. Discriminación. Homofobia. Ridiculez. Homofobia, No a la discriminación”, añadió la creadora de contenido bogotana.

Ante la polémica, la Tremenda salió a explicar a los usuarios que no se metió con la pequeña de Epa Colombia: “Para las personas que dicen que yo me metí con una niña, sepan escuchar (...) no digan que soy homofóbica o que me metí con una niña, sepan escuchar” y añadió que había hablado con la empresaria para aclarar esa situación. Asimismo, Daneidy publicó una conversación con la cucuteña y, al parecer, aclararon su discusión.

Los fanáticos de la bogotana atacaron a la influencer por sus comentarios - crédito @tremenda.show/Instagram