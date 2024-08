La nueva novia de Westcol, María Isabel Villa, respondió si le puso los “cachos” a su expareja y por qué terminó su relación: “He sufrido maltrato”

María Isabel Villa rompió el silencio sobre su exrelación y los comentarios que están haciendo de ella - crédito @mariaissabeloficial y @mauricio_aristizabal/IG

María Isabel Villa recientemente reveló que está de novia con el streamer Westcol, y desde ese momento su relación se ha visto envuelta en varias polémicas por rumores que han salido a la luz sobre lo que habría pasado con su expareja y, también, sobre su vida personal.

Ante los rumores, el 21 de agosto la modelo colombiana decidió enfrentarlos públicamente y usó sus redes sociales para desmentir parte por parte las afirmaciones en su contra que han circulado.

Desde que se confirmó su relación Westcol, la atención de los medios y del público ha estado sobre ellos, especialmente por la reciente y mediática ruptura que tuvo el creador de contenido paisa con la influenciadora Aída Victoria Merlano, y también por como habría sido su comienzo, ya que se dijo que Villa aún estaba comprometida cuando eso pasó.

María Isabel Villa fue señalada de dañar un matrimonio tras confirmar su relación con Westcol - crédito @mariaissabeloficial - @westcol/Instagram

De hecho, la situación se intensificó tras las acusaciones lanzadas por Tatiana Murillo, conocida como ‘la Barbie colombiana’, ya que en su perfil de Instagram fue quien alegó que María Isabel Villa estaba casada con el modelo y politólogo Mauricio Aristizábal cuando tomó la decisión de volver con Westcol. La creadora de contenido aseguró que la nueva novia del streamer había engañado a su esposo al iniciar esta nueva relación.

Como era de esperarse, esas declaraciones generaron un alboroto en las redes sociales, con muchos seguidores de Villa y Westcol pidiendo explicaciones, como también con la exigencia por parte de Luis Villa (Westcol) para que Murillo aclarara la situación, pero además con algunas amenazas hacia Tatiana.

A raíz de todo esto, Villa salió a dar su posición de los hechos, con pruebas en mano, y desmintió rotundamente las afirmaciones de ‘La Barbie colombiana’.

“Bueno, me vi involucrada en un tema y voy a hacer las aclaraciones. Número uno, yo nunca he estado casada, yo no soy esposa de nadie ni he sido”, aclaró María Isabel Villa.

Desde el primer momento fue enfática en indicar que nunca tuvo un vínculo matrimonial, también aclaró que las afirmaciones de la influenciadora eran carentes de fundamentos y pruebas. Además, explicó cómo era su situación sentimental pasada.

“Salió una persona, una chica, una señora, a hablar y empieza a hacerme acusaciones de que supuestamente yo estaba en una relación, cuando yo en ningún momento me metí en una relación estando en otra. Tuve una relación durante mucho tiempo con mi expareja y esta persona tenía una relación realmente intermitente conmigo, porque era una persona que simplemente venía una o dos semanas máximo, y pasaba 2 y 3 meses en Bogotá”, contó María Isabel.

María Isabel Villa acusó a su expareja por maltrato físico y psicológico. Además, desmintió las acusaciones de Tatiana Murillo - crédito @rastreandofamosos/IG

En sus declaraciones, María Isabel Villa se limitó a dar su versión de los hechos, mostrar con pruebas la que sería su realidad del caso y reveló una realidad oscura de su vida personal, pues confesó que había sido víctima de abuso psicológico y maltrato físico durante su relación con Mauricio Aristizábal, su exnovio, como también que el modelo tenía otra pareja en la capital de Colombia.

“Presuntamente, y ya con algunas pruebas que he reunido, tiene su pareja en Bogotá hace muchísimos años. Por otro lugar, lo más importante y más grave de esta situación es que a mí me están haciendo acusaciones de muchas cosas, tanto mi expareja como esta señora, que solamente están buscando visitas y generar como este tipo de polémica porque es lo único que a ellos le interesa. ¿Qué pasa? Yo hace muchos años he venido sufriendo de maltrato físico y psicológico y tengo todas las pruebas”, reveló la modelo.

María Isabel Villa confesó que fue víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su expareja - crédito @mariaissabeloficial/Instagram

Villa explicó que las acusaciones actuales, lanzadas por Aristizábal y respaldadas por Murillo, son un intento de desviar la atención de los propios comportamientos negativos que tuvo su expareja con ella, incluso estando en embarazo. De hecho, mostró que ya tiene instaurada en la Fiscalía una denuncia con todo el caso y las pruebas que tiene en su poder.

“Me callé por demasiados años, me tenían silenciada porque siempre era una amenaza o me manipulaba con muchas cosas, entonces yo nunca me atreví a salir a decir las cosas, pero yo creo que es hora de que yo no me quede más callada frente a una situación de maltrato. Y todo esto que él armó sigue siendo maltrato porque él quiso y me quiere destruir. [...] Cuando yo le digo a mi expareja que le voy a poner la denuncia por maltrato y todo lo que ha pasado, él empieza a llamarme desesperadamente y me dice que no, que él va a limpiar mi imagen y me dice que si es necesario él paga para que yo no me vea afectada porque él sabe que está mintiendo y las personas que lo conocen saben la clase de persona que es él”, añadió Villa, describiendo un panorama de manipulación y control por parte del modelo.

Finalmente, mostró una parte de un video que tiene, en el que aparece Mauricio sin camisa y un celular roto, mientras ella llora de fondo y le habla a su mamá indicando que Aristizábal le había pegado.

María Isabel Villa expuso pruebas que tienen en su poder sobre el maltrato que recibió de Mauricio Aristizábal - crédito @rechismes y @mariaissabeloficial/IG

“Para mí es muy incómodo salir a mostrar todo esto porque yo siento que yo también tengo derecho a tener una vida personal y me vi involucrada en todo esto por una persona que simplemente quería llamar la atención”, puntualizó María Isabel Villa.