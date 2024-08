Congresista del Pacto Histórico generó controversia al firmar proyecto de ley antiaborto: “Qué vergüenza”

La firma de la representante Mary Anne Perdomo en el proyecto de ley “Estoy vivo desde la Concepción” generó una ola de controversia - crédito @maryanne.camara/Instagram

El apoyo de la representante Mary Anne Perdomo, perteneciente a la coalición del Pato Histórico, a un proyecto de acto legislativo que busca modificar el artículo 11 de la Constitución colombiana para declarar “inviolable” el derecho a la vida desde la concepción, generó controversia en el espectro político colombiano.

Esta iniciativa, que contraviene las disposiciones de la Corte Constitucional sobre el aborto, levantó críticas debido al contraste entre la postura de Mary Perdomo y los principios progresistas del Pacto Histórico.

La propuesta en cuestión, firmada principalmente por congresistas de orientación conservadora como Mauricio Giraldo, Karina Espinosa y Germán Blanco, entre otros, apunta a restringir el acceso al aborto en Colombia, el cual fue liberalizado en 2022 por la Corte Constitucional, permitiendo su práctica libre hasta la semana 24 de gestación y bajo tres causales específicas después de este período.

La firma de Perdomo, un nombre asociado con la izquierda colombiana, ha sido vista como un acto contradictorio, provocando un fuerte rechazo dentro de los sectores que apoyan los derechos reproductivos de las mujeres.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso, fue una de las primeras en expresar su desacuerdo, al señalar en su cuenta de X, que este tipo de decisiones están influenciadas por el sistema de listas cerradas en las elecciones, un mecanismo que fue objeto de críticas por su falta de transparencia.

“Ah, pero sigan armando las listas cerradas a puerta cerrada. Qué vergüenza”, publicó Pedraza, sumándose a la ola de descontento que se ha generado entre los aliados del Pacto Histórico.

Mary Perdomo: una historia de conflictos internos

La figura de Mary Anne Perdomo no es nueva en la polémica dentro de su coalición, ya que desde su elección en 2022 estuvo marcada por tensiones con el petrismo, que, lejos de apoyarla, intentó que retirara su candidatura en favor de los candidatos de la Alianza Verde en Santander, como parte de un acuerdo político.

A pesar de las presiones, Perdomo se mantuvo firme en su decisión de competir, lo que resultó en su eventual elección gracias al respaldo de votantes afines al Pacto Histórico, y a pesar del descontento del entonces candidato presidencial Gustavo Petro, que en campaña sugirió votar por la lista de la Alianza Verde.

Este episodio también tuvo repercusiones en la carrera política de Alexander López, exsenador que perdió su curul debido a un fallo del Consejo de Estado por doble militancia, al haber apoyado abiertamente a la Alianza Verde en lugar de a la candidata oficial del Pacto, Mary Anne Perdomo.

La actual controversia refleja las divisiones internas que persisten dentro de la coalición gobernante, así como las tensiones entre las posturas personales de sus miembros y la agenda colectiva de un movimiento que, en teoría, defiende los derechos progresistas, incluyendo el derecho al aborto.

De esto se trata el proyecto de ley que firmó la representante Perdomo

El nuevo proyecto de acto legislativo denominado “Estoy vivo desde la Concepción” generó un intenso debate en Colombia al proponer una prohibición total del aborto desde el momento de la concepción. La iniciativa, impulsada por un grupo de congresistas y organizaciones provida, busca modificar la Constitución para proteger la vida desde su etapa más temprana, en un momento en que el Gobierno nacional reafirmó su compromiso con el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a través de nuevas directrices de la Superintendencia Nacional de Salud.

El senador Mauricio Giraldo, perteneciente al Partido Conservador y uno de los principales promotores del proyecto, defendió la medida argumentando que “la ciencia confirma la existencia de vida desde la concepción”. El congresista sostuvo para los medios de comunicación que la cultura del aborto es incompatible con los valores de protección a la vida que él y sus aliados defienden, al destacar que el propósito del proyecto es salvaguardar la vida en su fase más inicial.

“La mujer aborta siempre cuando no encuentra apoyo”, declaró Giraldo, sugiriendo que una de las metas de la iniciativa es crear un entorno de apoyo que evite la decisión de abortar. Esta postura ha encontrado eco no solo entre los sectores más conservadores, sino de manera sorprendente, entre algunos miembros del Pacto Histórico y la Alianza Verde, lo que desconcertó a analistas políticos y sociales que no esperaban tal respaldo desde agrupaciones tradicionalmente progresistas.