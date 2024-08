El Partido Alianza Verde enfrenta una posible separación por cuenta de conflictos internos

Ocho miembros del Partido Alianza Verde solicitan formalmente la separación de la colectividad - crédito Alianza Verde/Instagram

El Partido Alianza Verde, integrante de la coalición del gobierno, enfrenta una inminente posibilidad de separación, ya que ocho de sus miembros ya firmaron una carta solicitando la separación formal, y se espera que al menos dos firmas más se sumen en los próximos días, según informó El Espectador.

Este movimiento cobrará mayor fuerza en la reunión programada para la semana entrante, en la cual se discutirán los detalles finales antes de presentar la solicitud de ruptura, según información fuentes cercanas al proceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El origen del conflicto interno parece haber tomado velocidad tras la elección de Jaime Raúl Salamanca como presidente de la Cámara de Representantes. Apoyado por el Gobierno nacional, Salamanca obtuvo 114 votos, superando a su colega Katherine Miranda.

Esta elección delineó con claridad las divisiones dentro del partido: por un lado, aquellos que apoyan al Gobierno, y, por el otro, quienes buscan independencia. Miranda y otros quieren cambiar el rumbo de la colectividad a uno más alejado de la influencia gubernamental.

El deseo de fragmentación no es nuevo. Durante el último año, varios miembros han expresado de manera insistente la necesidad de mantenerse independientes del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta tensión se hizo evidente en una reunión de la bancada en noviembre del año pasado y se ha mantenido ardiente.

La elección de Jaime Raúl Salamanca como presidente de la Cámara intensifica las divisiones internas - crédito @CathyJuvinao/X/Alianza Verde

Entre los que abogan por la escisión se encuentran figuras como Iván Name, Jonathan Pulido (Jota Pe) Hernández, Angélica Lozano y Catherine Juvinao. Precisamente, Juvinao, junto a Katherine Miranda, se ausentaron de una reciente reunión con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, prefiriendo encontrarse fuera del espacio asignado a los sectores independientes.

La ruptura también viene influenciada por las críticas internas y externas sobre la alineación del partido con ciertos cargos gubernamentales. Algunos miembros como Luis Carlos Leal y Diego Cancino, que ocupan cargos significativos en el Gobierno nacional, podrían verse afectados si el partido decide finalmente adoptar una postura de independencia.

Los mencionados firmantes del documento comunicaron a la dirección nacional del partido sus intenciones. La comparación con el caso del partido Polo Democrático, que se fragmentó en el pasado, se hizo evidente. Una vez que la dirección de la Alianza Verde acepte y confirme la separación, el siguiente paso será obtener la personería jurídica para la nueva colectividad, un proceso validado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La representante a la Cámara Martha Alfonso afirmó que hay que respetar a aquellos miembros de la Alianza Verde que quieren salirse de la colectividad - crédito @mirandabogota/Instagram

Integrantes de ambos bandos manifestaron el deseo de que esta separación no sea confrontacional. “Si hay compañeros o compañeras que no se sienten bien dentro del partido y prefieren hacerse un espacio propio que les identifique más, hay que respetar ese deseo”, afirmó la representante Martha Alfonso.

Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se adelantó a la situación y comentó en Semana que no se opondrá a la división del partido. Amaya destacó que aunque es crucial mantener la unidad, hay que facilitar el proceso si algunos buscan formar una nueva corriente política.

El gobernador de Boyacá Carlos Amaya afirmó que "si alguien quiere proponer la escisión, hay que facilitarlo" refiriéndose a la separación de varios miembros de la Alianza Verde - crédito Colprensa

“El partido debería mantenerse unido, representa al país, hay posiciones diversas, personas que piensan distinto, eso es Colombia. Ojalá pudiéramos mantenernos unidos, a mí me han dicho que algunos congresistas, entre ellos Angélica Lozano, van a hacer una solicitud de escisión. Lo que nuestro equipo nacional plantea (siete congresistas, dos gobernadores, diputados, concejales), un sector mayoritario en número de credenciales, es que ojalá nadie se vaya del Verde, pero si alguien quiere proponer la escisión, hay que facilitarlo. La Alianza Verde no puede convertirse en un partido que secuestre a quienes no quieren estar acá”, dijo el gobernador de Boyacá a Semana.

Sin embargo, Amaya también mencionó el impacto negativo que tuvo el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) sobre el partido, ya que involucró a miembros destacados como Iván Name y Sandra Ortiz .

Con el destino de la Alianza Verde en juego, se espera que las decisiones en las próximas semanas definan claramente el futuro inmediato del partido. Los esfuerzos por mantener la cohesión dentro del partido están lejos de acabar, pero la insatisfacción de ciertos sectores podría resultar en un nuevo mapa político de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2026.